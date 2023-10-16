Новый 2024 год — какое животное-покровитель, какие цвет и стихия принесут удачу

Девушка украшает елку на новый год. Фото: pexels.com

Время летит словно стремительная комета, и уже совсем скоро мы будем встречать Новый 2024 год. Традиционно украинцы заранее готовятся к празднику. Многие обращают внимание на Восточный календарь, ведь каждый год имеет свой символ, стихию, цвет и числа, от которых зависит счастье и удача на весь будущий год.

Рассказываем, какое животное будет покровителем в следующем году, что от него ожидать, как и когда правильно встречать 2024 год.

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Чей 2024 год по китайскому календарю

Как указывает китайский календарь, 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Это особое и очаровательное животное является пятым в цикле из 12 животных, которые появляются в китайском зодиаке. И оно же самое уважаемое в Китае.

Дракон стал символом императорской власти, силы, богатства и благосостояния. Поскольку он сочетает в себе дух земли и неба, он обладает такими качествами, как уравновешенность и спокойствие, мудрость и знание.

В древности исключительно императоры Поднебесной имели право носить одеяния с символикой дракона. Считали, что после смерти правители перерождаются в этих могущественных и величественных существах. Поэтому китайцы уверены, что под этим знаком рождаются врожденные лидеры и победители.

Зеленый деревянный дракон. Фото: Midjorney

Когда наступит 2024 год по восточному календарю и каким он будет

По китайскому календарю, год Зеленого Деревянного Дракона начнется 10 февраля 2024 года, а к этому времени будет еще Черный Водяной Кролик.

Величественный дракон будет обладать властью вплоть до 28 января 2025 года.

Новый 2024 год: чего ожидать от Зеленого Деревянного Дракона

Если верить Восточной астрологии, 2024 год предоставит множество возможностей сделать мир лучше. Дракон будет помогать уверенным и целеустремленным людям, которые развиваются и стремятся к большему. Он будет подсказывать, как преодолеть любые препятствия и выйти из любых ситуаций целыми и невредимыми.

Чтобы это могущественное существо взяло вас под свое крыло и дарило удачу, необходимо в 2024 году:

стремиться расти духовно;

отказываться от привязки к материальному;

изменять образ жизни;

не бояться перемен.

Следует быть готовым к плодотворному труду и трудностям, ведь только таким образом можно закалить свой характер и добиться духовного роста.

Есть у Дракона и темная сторона, о которой не следует забывать. Это существо не только чрезвычайно сильно, но и опасно, особенно если его разозлить или проявить неуважение.

Празднование китайского нового года. Фото: google.com

Для каких знаков зодиака 2024 год будет счастливым.

Людям, рожденным в год Дракона, 2024 год принесет усиление их врожденных черт — смелости, независимости и уверенности.

По китайскому гороскопу, 2024-й будет удачным для тех, кто родился в год Крысы, Обезьяны и Петуха.

А вот родившиеся под знаками Быка, Змеи и Собаки могут столкнуться с трудностями в личной и профессиональной жизни.

Деревянный Зеленый Дракон — символ 2024 года. Фото: freepik.com

Какая стихия является символом 2024 года

По китайским верованиям, с каждым знаком зодиака связана одна или несколько из пяти стихий:

дерево;

огонь;

земля;

металл;

вода.

Дракон олицетворяет стихии Земли и Дерева.

Земля — это баланс инь и янь, женского и мужского начал. Она ассоциируется с такими качествами, как терпение, вдумчивость, практичность, трудолюбие и стабильность. Дерево же является эмблемой нового начала. Этот элемент означает рост и прогресс.

Конечно, главной стихией 2024 станет дерево. А удача будет сопровождать уверенных в себе людей, обладающих четкими и благородными целями.

Дракон вырезан из дерева. Фото: google.com

Какого цвета 2024 год — в чем встречать для счастья и успеха

Принято считать, что одежда, в которой человек встречает новый год, может принести как удачу, так и "разозлить" животное-покровителя года. Так что продумать праздничную одежду следует заранее.

Поскольку Дракон не любит рутины и бедности, одежда должна излучать роскошь. Также символ 2024 любит блеск, а потому золотые или яркие украшения, пайетки и т.д. — идеально подходят для встречи Нового года.

Счастливыми цветами 2024 года являются производные от элементов Земли и Дерева, а именно изумрудный зеленый и желтый. Для праздничного наряда также подойдут серебряный и белый цвета.

А вот синие оттенки Дракону не по душе, как и слишком мрачные цвета — черный или серый.

Если черный разбавить злотом, серебром или изумрудом. Такой наряд будет выглядеть достаточно стильно, элегантно и будет отвечать требованиям Дракона.

Идеи платьев на Новый 2024 год. Коллаж: Новини.LIVE

А еще желательно встретить Новый 2024 год необычно и активно — устроить вечеринку, поехать куда-нибудь, сделать то, на что вы бы никогда не решились в обычный день.

Какие числа принесут удачу 2024 года

Считается, что знак Дракона связан с цифрами 1,6 и 7. Поэтому содержащие их даты будут приносить удачу.

В то же время астрологи утверждают, что с осторожностью следует относиться к цифрам 3 и 8. Также не стоит начинать новые проекты или принимать важные решения 3, 8, 13, 18, 23 и 28 числа. Даже заложенная благоприятная цифра 1 не будет способствовать удачному завершению дел.

Напомним, астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака разбогатеют в 2024 году.