Что ни в коем случае нельзя делать во время воспитания собак — четыре грубых ошибки

Девушка, которая воспитывает свою собаку на улице. Фото: Freepik

Воспитание для собаки — это очень ответственный момент, ведь нужно обеспечивать счастье и правильное развитие для своего домашнего питомца. Однако иногда при дрессировке могут возникать непреднамеренные ошибки, которые сильно вредят животному.

Новини.LIVE рассказывает о том, каких ошибок допускают владельцы собак во время воспитания.

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Неправильное наказание

Этот момент уже давно занимает первое место в воспитании домашнего питомца. Независимо от ситуации, собаки всегда остаются преданными своим хозяевам, ведь они являются настоящими друзьями и товарищами.

Но очень важно быть осторожными при дисциплинировании этих животных, ведь неуместные наказания могут сильно навредить животному в психологическом плане. Поэтому не нужно наказывать собаку по поводу и без, ведь она может изменить свое отношение к своему хозяину.

Человек, наказывающий свою собаку. Фото: Pinterest

Много требований

В начале тренировки очень важно установить настоящие ожидания от результатов. Следует понимать, что можно не добиться сразу успеха, ведь собаке может быть трудно научиться той или иной команде и правильно понимать инструкции.

Главными моментами во время дрессировки своего домашнего питомца являются настойчивость и терпение. Следует помнить, что ваша собака может научиться всем необходимым командам только со временем и при постоянной тренировке.

Наказание после зова

Чтобы не допустить того, чтобы у вашего питомца возникли негативные ассоциации или он вообще от вас отказался, не стоит звать его, чтобы наказать. Дело в том, что животное может развить определенные реакции, ведь оно сочтет, что вы зовете его, чтобы наказать.

Молодая женщина, которая кричит на маленькую собаку. Фото: Pinterest

Одинокие игры

Во время обучения очень важны интерактивные игры для вашего любимца. Несмотря на то, что домашние животные иногда могут играть в одиночестве, не следует пренебрегать интерактивными играми, ведь это может привести к негативным последствиям.

Следует понимать, что собакам очень важно постоянно общаться со своими хозяевами или другими животными. Это важно не только для всеобщего развития, но и для физического и психического благополучия.

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