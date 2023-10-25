Что ни в коем случае нельзя делать во время воспитания собак — четыре грубых ошибки

Ни в коем случае не делайте этого! Четыре грубых ошибки при воспитании собак
Воспитание для собаки — это очень ответственный момент, ведь нужно обеспечивать счастье и правильное развитие для своего домашнего питомца. Однако иногда при дрессировке могут возникать непреднамеренные ошибки, которые сильно вредят животному.
Новини.LIVE рассказывает о том, каких ошибок допускают владельцы собак во время воспитания.
Четыре ошибки во время воспитания собаки
Неправильное наказание
Этот момент уже давно занимает первое место в воспитании домашнего питомца. Независимо от ситуации, собаки всегда остаются преданными своим хозяевам, ведь они являются настоящими друзьями и товарищами.
Но очень важно быть осторожными при дисциплинировании этих животных, ведь неуместные наказания могут сильно навредить животному в психологическом плане. Поэтому не нужно наказывать собаку по поводу и без, ведь она может изменить свое отношение к своему хозяину.
Много требований
В начале тренировки очень важно установить настоящие ожидания от результатов. Следует понимать, что можно не добиться сразу успеха, ведь собаке может быть трудно научиться той или иной команде и правильно понимать инструкции.
Главными моментами во время дрессировки своего домашнего питомца являются настойчивость и терпение. Следует помнить, что ваша собака может научиться всем необходимым командам только со временем и при постоянной тренировке.
Наказание после зова
Чтобы не допустить того, чтобы у вашего питомца возникли негативные ассоциации или он вообще от вас отказался, не стоит звать его, чтобы наказать. Дело в том, что животное может развить определенные реакции, ведь оно сочтет, что вы зовете его, чтобы наказать.
Одинокие игры
Во время обучения очень важны интерактивные игры для вашего любимца. Несмотря на то, что домашние животные иногда могут играть в одиночестве, не следует пренебрегать интерактивными играми, ведь это может привести к негативным последствиям.
Следует понимать, что собакам очень важно постоянно общаться со своими хозяевами или другими животными. Это важно не только для всеобщего развития, но и для физического и психического благополучия.
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