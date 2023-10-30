Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 — что делать на огороде и в саду

Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 — что нужно сделать до зимы
Именно в последний месяц осени закрывает огородный и садовый сезон 2023 года. Ведь до наступления зимы нужно переделать немало работ, чтобы помочь растениям перезимовать и удачно начать следующий сезон весной.
Новини.LIVE подготовили лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2023 года, который подскажет самые удачные дни для работ в саду и огороде, а также расскажет, в какие дни лучше избегать любых работ.
Фазы Луны в ноябре 2023 года
В последний месяц осени фазы Луны будут меняться следующим образом:
- Убывающая Луна — с 1 по 12 ноября;
- Новолуние — 13 ноября в 11:27 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 14 по 26 ноября;
- Полнолуние — 27 ноября в 11:16 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 28 по 30 ноября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие работы нужно делать садоводу и огороднику в ноябре
Основными направлениями работы в саду и огороде в ноябре считают:
- сбор остатков урожая;
- обрезка и обработка сада;
- удаление всех растительных остатков из грядок;
- перекапывание огорода;
- внесение удобрений;
- пересадка саженцев;
- утепление растений;
- укоренение черенков;
- приготовление компоста из опавших листьев.
Что можно сеять и сажать в ноябре
В последний месяц осени можно посеять и посадить следующие растения:
- зеленый лук;
- чеснок;
- редис;
- сельдерей;
- репа;
- валериана;
- горчица;
- расторопша;
- стевия;
- физалис;
- укроп;
- шпинат;
- рукола;
- салат и другие.
Какой урожай в ноябре следует собрать до первых морозов
До наступления первых морозов также важно собрать урожай:
- барбариса;
- шиповника;
- кизила;
- магнолии;
- каштана.
Также следует высушить все семена.
Посевной календарь на ноябрь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни
- Благоприятные дни для посева и посадки растений: 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 ноября.
- Неблагоприятные дни для посева и посадки растений: 5, 12, 13 ноября.
- Благоприятные дни для посадки репчатого лука: 10,11 ноября.
- Лучшие дни, чтобы посадить лук на зелень (в теплице или на подоконнике): 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 ноября.
- Хорошие дни для высадки лука порей (в теплице или на подоконнике): 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 ноября.
- Сажать чеснок лучше всего: 10, 11 ноября.
- Лучшие дни для посева листового салата: 10, 11, 17, 18, 21-26 ноября.
- Дни, когда следует посеять шпинат: 10, 11, 21-25 ноября.
- Самые удачные дни для посева рукколы: 3, 4, 14, 21-25, 30 ноября.
- Благоприятные дни для посева укропа и фенхеля: 17, 18, 26 ноября.
- Благоприятные дни для посева петрушки, кинзы, сельдерея: 21, 22 ноября.
- Хорошие дни для посева базилика: 7-9, 14, 21-25 ноября.
- Лучшие дни для посева микрозеленые: 14, 17, 18, 21-25 ноября.
Лучшие дни для садовых и огородных работ в ноябре 2023 года
- Самые удачные дни для борьбы с вредителями и болезнями: 1, 2, 5-9, 28, 29 ноября.
- Профилактические обработки: 1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29 ноября.
- Борьба с сорняками: 15, 16, 19, 20, 23-25, 27 ноября.
- Защита сада и хранилищ от грызунов: 19, 20, 27 ноября.
- Чистка и подготовка к зиме водоемов, осушение коммуникаций: 19, 20, 27 ноября.
- Рыхление и работа с почвой: 13, 23-25 ноября.
- Компостирование, закладка зеленых удобрений: 13, 23-25 ноября.
- Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 3, 4, 12, 30 ноября.
- Подкормка минеральными удобрениями: 14, 17, 18, 21, 22, 26 ноября.
- Поливы: 3, 4, 12, 14, 21, 22, 30 ноября.
- Подготовка к зиме, укрытие растений: 13-16, 19, 20, 27 ноября.
- Чистка коры, побелка: 19, 20, 27 ноября.
- Сбор семян: 10-11, 27 ноября.
- Проращивание семян: 3, 4, 10-12, 17, 18, 30 ноября.
- Заготовка черенков: 17, 18, 21, 22, 26 ноября.
- Пикирование, прореживание: 10, 11 ноября.
- Обрезка, омоложение, формирование: 12 ноября.
- Прищипка побегов: 13 ноября.
- Прививка и окулировка: 14, 17, 18, 21, 22 ноября.
- Корчевание: 15, 16, 19, 20, 23-25, 26 ноября.
- Отделка, разбор и ремонт теплиц и парников: 1, 2, 10, 11, 28, 29 ноября.
- Уборка на участке: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 ноября.
- Уборка: 15-20, 23-26 ноября.
- Сбор лекарственных трав и цветов: 7-11, 27 ноября.
- Консервация, сушка: 1-20, 26-30 ноября.
- Засолка и квашение: 15-18, 26 ноября.
Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в ноябре 2023 года
Дополнительный свет и покой — вот все, что нужно комнатным растениям в преддверии зимы. Также не стоит забывать о комплексных удобрениях, которые особенно важны для цветов, способных цвести даже среди зимы.
Благоприятные дни для пересадки цветов: 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 ноября.
Неблагоприятные дни для работы с корнями: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 ноября.
Отдых растений: 5, 19 ноября.
Напомним, мы писали, какие дни наиболее удачные для посадки озимого чеснока в ноябре 2023 года.
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