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Оптическая головоломка — 70% не могут найти деньги на рисунке за 20 секунд

7 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: 70% не могут найти деньги на картинке за 20 секунд
Ищем пачку наличных. Фото: Music Magpie
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Оптическая иллюзия против любителей головоломок. Очень непросто найти скрытую пачку наличных в море устаревшей техники.

Головоломку предложила The Sun.

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На иллюстрации мы видим полный беспорядок из разбросанных гаджетов. Камеры, наушники, джойстики, телефоны, компьютерные мышки, провода, компакт-диски, канцелярские товары и даже винтажные iPod. Среди кучи этого хлама потеряли пачку долларов, которую и нужно найти.

Если вы сможете найти наличные деньги менее чем за 20 секунд, то вы станете победителем.

Если это произойдет, то вы окажетесь быстрее 70% людей, пытавшихся решить эту головоломку.

Можете ли вы найти небольшую пачку купюр?

Если у вас возникли затруднения, ищите зеленый цвет.

Зеленые iPod вам мешают? Полезная подсказка: посмотрите на левую часть изображения.

Все еще не можете найти его? Сосредоточьтесь на середине левой стороны.

Вот она! Рядом с компьютерной мышкой и розовой скрепкой.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти змею среди жирафов и 13 собак на пляже.

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