Оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть два приховані обличчя на малюнку

На картинці не два обличчя, а чотири. Малюнок: The Sun

Ця вірусна оптична ілюзія змусила багатьох людей сильно напружитися. Спробуйте розгледіти на зображенні два прихованих обличчя за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Приховані обличчя"

На картинці ми бачимо чоловіка, який курить люльку. Навпроти нього сидить жінка з дещо шокованим виразом обличчя.

Але вони не є єдиними учасниками цієї сценки. Вам потрібно знайти ще двох повністю замаскованих персонажів.

Людина з блискучим зором зможе швидко знайти приховані обличчя, які нахабно змішалися з двома людьми на малюнку.

Спробуйте розгадати оптичну ілюзію, використовуючи свій кмітливий мозок, який вміє розв'язувати проблеми.

На задньому плані видніється низка дерев та різноманітні вигадливі прикраси — велика ваза, гарні квіти.

Колір картини вводить в оману, позаяк він відтіняє м'який зелений з чорними контурами.

Приховані обличчя також зелені з чорними позначками, тому вони майстерно зливаються з картинкою.

Мета полягає в тому, щоб схожі кольори підступно відвернули увагу й змусили витрачати час на пошук по всьому зображенню замість того, щоб розглядати ділянки, де насправді знаходяться обличчя.

Ви вже знайшли приховані обличчя? Якщо ні, то не сумуйте, рішення внизу.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти метелика серед соняшників та змію серед жирафів.