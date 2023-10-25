Що ні в якому разі не можна робити під час виховання собак — чотири грубі помилки

Дівчина, яка виховує свого собаку на вулиці. Фото: Freepik

Виховання для собаки — це дуже відповідальний момент, адже потрібно забезпечувати щастя та правильний розвиток для свого домашнього улюбленця. Проте інколи під час дресирування можуть виникати ненавмисні помилки, які дуже шкодять тварині.

Новини.LIVE розповідає про те, які помилки припускають власники собак під час виховання.

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Неправильне покарання

Цей момент вже давно посідає перше місце у вихованні домашнього улюбленця. Незалежно від ситуації, собаки завжди залишаються відданими своїм господарям, адже вони є справжніми друзями і товаришами.

Але дуже важливо бути обережними під час дисциплінування цих тварин, адже недоречні покарання можуть дуже нашкодити тварині у психологічному плані. Тому не потрібно карати собаку з приводу та без, адже він може також змінити своє ставлення до свого господаря.

Людина, яка карає свого собаку. Фото: Pinterest

Багато вимог

На початку тренування дуже важливо встановити справжні очікування від результатів. Варто розуміти, що можна не досягти одразу успіху, адже собаці може бути важко навчитися тій чи іншій команді та правильно розуміти інструкції.

Головними моментами під час дресирування свого домашнього улюбленця є наполегливість і терпіння. Варто пам’ятати, що ваш собака може навчитися всім необхідним командам лише з часом та за умови постійного тренування.

Покарання після кликання

Щоб не допустити того, щоб у вашого улюбленця виникли негативні асоціації або він взагалі від вас відмовився, не варто кликати його, щоб покарати. Справа в тому, що тварина може розвинути певні реакції, адже вона вважатиме, що ви кличете її, щоб покарати.

Молода жінка, яка кричить на маленького собаку. Фото: Pinterest

Самотні ігри

Під час навчання дуже важливими є інтерактивні ігри для вашого улюбленця. Попри те, що домашні тварини інколи можуть грати на самоті, не варто нехтувати інтерактивними іграми, адже це може призвести до негативних наслідків.

Варто розуміти, що собакам дуже важливо постійно спілкуватися зі своїми господарями або іншими тваринами. Це важливо не тільки для загального розвитку, а й для фізичного та психічного добробуту.

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