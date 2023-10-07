Как правильно обрезать вишню осенью — инструкция, которая подарит щедрый урожай

Как правильно обрезать вишню осенью: сочные плоды будете собирать летом ведрами
Лучшее время для обрезки вишни — осень. Такая процедура помогает деревьям сохранить силы для будущего развития, остаться здоровыми, молодыми и активно плодоносить.
Рассказываем, как правильно обрезать вишню осенью и какой месяц будет для этого самым удачным.
Когда следует обрезать вишню осенью — лучшие сроки
Основная цель осенней обрезки — прореживание, то есть удаление лишних ветвей. Это необходимо для того, чтобы растение не тратило жизненные силы на развитие ненужных побегов.
Осеннюю обрезку деревьев можно проводить с сентября по ноябрь. В этом деле главное отталкиваться от некоторых важных факторов.
Так, опытные садоводы советуют прежде всего обращать внимание на погоду, в частности на температуру воздуха. Она не должна быть выше 8-10 градусов тепла. Также процедуру следует провести до наступления заморозков.
Для обрезки вишен выбирайте сухой день, ведь из-за влажного воздуха дерево может подцепить болезни.
Также многие садоводы ориентируются на следующие факторы:
- закончился период плодоношения и урожай собран;
- деревья сбросили листья.
Это означает, что сокодвижение в дереве остановлено, а значит растение легче перенесет обрезку.
Важно: осенью нельзя обрезать молодые вишневые деревья, ведь неокрепшие саженцы и молодые растения не перенесут подобной процедуры в это время года. Лучше делать это весной или летом.
Как правильно обрезать вишню осенью — инструкция
Следует подготовить инструменты для обрезки вишни, вам понадобятся:
- секатор;
- садовый нож;
- садовая пила.
Специалисты подчеркивают, перед тем, как приступить к работе, следует обязательно все инструменты обработать спиртом, марганцовкой или раствором железного купороса.
Также следует приготовить садовый вар — легкоплавкое, мягкое смолистое вещество, нерастворимое в воде для замазывания места срезов ветвей деревьев. Он предотвращает доступ к внутренней системе ствола: бактериям, сырости, абразивной пыли. Если этого не сделать, то растение с ослабленным иммунитетом может просто погибнуть.
Далее определитесь, как вы будете обрезать вишню — на почку или на кольцо. Первый метод используют при частичном удалении побега — угол среза должен быть равен 45 градусам, направление — наружу кроны.
Произведите тщательный осмотр дерева и обрежьте:
- сухие "мертвые" ветви;
- поврежденные со следами инфекции;
- побеги, растущие внутрь ствола;
- загущающие ветви;
- ветви, растущие вниз;
- прикорневую поросль.
В целом важно убрать абсолютно все лишние ветви, даже если они растут внизу, сбоку, сверху или на других ветвях. Можно "растянуть" процедуру на годы — обильная обрезка одномоментно отрицательно скажется на состоянии дерева, в результате оно погибнет.
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