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Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 — что нужно сделать до зимы

30 октября 2023 20:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 — что делать на огороде и в саду
Фермер с вилами и лопатой на огороде. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Именно в последний месяц осени закрывает огородный и садовый сезон 2023 года. Ведь до наступления зимы нужно переделать немало работ, чтобы помочь растениям перезимовать и удачно начать следующий сезон весной.

Новини.LIVE подготовили лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2023 года, который подскажет самые удачные дни для работ в саду и огороде, а также расскажет, в какие дни лучше избегать любых работ.

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Фазы Луны в ноябре 2023 года

В последний месяц осени фазы Луны будут меняться следующим образом:

  • Убывающая Луна — с 1 по 12 ноября;
  • Новолуние — 13 ноября в 11:27 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 14 по 26 ноября;
  • Полнолуние — 27 ноября в 11:16 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 28 по 30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2023 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Какие работы нужно делать садоводу и огороднику в ноябре

Основными направлениями работы в саду и огороде в ноябре считают:

  • сбор остатков урожая;
  • обрезка и обработка сада;
  • удаление всех растительных остатков из грядок;
  • перекапывание огорода;
  • внесение удобрений;
  • пересадка саженцев;
  • утепление растений;
  • укоренение черенков;
  • приготовление компоста из опавших листьев.

 

Какие работы нужно делать садоводу и огороднику в ноябре
Садовод собирает листья в саду. Фото: shutterstock.com

Что можно сеять и сажать в ноябре

В последний месяц осени можно посеять и посадить следующие растения:

  • зеленый лук;
  • чеснок;
  • редис;
  • сельдерей;
  • репа;
  • валериана;
  • горчица;
  • расторопша;
  • стевия;
  • физалис;
  • укроп;
  • шпинат;
  • рукола;
  • салат и другие.

 

Что можно сеять и сажать в ноябре
Посев чеснока осенью. Фото: istockphoto.com

Какой урожай в ноябре следует собрать до первых морозов

До наступления первых морозов также важно собрать урожай:

  • барбариса;
  • шиповника;
  • кизила;
  • магнолии;
  • каштана.

Также следует высушить все семена.

Посевной календарь на ноябрь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

  • Благоприятные дни для посева и посадки растений: 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 ноября.
  • Неблагоприятные дни для посева и посадки растений: 5, 12, 13 ноября.
  • Благоприятные дни для посадки репчатого лука: 10,11 ноября.
  • Лучшие дни, чтобы посадить лук на зелень (в теплице или на подоконнике): 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 ноября.
  • Хорошие дни для высадки лука порей (в теплице или на подоконнике): 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 ноября.
  • Сажать чеснок лучше всего: 10, 11 ноября.
  • Лучшие дни для посева листового салата: 10, 11, 17, 18, 21-26 ноября.
  • Дни, когда следует посеять шпинат: 10, 11, 21-25 ноября.
  • Самые удачные дни для посева рукколы: 3, 4, 14, 21-25, 30 ноября.
  • Благоприятные дни для посева укропа и фенхеля: 17, 18, 26 ноября.
  • Благоприятные дни для посева петрушки, кинзы, сельдерея: 21, 22 ноября.
  • Хорошие дни для посева базилика: 7-9, 14, 21-25 ноября.
  • Лучшие дни для посева микрозеленые: 14, 17, 18, 21-25 ноября.

 

Посевной календарь на ноябрь 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни
Мужчина перекапывает огород. Фото: pixabay.com

Лучшие дни для садовых и огородных работ в ноябре 2023 года

  • Самые удачные дни для борьбы с вредителями и болезнями: 1, 2, 5-9, 28, 29 ноября.
  • Профилактические обработки: 1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29 ноября.
  • Борьба с сорняками: 15, 16, 19, 20, 23-25, 27 ноября.
  • Защита сада и хранилищ от грызунов: 19, 20, 27 ноября.
  • Чистка и подготовка к зиме водоемов, осушение коммуникаций: 19, 20, 27 ноября.
  • Рыхление и работа с почвой: 13, 23-25 ноября.
  • Компостирование, закладка зеленых удобрений: 13, 23-25 ноября.
  • Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 3, 4, 12, 30 ноября.
  • Подкормка минеральными удобрениями: 14, 17, 18, 21, 22, 26 ноября.
  • Поливы: 3, 4, 12, 14, 21, 22, 30 ноября.
  • Подготовка к зиме, укрытие растений: 13-16, 19, 20, 27 ноября.
  • Чистка коры, побелка: 19, 20, 27 ноября.
  • Сбор семян: 10-11, 27 ноября.
  • Проращивание семян: 3, 4, 10-12, 17, 18, 30 ноября.
  • Заготовка черенков: 17, 18, 21, 22, 26 ноября.
  • Пикирование, прореживание: 10, 11 ноября.
  • Обрезка, омоложение, формирование: 12 ноября.
  • Прищипка побегов: 13 ноября.
  • Прививка и окулировка: 14, 17, 18, 21, 22 ноября.
  • Корчевание: 15, 16, 19, 20, 23-25, 26 ноября.
  • Отделка, разбор и ремонт теплиц и парников: 1, 2, 10, 11, 28, 29 ноября.
  • Уборка на участке: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 ноября.
  • Уборка: 15-20, 23-26 ноября.
  • Сбор лекарственных трав и цветов: 7-11, 27 ноября.
  • Консервация, сушка: 1-20, 26-30 ноября.
  • Засолка и квашение: 15-18, 26 ноября.

 

Лучшие дни для садовых и огородных работ в ноябре 2023 года
Человек работает в саду. Фото: depositphotos.com

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в ноябре 2023 года

Дополнительный свет и покой — вот все, что нужно комнатным растениям в преддверии зимы. Также не стоит забывать о комплексных удобрениях, которые особенно важны для цветов, способных цвести даже среди зимы.

Благоприятные дни для пересадки цветов: 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 ноября.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 ноября.

Отдых растений: 5, 19 ноября.

 

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в ноябре 2023 года
Девушка работает с комнатными растениями. Фото: dreamstime.com

 

Напомним, мы писали, какие дни наиболее удачные для посадки озимого чеснока в ноябре 2023 года.

Также вам может понадобиться лунный календарь дел на ноябрь, который расскажет о самых удачных днях и датах.

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