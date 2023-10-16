Компост з опалого листя — як приготувати у мішках, ямі, купі, де застосовувати

Дівчина збирає листя для приготування компосту. Фото: depositphotos.com

У жовтні та листопаді дерева скидають листя, вкриваючи землю яскравим килимом. Якщо для одних це пора для милування природою, то для інших — час, коли слід готувати органічне добриво, щоб поліпшити структуру ґрунту в саду чи на городі.

Новини.LIVE пропонує дізнатися, як швидко приготувати компост з опалого листя, чим він корисний та де його можна використовувати.

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Яка користь від компосту з листя

Компост не тільки покращує родючість ґрунту, збагачуючи його кальцієм, азотом, калієм та іншими мікроелементами, а ще й здатен:

захистити від гризунів і шкідників;

захистити корені рослин від негоди й морозів;

зберігати рівномірну температуру ґрунту, запобігаючи перегріву влітку і переохолодженню взимку;

утримувати вологу в ґрунті, запобігаючи її випаровуванню;

створювати бар'єр для зростання бур'янів.

Компост з опалого листя. Фото: google.com

Де використовувати компост з опалого листя

Компост — універсальний засіб для саду та городу, і його можна використовувати для різних потреб:

Підживлення ґрунту для майбутнього зеленого газону. Підживлення кущів та дерев у саду. Засіб для здоров'я та росту рослин — використовувати перед саджанням або під час вегетації рослин у грядках. Добриво для квітників та квітучих культур. Компост допоможе утримувати вологу та забезпечить необхідними поживними речовинами. Поліпшення ґрунту та додаткового живлення рослин у контейнерах та горщиках. Створення нового ґрунту: використовуйте компост з опалого листя як основний компонент для створення нового ґрунту або суміші для вирощування рослин у контейнерах.

Важливо переконатися, що компост розкладається перед використанням, щоб уникнути можливих захворювань рослин та дотримуватися оптимальних відношень компонентів у ґрунті.

Використання компосту на городі та в саду. Фото: depositphotos.com

Які існують способи компостування опалого листя

Перед тим як готувати компост, слід обрати вільне сонячне місце в саду або на городі. Пам'ятайте, що компостна купа або яма мають бути віддалені від будинку, щоб уникнути неприємних запахів.

Зазвичай компост готується від кількох місяців до року, залежно від умов і типу матеріалів. Готовий компост має темну, земляну структуру та приємний запах ґрунту.

Можна використовувати наступні способи компостування опалого листя:

Компостна купа — конструкція з дощок або готові компостери з пластику. Якщо ви самостійно створюєте дерев'яну компостну купу, залишайте невеликі щілини між дощечками для поліпшення газообміну. Компостна яма — необхідно викопати яму. Зазвичай вони мають глибину від 30 см до 1 метра. Дно ями може бути покрите геотекстилем чи сіткою для запобігання проникненню гризунів. Складають до неї опале листя та іншу органіку пошарово, рясно поливаючи кожен шар. Компост у мішках — використовуйте спеціальні поліетиленові пакти для компостування. До них закладають опале листя і роблять отвори для доступу повітря. Пакети періодично струшують для прискорення дозрівання маси.

Збір опалого листя в саду. Фото: depositphotos.com

Як робити компост з опалого листя: прості поради

Інструкція приготування компосту з опалого листя досить проста:

Зберіть опале листя та іншу органіку з вашого саду та городу. Краще не використовувати листя брусниці, горіха волоського, дуба. Перш ніж укладати, подрібніть листя глоду, осики, клена. Оскільки вони мають дуже щільну структуру. Зібране листя та іншу органіку укладайте шарами у вибрану вами конструкцію. Для покращення процесу компостування додавайте торішній компост, скошені бур'яни, солому та інші органічні матеріали. Це допоможе створити різноманітніший склад і прискорити розкладання. Регулярно перевертайте компост вилами чи лопатою, щоб забезпечити доступ повітря і прискорити розкладання матеріалів. Слідкуйте за вологістю компосту. Він не має бути мокрим, лише трохи вологим. У вологому субстраті зростає активність мікроорганізмів і дощових черв'яків. За необхідності можна додавати воду.

Збір опалого листя в саду. Фото: depositphotos.com

Як прискорити приготування компосту з листя

Для прискорення процесу приготування корисного субстрату з опалого листя існують різні ефективні методи:

подрібнення листя — подрібнений матеріал стає доступнішим для мікроорганізмів і ґрунтових черв'яків;

внесення азоту для підвищення активності мікроорганізмів. У компост можна внести сечовину, неперепрілий гній, послід або інші азотовмісні добрива;

часте перевертання компосту для насичення його киснем;

використання спецзасобів, призначених для активізації процесу розкладання органічних решток.

Жінка готує компост з листя. Фото: google.com

Чому спалювати листя не можна

Щоразу, коли хтось вирішує палити листя, страждає природа:

забруднюється повітря — при згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря виділяється до 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали й низка канцерогенних сполук, а також діоксини та діоксани – одні з найотрутніших речовин для людини. Потрапляючи у людський організм, вони пригнічують імунну систему, руйнують гормони та вітаміни;

— при згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря виділяється до 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали й низка канцерогенних сполук, а також діоксини та діоксани – одні з найотрутніших речовин для людини. Потрапляючи у людський організм, вони пригнічують імунну систему, руйнують гормони та вітаміни; забруднюються ґрунти ;

; забруднюються водойми та внутрішні води.

Це завжди ризик зникнення певних видів тварин.

На додаток, дим від вогнищ у туманні дні може утворювати смог і надовго зависати у повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення частоти ДТП.

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