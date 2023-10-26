Лунный календарь на ноябрь 2023 — благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Девушка держит луну в руках. Фото: istockphoto.com

Хотя последний месяц осени 2023 года и начнется с убывающей Луны, когда не стоит начинать новые дела и вносить в жизнь перемены, ноябрь будет богат благоприятными датами для знакомств, встреч, свиданий, покупок и приумножения денег.

Новини.LIVE делится подробным лунным календарем на ноябрь 2023 года и рассказывает, какие даты будут благоприятными, а какие дни плохие.

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Фазы Луны в ноябре 2023 года

В последний месяц осени фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 12 ноября;

— с 1 по 12 ноября; Новолуние — 13 ноября в 11:27 по киевскому времени;

— 13 ноября в 11:27 по киевскому времени; Растущая Луна — с 14 по 26 ноября;

— с 14 по 26 ноября; Полнолуние — 27 ноября в 11:16 по киевскому времени;

— 27 ноября в 11:16 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 28 по 30 ноября;

— с 28 по 30 ноября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: Рixabay

Какие дни в ноябре 2023 года будут благоприятные

Самые благоприятные дни приходятся на: 1, 3 ноября.

Дни для начала новых дел, проектов и замыслов: 12, 22 ноября.

Лучше всего планировать все ваши важные дела: 2, 8, 18 и 22 ноября.

Благоприятные дни для дорогих покупок: 7, 13, 18, 21, 23, 25, 26 ноября.

Благоприятные дни для свадьбы и венчания: 3, 4, 9, 10, 11, 17, 21, 25, 26, 29, 30 ноября.

Удачные дни для планирования и зачатия ребенка: 3, 4, 14, 21, 26, 29, 30 ноября.

Хорошие дни для поездок и путешествий: 14, 21, 29 ноября.

Удачные дни для смены работы: 14, 17, 18, 26 ноября.

Благоприятные дни для лечения: 14-26 ноября.

Лучшие дни для хирургических операций: 14-26 ноября.

Воздействие Луны на человека. Фото: Рixabay

Лунный календарь на ноябрь 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Благоприятные дни для стрижки и покраски волос: 4, 7, 14-16, 18, 25 ноября.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 4, 16, 25 ноября.

Благоприятные дни для похудения: 14-26 ноября.

Благоприятные дни для удаления бородавок: 4, 16, 18, 25 ноября.

Благоприятные дни для эпиляции и депиляции: 4, 8–10, 15, 18, 20, 21, 28–30 ноября.

Благоприятные дни для массажа: 11, 18, 22, 29 ноября.

Девушка любуется Луной. Фото: Рexels

Какие дни в октябре 2023 года неблагоприятные

Неблагоприятные лунные дни в ноябре 2023: 5, 13, 20, 27.

Эти дни не рекомендуется использовать для важных планов.

Особенно энергетически неблагоприятна для различных видов деятельности дата 13 ноября, поэтому лучше воздержаться от любых активностей и провести этот день в покое дома.

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