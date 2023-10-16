Новий 2024 рік — яка тварина-покровитель, які колір та стихія принесуть удачу

Дівчина прикрашає ялинку на новий рік. Фото: pexels.com

Час летить немов стрімка комета і вже зовсім скоро ми будемо зустрічати Новий 2024 рік. Традиційно українці заздалегідь готуються до свята. Багато хто звертає увагу на Східний календар, адже кожен рік має свій символ, стихію, колір та числа, від яких залежить щастя та удача на весь майбутній рік.

Тож розповідаємо, яка тварина буде покровителем наступного року, що від неї очікувати та як і коли правильно зустрічати 2024 рік.

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Чий 2024 рік за китайським календарем

Як вказує китайський календар, 2024 рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. Ця особлива й чарівна тварина є п'ятою у циклі з 12 тварин, які з'являються в китайському зодіаку. І вона ж найшанованіша в Китаї.

Дракон став символом імператорської влади, сили, багатства та добробуту. Оскільки він поєднує в собі дух землі та неба, то володіє такими якостями як врівноваженість та спокій, мудрість та знання.

В давнину виключно імператори Піднебесної мали право носити шати з символікою дракона. Вважали, що після смерті правителі перероджуються у цих могутніх та величних істот. Саме тому китайці впевнені, що під цим знаком народжуються природжені лідери та переможці.

Зелений дерев'яний дракон. Фото: Midjorney

Коли настане 2024 рік за східним календарем і яким він буде

За китайським календарем, рік Зеленого Дерев'яного Дракона розпочнеться 10 лютого 2024 року, а до цього часу панувати буде ще Чорний Водяний Кролик.

Величний дракон буде мати владу аж до 28 січня 2025 року.

Новий 2024 рік: чого очікувати від Зеленого Дерев'яного Дракона

Якщо вірити Східній астрології, 2024 рік надасть безліч можливостей зробити світ кращим. Дракон буде допомагати впевненим і цілеспрямованим людям, які розвиваються й прагнуть більшого. Він буде давати підказки, як подолати будь-які перешкоди та вийти з будь-яких ситуацій цілими й неушкодженими.

Щоб ця могутня істота взяла вас під своє крило й дарувала удачу, необхідно 2024 року:

прагнути рости духовно;

відмовлятися від прив'язки до матеріального;

змінювати спосіб життя;

не боятися змін.

Варто бути готовими до плідної праці та труднощів, адже тільки таким чином можна загартувати свій характер й домогтися духовного зростання.

Є у Дракона і темна сторона, про яку не слід забувати. Ця істота не тільки надзвичайно сильна, а й небезпечна, особливо якщо її розлютити або проявити неповагу.

Святкування китайського нового року. Фото: google.com

Для яких знаків зодіаку 2024 рік буде щасливим

Людям, народженим в рік Дракона, 2024-ий принесе підсилення їх вроджених рис — сміливості, незалежності та впевненості.

За китайським гороскопом, 2024-й буде вдалим для тих, хто народився у рік Пацюка, Мавпи та Півня.

А от народжені під знаками Бика, Змії та Собаки можуть зіткнутись із труднощами в особистому та професійному житті.

Дерев'яний Зелений Дракон — символ 2024 року. Фото: freepik.com

Яка стихія є символом 2024 року

За китайськими віруваннями, з кожним знаком зодіаку пов'язана одна або кілька з п'яти стихій:

дерево;

вогонь;

земля;

метал;

вода.

Дракон уособлює стихії Землі та Дерева.

Земля — це баланс інь та янь, жіночого та чоловічого начал. Вона асоціюється з такими якостями, як терпіння, вдумливість, практичність, працьовитість і стабільність. Дерево ж є символом нового начала. Цей елемент означає зростання і прогрес.

Звичайно, головною стихією 2024 року стане дерево. А удача супроводжуватиме впевнених у собі людей, які мають чіткі та благородні цілі.

Дракон вирізьблений з дерева. Фото: google.com

Якого кольору 2024 рік — у чому зустрічати для щастя та успіху

Заведено вважати, що одяг, у якому людина зустрічає новий рік, може принести як удачу, так і "розлютити" тварину-покровителя року. Тож, продумати святкове вбрання слід заздалегідь.

Оскільки Дракон не любить рутини та бідності, одяг має випромінювати розкіш. Також символ 2024 року любить блиск, а тому золоті або яскраві прикраси, паєтки тощо — ідеально підходять для зустрічі Нового року.

Щасливими кольорами 2024 року є похідні від елементів Землі та Дерева, а саме — смарагдовий зелений і жовтий. Для святкового вбрання також підійдуть срібний та білий кольори.

А от сині відтінки Дракону не до душі, як і занадто похмурі кольори — чорний або сірий.

Якщо чорний розбавити злотом, сріблом або смарагдом. То такий наряд буде виглядати достатньо стильно, елегантно й відповідатиме вимогам Дракона.

Ідеї суконь на Новий 2024 рік. Колаж: Новини.LIVE

А ще бажано зустріти Новий рік 2024 незвично та активно — влаштувати вечірку, поїхати куди-небудь, зробити те, на що ви б ніколи не зважилися в звичайний день.

Які числа принесуть удачу 2024 року

Вважається, що знак Дракона пов'язаний із цифрами 1,6 та 7. Тому дати, які їх містять, будуть приносити удачу.

Водночас астрологи стверджують, що з обережністю треба відноситися до цифр 3 і 8. Також не варто починати нові проєкти або ухвалювати важливі рішення 3, 8, 13, 18, 23 та 28 числа. Навіть закладена сприятлива цифра 1 не сприятиме вдалому завершенню справ.

Нагадаємо, астрологи розповіли, які п'ять знаків Зодіаку розбагатіють 2024 року.