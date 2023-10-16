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Чтобы добро не пропадало: как быстро приготовить компост из опавших листьев

16 октября 2023 17:52
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Компост из опавших листьев — как приготовить в мешках, яме, куче, где применять
Девушка собирает листья для приготовления компоста. Фото: depositphotos.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В октябре и ноябре деревья сбрасывают листву, покрывая землю ярким ковром. Если для одних это пора для любования природой, то для других время, когда следует готовить органическое удобрение, чтобы улучшить структуру почвы в саду или на огороде.

Новини.LIVE предлагает узнать, как быстро приготовить компост из опавших листьев, чем он полезен и где его можно использовать.

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Какая польза от компоста из листьев

Компост не только улучшает плодородие почвы, обогащая его кальцием, азотом, калием и другими микроэлементами, но и способен:

  • защитить от грызунов и вредителей;
  • защитить корни растений от непогоды и морозов;
  • сохранять равномерную температуру почвы, предотвращая перегрев летом и переохлаждение зимой;
  • удерживать влагу в почве, предотвращая ее испарение;
  • создавать барьер для роста сорняков.

 

Какая польза от компоста из листьев
Компост из опавших листьев. Фото: google.com

Где использовать компост из опавших листьев

Компост универсальное средство для сада и огорода и его можно использовать для разных нужд:

  1. Подкормка почвы для будущего зеленого газона.
  2. Питание кустарников и деревьев в саду.
  3. Средство для здоровья и роста растений — использовать перед посадкой или во время вегетации растений в грядках.
  4. Удобрение для цветников и цветущих культур. Компост поможет удерживать влагу и обеспечит необходимыми питательными веществами.
  5. Улучшение почвы и дополнительного питания растений в контейнерах и горшках.
  6. Создание нового грунта: используйте компост из опавших листьев как основной компонент для создания нового грунта или смеси для выращивания растений в контейнерах.

Важно убедиться, что компост разлагается перед использованием во избежание возможных заболеваний растений и придерживаться оптимальных отношений компонентов в почве.

 

Где использовать компост из опавших листьев
Использование компоста на огороде и в саду. Фото: depositphotos.com

Какие существуют способы компостирования опавших листьев

Перед тем как готовить компост, следует выбрать свободное солнечное место в саду или на огороде. Помните, что компостная куча или яма должны быть удалены от дома во избежание неприятных запахов.

Обычно компост готовится от нескольких месяцев до года в зависимости от условий и типа материалов. Готовый компост имеет темную, земляную структуру и приятный запах почвы.

Можно использовать следующие способы компостирования опавших листьев:

  1. Компостная куча — конструкция из досок или готовые компостеры из пластика. Если вы самостоятельно создаете деревянную компостную кучу, оставляйте небольшие щели между дощечками для улучшения газообмена.
  2. Компостная яма — необходимо выкопать яму. Обычно они имеют глубину от 30 см до 1 метра. Дно ямы может быть покрыто геотекстилем или сеткой для предотвращения проникновения грызунов. Укладывают в нее опавшие листья и другую органику послойно, обильно поливая каждый слой.
  3. Компост в мешках — используйте специальные полиэтиленовые пакты для компостирования. К ним закладывают опавшие листья и делают отверстия для доступа воздуха. Пакеты периодически встряхивают для ускорения созревания массы.

 

Какие существуют способы компостирования опавших листьев
Сбор опавших листьев в саду. Фото: depositphotos.com

Как делать компост из опавших листьев: простые советы

Инструкция приготовления компоста из опавших листьев достаточно проста.

  1. Соберите опавшие листья и другую органику из вашего сада и огорода.
  2. Лучше не использовать листья брусники, ореха грецкого, дуба.
  3. Прежде чем укладывать, измельчите листья боярышника, осины, клена. Поскольку они обладают очень плотной структурой.
  4. Собранные листья и другую органику укладывайте слоями в выбранную вами конструкцию.
  5. Для улучшения процесса компостирования добавляйте прошлогодний компост, скошенные сорняки, солому и другие органические материалы. Это поможет создать более разнообразный состав и ускорить разложение.
  6. Регулярно переворачивайте компост вилами или лопатой, чтобы обеспечить доступ воздуха и ускорить разложение материалов.
  7. Следите за влажностью компоста. Он не должен быть мокрым, лишь немного влажным. Во влажном субстрате возрастает активность микроорганизмов и дождевых червей. При необходимости можно добавлять воду.

 

Как делать компост из опавших листьев: простые советы
Сбор опавших листьев в саду. Фото: depositphotos.com

Как ускорить приготовление компоста из листьев

Для ускорения процесса приготовления полезного субстрата из опавших листьев, существуют различные эффективные методы:

  • измельчение листьев — измельченный материал становится более доступным для микроорганизмов и грунтовых червей;
  • внесение азота для повышения активности микроорганизмов. В компост можно внести мочевину, неперепревший навоз, помет или другие азотсодержащие удобрения;
  • частое переворачивание компоста для насыщения его кислородом;
  • использование спецсредств, предназначенных для активизации процесса разложения органических остатков.

 

Как ускорить приготовление компоста из листьев
Женщина готовит компост с листьями. Фото: google.com

Почему сжигать листья нельзя

Каждый раз, когда кто-то решает сжигать листву, страдает природа:

  • загрязняется воздух — при сгорании одной тонны растительных остатков в атмосферу выделяется до 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений, а также диоксины и диоксаны — одни из самых ядовитых веществ для человека. Попадая в человеческий организм, они угнетают иммунную систему, разрушают гормоны и витамины;
  • загрязняются почвы;
  • загрязняются водоемы и внутренние воды.

Это всегда риск исчезновения определенных видов животных.

Вдобавок, дым от костров в туманные дни может образовывать смог и надолго зависать в воздухе. В этом случае ухудшается видимость на дорогах, что приводит к увеличению частоты ДТП.

 

Раньше мы писали, что делать в октябре в саду и огороде.

Напомним, мы публиковали, как правильно обрезать и укрывать кусты роз от морозов.

Также мы рассказывали, как правильно обрезать вишню осенью и какой месяц будет для этого удачным.

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