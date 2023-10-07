Як правильно обрізати вишню восени — інструкція, що подарує щедрий врожай

Жінка збирає великий врожай вишень. Фото: freepik.com

Найкращий час для обрізання вишні — осінь. Така процедура допомагає деревам зберегти сили для майбутнього розвитку, залишитися здоровими, молодими та активно плодоносити.

Розповідаємо, як правильно обрізати вишню восени та який місяць буде для цього найвдалішим.

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Основна мета осінньої обрізки — проріджування, тобто, видалення зайвих гілок. Це необхідно для того, щоб рослина не витрачала життєві сили на розвиток непотрібних паростків.

Осінню обрізку дерев можна проводити з вересня по листопад. У цій справі головне відштовхуватися від певних важливих факторів.

Так, досвідчені садівники радять перш за все звертати увагу на погоду, зокрема на температуру повітря. Вона не має бути вищою за 8-10 градусів тепла. Також процедуру слід провести до настання заморозків.

Для обрізки вишень обирайте сухий день, адже через вологе повітря дерево може підчепити хвороби.

Також багато садівників орієнтуються на такі фактори:

закінчився період плодоношення й урожай зібраний;

дерева скинули листя.

Це означає, що рух соку в дереві зупинено, а значить рослина легше перенесе обрізку.

Важливо: восени не можна обрізати молоді вишневі дерева, адже незміцнілі саджанці та молоді рослини не перенесуть подібної процедури в цю пору року. Краще робити це навесні або влітку.

Обрізка плодових дерев восени. Фото: google.com

Як правильно обрізати вишню восени — інструкція

Слід підготувати інструменти для обрізки вишні, вам знадобляться:

секатор;

садовий ніж;

садова пила.

Фахівці підкреслюють, перед тим, як взятися до роботи, слід обов'язково всі інструменти обробити спиртом, марганцівкою або розчином залізного купоросу.

Також слід приготувати садовий вар — легкоплавку, м'яку смолисту речовину, нерозчинну у воді для замазування місця зрізів гілок дерев. Він запобігає доступу до внутрішньої системи стовбура: бактерій, вогкості, абразивного пилу. Якщо цього не зробити, то рослина з ослабленим імунітетом може запросто загинути.

Далі визначтеся, як ви будете обрізати вишню — на нирку або на кільце. Перший метод використовують при частковому видаленні побігу — кут зрізу повинен дорівнювати 45 градусам, напрямок — назовні крони.

Проведіть ретельний огляд дерева й обріжте:

сухі "мертві" гілки;

пошкоджені зі слідами інфекції;

пагони, які ростуть всередину стовбура;

загущаючі гілки;

гілки, що ростуть вниз;

прикореневу поросль.

В цілому, важливо прибрати абсолютно всі зайві гілки, навіть якщо вони ростуть внизу, збоку, зверху або на інших гілках. Можна "розтягнути" процедуру на роки — рясна обрізка за один раз негативно позначиться на стані дерева, в результаті воно загине.

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