Как правильно обрезать вишню осенью — инструкция, которая подарит щедрый урожай

Женщина собирает большой урожай вишен. Фото: freepik.com

Лучшее время для обрезки вишни — осень. Такая процедура помогает деревьям сохранить силы для будущего развития, остаться здоровыми, молодыми и активно плодоносить.

Рассказываем, как правильно обрезать вишню осенью и какой месяц будет для этого самым удачным.

Читайте также:

Когда следует обрезать вишню осенью — лучшие сроки

Основная цель осенней обрезки — прореживание, то есть удаление лишних ветвей. Это необходимо для того, чтобы растение не тратило жизненные силы на развитие ненужных побегов.

Осеннюю обрезку деревьев можно проводить с сентября по ноябрь. В этом деле главное отталкиваться от некоторых важных факторов.

Так, опытные садоводы советуют прежде всего обращать внимание на погоду, в частности на температуру воздуха. Она не должна быть выше 8-10 градусов тепла. Также процедуру следует провести до наступления заморозков.

Для обрезки вишен выбирайте сухой день, ведь из-за влажного воздуха дерево может подцепить болезни.

Также многие садоводы ориентируются на следующие факторы:

закончился период плодоношения и урожай собран;

деревья сбросили листья.

Это означает, что сокодвижение в дереве остановлено, а значит растение легче перенесет обрезку.

Важно: осенью нельзя обрезать молодые вишневые деревья, ведь неокрепшие саженцы и молодые растения не перенесут подобной процедуры в это время года. Лучше делать это весной или летом.

Обрезка плодовых деревьев осенью. Фото: google.com

Как правильно обрезать вишню осенью — инструкция

Следует подготовить инструменты для обрезки вишни, вам понадобятся:

секатор;

садовый нож;

садовая пила.

Специалисты подчеркивают, перед тем, как приступить к работе, следует обязательно все инструменты обработать спиртом, марганцовкой или раствором железного купороса.

Также следует приготовить садовый вар — легкоплавкое, мягкое смолистое вещество, нерастворимое в воде для замазывания места срезов ветвей деревьев. Он предотвращает доступ к внутренней системе ствола: бактериям, сырости, абразивной пыли. Если этого не сделать, то растение с ослабленным иммунитетом может просто погибнуть.

Далее определитесь, как вы будете обрезать вишню — на почку или на кольцо. Первый метод используют при частичном удалении побега — угол среза должен быть равен 45 градусам, направление — наружу кроны.

Произведите тщательный осмотр дерева и обрежьте:

сухие "мертвые" ветви;

поврежденные со следами инфекции;

побеги, растущие внутрь ствола;

загущающие ветви;

ветви, растущие вниз;

прикорневую поросль.

В целом важно убрать абсолютно все лишние ветви, даже если они растут внизу, сбоку, сверху или на других ветвях. Можно "растянуть" процедуру на годы — обильная обрезка одномоментно отрицательно скажется на состоянии дерева, в результате оно погибнет.

Раньше мы писали, что нужно обязательно сделать с клубникой осенью, чтобы получить в 5 раз больший урожай весной.

Напомним, мы рассказывали, что делать в октябре в саду и на огороде.

Также мы сообщали, как правильно обрезать и укрыть кусты роз от морозов.