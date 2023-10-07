Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Как правильно обрезать вишню осенью: сочные плоды будете собирать летом ведрами arrow

Как правильно обрезать вишню осенью: сочные плоды будете собирать летом ведрами

7 октября 2023 08:00
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как правильно обрезать вишню осенью — инструкция, которая подарит щедрый урожай
Женщина собирает большой урожай вишен. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Лучшее время для обрезки вишни — осень. Такая процедура помогает деревьям сохранить силы для будущего развития, остаться здоровыми, молодыми и активно плодоносить.

Рассказываем, как правильно обрезать вишню осенью и какой месяц будет для этого самым удачным.

Читайте также:

Когда следует обрезать вишню осенью — лучшие сроки

Основная цель осенней обрезки — прореживание, то есть удаление лишних ветвей. Это необходимо для того, чтобы растение не тратило жизненные силы на развитие ненужных побегов.

Осеннюю обрезку деревьев можно проводить с сентября по ноябрь. В этом деле главное отталкиваться от некоторых важных факторов.

Так, опытные садоводы советуют прежде всего обращать внимание на погоду, в частности на температуру воздуха. Она не должна быть выше 8-10 градусов тепла. Также процедуру следует провести до наступления заморозков.

Для обрезки вишен выбирайте сухой день, ведь из-за влажного воздуха дерево может подцепить болезни.

Также многие садоводы ориентируются на следующие факторы:

  • закончился период плодоношения и урожай собран;
  • деревья сбросили листья.

Это означает, что сокодвижение в дереве остановлено, а значит растение легче перенесет обрезку.

Важно: осенью нельзя обрезать молодые вишневые деревья, ведь неокрепшие саженцы и молодые растения не перенесут подобной процедуры в это время года. Лучше делать это весной или летом.

 

Когда следует обрезать вишню осенью – лучшие сроки
Обрезка плодовых деревьев осенью. Фото: google.com

Как правильно обрезать вишню осенью — инструкция

Следует подготовить инструменты для обрезки вишни, вам понадобятся:

  • секатор;
  • садовый нож;
  • садовая пила.

Специалисты подчеркивают, перед тем, как приступить к работе, следует обязательно все инструменты обработать спиртом, марганцовкой или раствором железного купороса.

Также следует приготовить садовый вар — легкоплавкое, мягкое смолистое вещество, нерастворимое в воде для замазывания места срезов ветвей деревьев. Он предотвращает доступ к внутренней системе ствола: бактериям, сырости, абразивной пыли. Если этого не сделать, то растение с ослабленным иммунитетом может просто погибнуть.

Далее определитесь, как вы будете обрезать вишню — на почку или на кольцо. Первый метод используют при частичном удалении побега — угол среза должен быть равен 45 градусам, направление — наружу кроны.

Произведите тщательный осмотр дерева и обрежьте:

  • сухие "мертвые" ветви;
  • поврежденные со следами инфекции;
  • побеги, растущие внутрь ствола;
  • загущающие ветви;
  • ветви, растущие вниз;
  • прикорневую поросль.

В целом важно убрать абсолютно все лишние ветви, даже если они растут внизу, сбоку, сверху или на других ветвях. Можно "растянуть" процедуру на годы — обильная обрезка одномоментно отрицательно скажется на состоянии дерева, в результате оно погибнет.

 

Раньше мы писали, что нужно обязательно сделать с клубникой осенью, чтобы получить в 5 раз больший урожай весной.

Напомним, мы рассказывали, что делать в октябре в саду и на огороде.

Также мы сообщали, как правильно обрезать и укрыть кусты роз от морозов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Как скромный бельгиец. Сколько зарабатывал министр обороны Резников

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз