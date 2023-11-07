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Оптична головоломка — 70% не можуть знайти гроші на малюнку за 20 секунд

7 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: 70% не можуть знайти гроші на малюнку за 20 секунд
Шукаємо пачку готівки. Фото: Music Magpie
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Оптична ілюзія проти любителів головоломок. Дуже непросто знайти приховано пачку готівки в морі застарілої техніки.

Головоломку запропонувала The Sun.

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На ілюстрації ми бачимо повний безлад з розкиданих гаджетів. Камери, навушники, джойстики, телефони, комп'ютерні мишки, дроти, компакт-диски, канцелярські товари й навіть вінтажні iPod. Серед купи цього мотлоху загубили пачку доларів, яку й потрібно знайти.

Якщо ви зможете знайти готівку менш ніж за 20 секунд, то ви станете переможцем.

Якщо це станеться, то ви виявитеся швидшими за 70% людей, які намагалися розв'язати цю головоломку.

Чи можете ви знайти невеличку пачку купюр?

Якщо у вас виникли труднощі, шукайте зелений колір.

Зелені iPod вам заважають? Корисна підказка: подивіться на ліву частину зображення.

Все ще не можете його знайти? Зосередьтеся на середині лівого боку.

Ось вона! Поруч із комп'ютерною мишкою та рожевою скріпкою.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти змію серед жирафів та 13 собак на пляжі.

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