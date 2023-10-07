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Як правильно обрізати вишню восени: соковиті плоди збиратимете влітку відрами

7 жовтня 2023 08:00
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як правильно обрізати вишню восени — інструкція, що подарує щедрий врожай
Жінка збирає великий врожай вишень. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Найкращий час для обрізання вишні — осінь. Така процедура допомагає деревам зберегти сили для майбутнього розвитку, залишитися здоровими, молодими та активно плодоносити. 

Розповідаємо, як правильно обрізати вишню восени та який місяць буде для цього найвдалішим. 

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Коли слід обрізати вишню восени — найкращі терміни

Основна мета осінньої обрізки — проріджування, тобто, видалення зайвих гілок. Це необхідно для того, щоб рослина не витрачала життєві сили на розвиток непотрібних паростків.

Осінню обрізку дерев можна проводити з вересня по листопад. У цій справі головне відштовхуватися від певних важливих факторів.  

Так, досвідчені садівники радять перш за все звертати увагу на погоду, зокрема на температуру повітря. Вона не має бути вищою за 8-10 градусів тепла. Також процедуру слід провести до настання заморозків. 

Для обрізки вишень обирайте сухий день, адже через вологе повітря дерево може підчепити хвороби. 

Також багато садівників орієнтуються на такі фактори:

  • закінчився період плодоношення й урожай зібраний;
  • дерева скинули листя. 

Це означає, що рух соку в дереві зупинено, а значить рослина легше перенесе обрізку.

Важливо: восени не можна обрізати молоді вишневі дерева, адже незміцнілі саджанці та молоді рослини не перенесуть подібної процедури в цю пору року. Краще робити це навесні або влітку.

 

Коли слід обрізати вишню восени — найкращі терміни
Обрізка плодових дерев восени. Фото: google.com

Як правильно обрізати вишню восени — інструкція

Слід підготувати інструменти для обрізки вишні, вам знадобляться: 

  • секатор;
  • садовий ніж;
  • садова пила.

Фахівці підкреслюють, перед тим, як взятися до роботи, слід обов'язково всі інструменти обробити спиртом, марганцівкою або розчином залізного купоросу. 

Також слід приготувати садовий вар — легкоплавку, м'яку смолисту речовину, нерозчинну у воді для замазування місця зрізів гілок дерев. Він запобігає доступу до внутрішньої системи стовбура: бактерій, вогкості, абразивного пилу. Якщо цього не зробити, то рослина з ослабленим імунітетом може запросто загинути.

Далі визначтеся, як ви будете обрізати вишню — на нирку або на кільце. Перший метод використовують при частковому видаленні побігу — кут зрізу повинен дорівнювати 45 градусам, напрямок — назовні крони.

Проведіть ретельний огляд дерева й обріжте:

  • сухі "мертві" гілки;
  • пошкоджені зі слідами інфекції;
  • пагони, які ростуть всередину стовбура;
  • загущаючі гілки;
  • гілки, що ростуть вниз;
  • прикореневу поросль.

В цілому, важливо прибрати абсолютно всі зайві гілки, навіть якщо вони ростуть внизу, збоку, зверху або на інших гілках. Можна "розтягнути" процедуру на роки — рясна обрізка за один раз негативно позначиться на стані дерева, в результаті воно загине.

 

Раніше ми писали, що треба обов'язково зробити з полуницею восени, щоб отримати у 5 разів більший врожай навесні.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити у жовтні в саду та на городі.

Також ми повідомляли, як правильно обрізати та вкрити кущі троянди від морозів.

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