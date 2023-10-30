Місячний посівний календар на листопад 2023 — що робити на городі та в саду

Місячний посівний календар на листопад 2023 — що слід зробити до зими
Саме останній місяць осені закриває городній та садовий сезон 2023 року. Адже до настання зими треба переробити чимало роботи, щоб допомогти рослинам перезимувати та вдало розпочати наступний сезон весною.
Новини.LIVE підготували місячний календар садівника та городника на листопад 2023 року, який підкаже найвдаліші дні для робіт у саду та городі, а також розповість, у які дні краще уникати будь-яких робіт.
Фази Місяця у листопаді 2023 року
В останній місяць осені фази Місяця змінюватимуться наступним чином:
- Спадний Місяць — з 1 по 12 листопада;
- Молодик — 13 листопада об 11:27 за київським часом;
- Місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада;
- Повня — 27 листопада об 11:16 за київським часом;
- Спадний Місяць — з 28 по 30 листопада;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Які роботи потрібно робити садівникові та городнику у листопаді
Основними напрямками роботи у саду та на городі у листопаді вважають:
- збирання залишків урожаю;
- обрізання та обробку саду;
- видалення всіх рослинних залишків із грядок;
- перекопування городу;
- внесення добрив;
- пересадження саджанців;
- утеплення рослин;
- укорінення живців;
- приготування компосту з опалого листя.
Що можна сіяти та садити у листопаді
В останній місяць осені ще можна посіяти та посадити такі рослини:
- зелена цибуля;
- часник;
- редиска;
- селера;
- ріпа;
- валеріана;
- гірчиця;
- розторопша;
- стевія;
- фізаліс;
- кріп;
- шпинат;
- рукола;
- салат та інші.
Який урожай в листопаді слід зібрати до перших морозів
До настання перших морозів також важливо зібрати врожай:
- барбарису;
- шипшини;
- кизилу;
- магнолії;
- каштану.
Також слід висушити все насіння.
Посівний календар на листопад 2023 року: сприятливі й несприятливі дні
- Сприятливі дні для посіву та посадки рослин: 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 листопада.
- Несприятливі дні для посіву та посадки рослин: 5, 12, 13 листопада.
- Сприятливі дні для висаджування ріпчастої цибулі: 10,11 листопада.
- Найкращі дні, щоб посадити цибулю на зелень (у теплиці або на підвіконні): 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 листопада.
- Гарні дні для висаджування цибулі порей (у теплиці або на підвіконні): 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 листопада.
- Садити часник найкраще: 10, 11 листопада.
- Найкращі дні для посіву листового салату: 10, 11, 17, 18, 21-26 листопада.
- Дні, коли слід посіяти шпинат: 10, 11, 21-25 листопада.
- Найвдаліші дні для посіву руколи: 3, 4, 14, 21-25, 30 листопада.
- Сприятливі дні для посіву кропу і фенхелю: 17, 18, 26 листопада.
- Сприятливі дні для посіву петрушки, кінзи, селери: 21, 22 листопада.
- Хороші дні для посіву базиліка: 7-9, 14, 21-25 листопада.
- Найкращі дні для посіву мікрозелені: 14, 17, 18, 21-25 листопада.
Найкращі дні для садових та городніх робіт у листопаді 2023 року
- Найвдаліші дні для боротьби зі шкідниками та хворобами: 1, 2, 5-9, 28, 29 листопада.
- Профілактичні обробки: 1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29 листопада.
- Боротьба з бур’янами (сапання): 15, 16, 19, 20, 23-25, 27 листопада.
- Захист саду та сховищ від гризунів: 19, 20, 27 листопада.
- Чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій: 19, 20, 27 листопада.
- Розпушування та робота з ґрунтом: 13, 23-25 листопада.
- Компостування, закладка зелених добрив: 13, 23-25 листопада.
- Підживлення органічними та зеленими добривами: 3, 4, 12, 30 листопада.
- Підживлення мінеральними добривами: 14, 17, 18, 21, 22, 26 листопада.
- Поливи: 3, 4, 12, 14, 21, 22, 30 листопада.
- Підготовка до зими, укриття рослин: 13-16, 19, 20, 27 листопада.
- Чищення кори, побілка: 19, 20, 27 листопада.
- Збір насіння: 10-11, 27 листопада.
- Пророщування насіння: 3, 4, 10-12, 17, 18, 30 листопада.
- Заготівля живців: 17, 18, 21, 22, 26 листопада.
- Пікірування, проріджування: 10, 11 листопада.
- Обрізка, омолодження, формування: 12 листопада.
- Прищипка пагонів: 13 листопада.
- Щеплення та окулювання: 14, 17, 18, 21, 22 листопада.
- Корчування: 15, 16, 19, 20, 23-25, 26 листопада.
- Обробка, розбір та ремонт теплиць та парників: 1, 2, 10, 11, 28, 29 листопада.
- Прибирання на ділянці: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 листопада.
- Збір врожаю: 15-20, 23-26 листопада.
- Збір лікарських трав та квітів: 7-11, 27 листопада.
- Консервація, сушіння: 1-20, 26-30 листопада.
- Засолювання та квашення: 15-18, 26 листопада.
Сприятливі дні для пересаджування кімнатних рослин у листопаді 2023 року
Додаткове світло та спокій — ось усе, що потрібне кімнатним рослинам напередодні зими. Також не варто забувати про комплексні добрива, які особливо важливі для квітів, що можуть квітнути навіть серед зими.
Сприятливі дні для пересаджування квітів: 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 листопада.
Несприятливі дні для роботи з корінням: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 листопада.
Відпочинок рослин: 5, 19 листопада.
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