Оптическая головоломка: 70% не могут найти деньги на картинке за 20 секунд

Оптическая головоломка — 70% не могут найти деньги на рисунке за 20 секунд
Оптическая иллюзия против любителей головоломок. Очень непросто найти скрытую пачку наличных в море устаревшей техники.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Найдите деньги"
На иллюстрации мы видим полный беспорядок из разбросанных гаджетов. Камеры, наушники, джойстики, телефоны, компьютерные мышки, провода, компакт-диски, канцелярские товары и даже винтажные iPod. Среди кучи этого хлама потеряли пачку долларов, которую и нужно найти.
Если вы сможете найти наличные деньги менее чем за 20 секунд, то вы станете победителем.
Если это произойдет, то вы окажетесь быстрее 70% людей, пытавшихся решить эту головоломку.
Можете ли вы найти небольшую пачку купюр?
Если у вас возникли затруднения, ищите зеленый цвет.
Зеленые iPod вам мешают? Полезная подсказка: посмотрите на левую часть изображения.
Все еще не можете найти его? Сосредоточьтесь на середине левой стороны.
Вот она! Рядом с компьютерной мышкой и розовой скрепкой.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти змею среди жирафов и 13 собак на пляже.
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