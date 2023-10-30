Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 — что делать на огороде и в саду

Фермер с вилами и лопатой на огороде. Фото: shutterstock.com

Именно в последний месяц осени закрывает огородный и садовый сезон 2023 года. Ведь до наступления зимы нужно переделать немало работ, чтобы помочь растениям перезимовать и удачно начать следующий сезон весной.

Новини.LIVE подготовили лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2023 года, который подскажет самые удачные дни для работ в саду и огороде, а также расскажет, в какие дни лучше избегать любых работ.

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Фазы Луны в ноябре 2023 года

В последний месяц осени фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 12 ноября;

— с 1 по 12 ноября; Новолуние — 13 ноября в 11:27 по киевскому времени;

— 13 ноября в 11:27 по киевскому времени; Растущая Луна — с 14 по 26 ноября;

— с 14 по 26 ноября; Полнолуние — 27 ноября в 11:16 по киевскому времени;

— 27 ноября в 11:16 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 28 по 30 ноября;

— с 28 по 30 ноября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Какие работы нужно делать садоводу и огороднику в ноябре

Основными направлениями работы в саду и огороде в ноябре считают:

сбор остатков урожая;

обрезка и обработка сада;

удаление всех растительных остатков из грядок;

перекапывание огорода;

внесение удобрений;

пересадка саженцев;

утепление растений;

укоренение черенков;

приготовление компоста из опавших листьев.

Садовод собирает листья в саду. Фото: shutterstock.com

Что можно сеять и сажать в ноябре

В последний месяц осени можно посеять и посадить следующие растения:

зеленый лук;

чеснок;

редис;

сельдерей;

репа;

валериана;

горчица;

расторопша;

стевия;

физалис;

укроп;

шпинат;

рукола;

салат и другие.

Посев чеснока осенью. Фото: istockphoto.com

Какой урожай в ноябре следует собрать до первых морозов

До наступления первых морозов также важно собрать урожай:

барбариса;

шиповника;

кизила;

магнолии;

каштана.

Также следует высушить все семена.

Посевной календарь на ноябрь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни для посева и посадки растений: 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 ноября.

2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 ноября. Неблагоприятные дни для посева и посадки растений: 5, 12, 13 ноября.

5, 12, 13 ноября. Благоприятные дни для посадки репчатого лука: 10,11 ноября.

10,11 ноября. Лучшие дни, чтобы посадить лук на зелень (в теплице или на подоконнике): 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 ноября.

3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 ноября. Хорошие дни для высадки лука порей (в теплице или на подоконнике): 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 ноября.

3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 ноября. Сажать чеснок лучше всего: 10, 11 ноября.

10, 11 ноября. Лучшие дни для посева листового салата: 10, 11, 17, 18, 21-26 ноября.

10, 11, 17, 18, 21-26 ноября. Дни, когда следует посеять шпинат: 10, 11, 21-25 ноября.

10, 11, 21-25 ноября. Самые удачные дни для посева рукколы: 3, 4, 14, 21-25, 30 ноября.

3, 4, 14, 21-25, 30 ноября. Благоприятные дни для посева укропа и фенхеля: 17, 18, 26 ноября.

17, 18, 26 ноября. Благоприятные дни для посева петрушки, кинзы, сельдерея: 21, 22 ноября.

21, 22 ноября. Хорошие дни для посева базилика: 7-9, 14, 21-25 ноября.

7-9, 14, 21-25 ноября. Лучшие дни для посева микрозеленые: 14, 17, 18, 21-25 ноября.

Мужчина перекапывает огород. Фото: pixabay.com

Лучшие дни для садовых и огородных работ в ноябре 2023 года

Самые удачные дни для борьбы с вредителями и болезнями: 1, 2, 5-9, 28, 29 ноября.

1, 2, 5-9, 28, 29 ноября. Профилактические обработки: 1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29 ноября.

1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29 ноября. Борьба с сорняками: 15, 16, 19, 20, 23-25, 27 ноября.

15, 16, 19, 20, 23-25, 27 ноября. Защита сада и хранилищ от грызунов: 19, 20, 27 ноября.

19, 20, 27 ноября. Чистка и подготовка к зиме водоемов, осушение коммуникаций: 19, 20, 27 ноября.

19, 20, 27 ноября. Рыхление и работа с почвой: 13, 23-25 ноября.

13, 23-25 ноября. Компостирование, закладка зеленых удобрений: 13, 23-25 ноября.

13, 23-25 ноября. Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 3, 4, 12, 30 ноября.

3, 4, 12, 30 ноября. Подкормка минеральными удобрениями: 14, 17, 18, 21, 22, 26 ноября.

14, 17, 18, 21, 22, 26 ноября. Поливы: 3, 4, 12, 14, 21, 22, 30 ноября.

3, 4, 12, 14, 21, 22, 30 ноября. Подготовка к зиме, укрытие растений: 13-16, 19, 20, 27 ноября.

13-16, 19, 20, 27 ноября. Чистка коры, побелка: 19, 20, 27 ноября.

19, 20, 27 ноября. Сбор семян: 10-11, 27 ноября.

10-11, 27 ноября. Проращивание семян: 3, 4, 10-12, 17, 18, 30 ноября.

3, 4, 10-12, 17, 18, 30 ноября. Заготовка черенков: 17, 18, 21, 22, 26 ноября.

17, 18, 21, 22, 26 ноября. Пикирование, прореживание: 10, 11 ноября.

10, 11 ноября. Обрезка, омоложение, формирование: 12 ноября.

12 ноября. Прищипка побегов: 13 ноября.

13 ноября. Прививка и окулировка: 14, 17, 18, 21, 22 ноября.

14, 17, 18, 21, 22 ноября. Корчевание: 15, 16, 19, 20, 23-25, 26 ноября.

15, 16, 19, 20, 23-25, 26 ноября. Отделка, разбор и ремонт теплиц и парников: 1, 2, 10, 11, 28, 29 ноября.

1, 2, 10, 11, 28, 29 ноября. Уборка на участке: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 ноября.

12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 ноября. Уборка: 15-20, 23-26 ноября.

15-20, 23-26 ноября. Сбор лекарственных трав и цветов: 7-11, 27 ноября.

7-11, 27 ноября. Консервация, сушка: 1-20, 26-30 ноября.

1-20, 26-30 ноября. Засолка и квашение: 15-18, 26 ноября.

Человек работает в саду. Фото: depositphotos.com

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в ноябре 2023 года

Дополнительный свет и покой — вот все, что нужно комнатным растениям в преддверии зимы. Также не стоит забывать о комплексных удобрениях, которые особенно важны для цветов, способных цвести даже среди зимы.

Благоприятные дни для пересадки цветов: 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 ноября.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 ноября.

Отдых растений: 5, 19 ноября.

Девушка работает с комнатными растениями. Фото: dreamstime.com

Напомним, мы писали, какие дни наиболее удачные для посадки озимого чеснока в ноябре 2023 года.

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