Як правильно обрізати вишню восени — інструкція, що подарує щедрий врожай

Як правильно обрізати вишню восени: соковиті плоди збиратимете влітку відрами
Найкращий час для обрізання вишні — осінь. Така процедура допомагає деревам зберегти сили для майбутнього розвитку, залишитися здоровими, молодими та активно плодоносити.
Розповідаємо, як правильно обрізати вишню восени та який місяць буде для цього найвдалішим.
Коли слід обрізати вишню восени — найкращі терміни
Основна мета осінньої обрізки — проріджування, тобто, видалення зайвих гілок. Це необхідно для того, щоб рослина не витрачала життєві сили на розвиток непотрібних паростків.
Осінню обрізку дерев можна проводити з вересня по листопад. У цій справі головне відштовхуватися від певних важливих факторів.
Так, досвідчені садівники радять перш за все звертати увагу на погоду, зокрема на температуру повітря. Вона не має бути вищою за 8-10 градусів тепла. Також процедуру слід провести до настання заморозків.
Для обрізки вишень обирайте сухий день, адже через вологе повітря дерево може підчепити хвороби.
Також багато садівників орієнтуються на такі фактори:
- закінчився період плодоношення й урожай зібраний;
- дерева скинули листя.
Це означає, що рух соку в дереві зупинено, а значить рослина легше перенесе обрізку.
Важливо: восени не можна обрізати молоді вишневі дерева, адже незміцнілі саджанці та молоді рослини не перенесуть подібної процедури в цю пору року. Краще робити це навесні або влітку.
Як правильно обрізати вишню восени — інструкція
Слід підготувати інструменти для обрізки вишні, вам знадобляться:
- секатор;
- садовий ніж;
- садова пила.
Фахівці підкреслюють, перед тим, як взятися до роботи, слід обов'язково всі інструменти обробити спиртом, марганцівкою або розчином залізного купоросу.
Також слід приготувати садовий вар — легкоплавку, м'яку смолисту речовину, нерозчинну у воді для замазування місця зрізів гілок дерев. Він запобігає доступу до внутрішньої системи стовбура: бактерій, вогкості, абразивного пилу. Якщо цього не зробити, то рослина з ослабленим імунітетом може запросто загинути.
Далі визначтеся, як ви будете обрізати вишню — на нирку або на кільце. Перший метод використовують при частковому видаленні побігу — кут зрізу повинен дорівнювати 45 градусам, напрямок — назовні крони.
Проведіть ретельний огляд дерева й обріжте:
- сухі "мертві" гілки;
- пошкоджені зі слідами інфекції;
- пагони, які ростуть всередину стовбура;
- загущаючі гілки;
- гілки, що ростуть вниз;
- прикореневу поросль.
В цілому, важливо прибрати абсолютно всі зайві гілки, навіть якщо вони ростуть внизу, збоку, зверху або на інших гілках. Можна "розтягнути" процедуру на роки — рясна обрізка за один раз негативно позначиться на стані дерева, в результаті воно загине.
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