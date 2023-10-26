Місячний календар на листопад 2023 — сприятливі та несприятливі дні місяця

Дівчина тримає місяць у руках. Фото: istockphoto.com

Хоч останній місяць осені 2023 року й розпочнеться зі спадного Місяця, коли не варто розпочинати нові справи та впроваджувати у життя зміни, все ж листопад буде багатий на сприятливі дати для знайомств, зустрічей, побачень, покупок та примноження грошей.

Новини.LIVE ділиться детальним місячним календарем на листопад 2023 року та розповідає, які дати будуть сприятливими, а які дні погані.

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Фази Місяця у листопаді 2023 року

В останній місяць осені фази Місяця змінюватимуться наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 12 листопада;

— з 1 по 12 листопада; Молодик — 13 листопада об 11:27 за київським часом;

— 13 листопада об 11:27 за київським часом; Місяць, що зростає — з 14 по 26 листопада;

— з 14 по 26 листопада; Повня — 27 листопада об 11:16 за київським часом;

— 27 листопада об 11:16 за київським часом; Спадний Місяць — з 28 по 30 листопада;

— з 28 по 30 листопада; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: Рixabay

Які дні у листопаді 2023 року будуть сприятливі

Найсприятливіші дні припадають на: 1, 3 листопада.

Дні для початку нових справ, проєктів та задумів: 12, 22 листопада.

Найкраще планувати всі ваші важливі справи: 2, 8, 18 та 22 листопада.

Сприятливі дні для дорогих покупок: 7, 13, 18, 21, 23, 25, 26 листопада.

Сприятливі дні для весілля та вінчання: 3, 4, 9, 10, 11, 17, 21, 25, 26, 29, 30 листопада.

Вдалі дні для планування та зачаття дитини: 3, 4, 14, 21, 26, 29, 30 листопада.

Хороші дні для поїздок та подорожей: 14, 21, 29 листопада.

Вдалі дні для зміни роботи: 14, 17, 18, 26 листопада.

Сприятливі дні для лікування зубів: 14-26 листопада.

Найкращі дні для хірургічних операцій: 14-26 листопада.

Вплив Місяця на людину. Фото: Рixabay

Місячний календар на листопад 2023: сприятливі дні для процедур краси

Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся: 4, 7, 14-16, 18, 25 листопада.

Сприятливі дні для манікюру та педикюру: 4, 16, 25 листопада.

Сприятливі дні для схуднення: 14-26 листопада.

Сприятливі дні для видалення бородавок: 4, 16, 18, 25 листопада.

Сприятливі дні для епіляції та депіляції: 4, 8-10, 15, 18, 20, 21, 28-30 листопада.

Сприятливі дні для масажу: 11, 18, 22, 29 листопада.

Дівчина милується Місяцем. Фото: Рexels

Які дні у жовтні 2023 року несприятливі

Несприятливі місячні дні у листопаді 2023 року: 5, 13, 20, 27.

Ці дні не рекомендується використовувати для важливих планів.

Особливо енергетично несприятливою для різних видів діяльності є дата 13 листопада, тому краще утриматися від будь-яких активностей та провести цей день в спокої вдома.

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