Місячний посівний календар на листопад 2023 — що робити на городі та в саду

Фермерка з вилами та лопатою на городі. Фото: shutterstock.com

Саме останній місяць осені закриває городній та садовий сезон 2023 року. Адже до настання зими треба переробити чимало роботи, щоб допомогти рослинам перезимувати та вдало розпочати наступний сезон весною.

Новини.LIVE підготували місячний календар садівника та городника на листопад 2023 року, який підкаже найвдаліші дні для робіт у саду та городі, а також розповість, у які дні краще уникати будь-яких робіт.

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Фази Місяця у листопаді 2023 року

В останній місяць осені фази Місяця змінюватимуться наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 12 листопада;

— з 1 по 12 листопада; Молодик — 13 листопада об 11:27 за київським часом;

— 13 листопада об 11:27 за київським часом; Місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада;

— з 14 по 26 листопада; Повня — 27 листопада об 11:16 за київським часом;

— 27 листопада об 11:16 за київським часом; Спадний Місяць — з 28 по 30 листопада;

— з 28 по 30 листопада; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Які роботи потрібно робити садівникові та городнику у листопаді

Основними напрямками роботи у саду та на городі у листопаді вважають:

збирання залишків урожаю;

обрізання та обробку саду;

видалення всіх рослинних залишків із грядок;

перекопування городу;

внесення добрив;

пересадження саджанців;

утеплення рослин;

укорінення живців;

приготування компосту з опалого листя.

Садівник збирає листя у саду. Фото: shutterstock.com

Що можна сіяти та садити у листопаді

В останній місяць осені ще можна посіяти та посадити такі рослини:

зелена цибуля;

часник;

редиска;

селера;

ріпа;

валеріана;

гірчиця;

розторопша;

стевія;

фізаліс;

кріп;

шпинат;

рукола;

салат та інші.

Посів часнику восени. Фото: istockphoto.com

Який урожай в листопаді слід зібрати до перших морозів

До настання перших морозів також важливо зібрати врожай:

барбарису;

шипшини;

кизилу;

магнолії;

каштану.

Також слід висушити все насіння.

Посівний календар на листопад 2023 року: сприятливі й несприятливі дні

Сприятливі дні для посіву та посадки рослин: 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 листопада.

2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 листопада. Несприятливі дні для посіву та посадки рослин: 5, 12, 13 листопада.

5, 12, 13 листопада. Сприятливі дні для висаджування ріпчастої цибулі: 10,11 листопада.

10,11 листопада. Найкращі дні, щоб посадити цибулю на зелень (у теплиці або на підвіконні): 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 листопада.

3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 листопада. Гарні дні для висаджування цибулі порей (у теплиці або на підвіконні): 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 листопада.

3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 листопада. Садити часник найкраще: 10, 11 листопада.

10, 11 листопада. Найкращі дні для посіву листового салату: 10, 11, 17, 18, 21-26 листопада.

10, 11, 17, 18, 21-26 листопада. Дні, коли слід посіяти шпинат: 10, 11, 21-25 листопада.

10, 11, 21-25 листопада. Найвдаліші дні для посіву руколи: 3, 4, 14, 21-25, 30 листопада.

3, 4, 14, 21-25, 30 листопада. Сприятливі дні для посіву кропу і фенхелю: 17, 18, 26 листопада.

17, 18, 26 листопада. Сприятливі дні для посіву петрушки, кінзи, селери: 21, 22 листопада.

21, 22 листопада. Хороші дні для посіву базиліка: 7-9, 14, 21-25 листопада.

7-9, 14, 21-25 листопада. Найкращі дні для посіву мікрозелені: 14, 17, 18, 21-25 листопада.

Чоловік перекопує город. Фото: pixabay.com

Найкращі дні для садових та городніх робіт у листопаді 2023 року

Найвдаліші дні для боротьби зі шкідниками та хворобами: 1, 2, 5-9, 28, 29 листопада.

1, 2, 5-9, 28, 29 листопада. Профілактичні обробки: 1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29 листопада.

1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29 листопада. Боротьба з бур’янами (сапання): 15, 16, 19, 20, 23-25, 27 листопада.

15, 16, 19, 20, 23-25, 27 листопада. Захист саду та сховищ від гризунів: 19, 20, 27 листопада.

19, 20, 27 листопада. Чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій: 19, 20, 27 листопада.

19, 20, 27 листопада. Розпушування та робота з ґрунтом: 13, 23-25 листопада.

13, 23-25 листопада. Компостування, закладка зелених добрив: 13, 23-25 листопада.

13, 23-25 листопада. Підживлення органічними та зеленими добривами: 3, 4, 12, 30 листопада.

3, 4, 12, 30 листопада. Підживлення мінеральними добривами: 14, 17, 18, 21, 22, 26 листопада.

14, 17, 18, 21, 22, 26 листопада. Поливи: 3, 4, 12, 14, 21, 22, 30 листопада.

3, 4, 12, 14, 21, 22, 30 листопада. Підготовка до зими, укриття рослин: 13-16, 19, 20, 27 листопада.

13-16, 19, 20, 27 листопада. Чищення кори, побілка: 19, 20, 27 листопада.

19, 20, 27 листопада. Збір насіння: 10-11, 27 листопада.

10-11, 27 листопада. Пророщування насіння: 3, 4, 10-12, 17, 18, 30 листопада.

3, 4, 10-12, 17, 18, 30 листопада. Заготівля живців: 17, 18, 21, 22, 26 листопада.

17, 18, 21, 22, 26 листопада. Пікірування, проріджування: 10, 11 листопада.

10, 11 листопада. Обрізка, омолодження, формування: 12 листопада.

12 листопада. Прищипка пагонів: 13 листопада.

13 листопада. Щеплення та окулювання: 14, 17, 18, 21, 22 листопада.

14, 17, 18, 21, 22 листопада. Корчування: 15, 16, 19, 20, 23-25, 26 листопада.

15, 16, 19, 20, 23-25, 26 листопада. Обробка, розбір та ремонт теплиць та парників: 1, 2, 10, 11, 28, 29 листопада.

1, 2, 10, 11, 28, 29 листопада. Прибирання на ділянці: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 листопада.

12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 листопада. Збір врожаю: 15-20, 23-26 листопада.

15-20, 23-26 листопада. Збір лікарських трав та квітів: 7-11, 27 листопада.

7-11, 27 листопада. Консервація, сушіння: 1-20, 26-30 листопада.

1-20, 26-30 листопада. Засолювання та квашення: 15-18, 26 листопада.

Чоловік працює у саду. Фото: depositphotos.com

Сприятливі дні для пересаджування кімнатних рослин у листопаді 2023 року

Додаткове світло та спокій — ось усе, що потрібне кімнатним рослинам напередодні зими. Також не варто забувати про комплексні добрива, які особливо важливі для квітів, що можуть квітнути навіть серед зими.

Сприятливі дні для пересаджування квітів: 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 листопада.

Несприятливі дні для роботи з корінням: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 листопада.

Відпочинок рослин: 5, 19 листопада.

Дівчина працює з кімнатними рослинами. Фото: dreamstime.com

Нагадаємо, ми писали, які дні найвдаліші для посадки озимого часнику у листопаді 2023 року.

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