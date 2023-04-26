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Иметь брата или сестру — это безумно весело: ТОП 10 курьезных фотодоказательств

26 апреля 2023 22:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как это иметь брата или сестру: ТОП 10 курьезных фото
Отношения между братьями и сестрами. Фото: Reddit
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Взаимоотношения между братьями и сестрами — это настоящий "коктейль Молотова", состоящий из ярких и взрывных эмоций. От настоящей любви до жестокой войны, от веселья, ломающего стереотипы к юмору, что не всем дано понять.

Предлагаем вам 10 смешных фотографий, наглядно демонстрирующих, как это иметь брата или сестру. Эти фотографии точно поднимут настроение и снимут напряжение.

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А если у вас есть брат или сестра, после просмотра, вам обязательно захочется связаться с этим родным человеком.

Любовь к брату или сестре бывает разной

"Вот так я любил сестру, когда был маленьким", — подписал архивное фото один из пользователей соцсети Reddit.

Это настоящая любовь до слез!

 

Как это – мать брата или сестру: курьезные фото детей
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Брат – это иметь поддержку

"Мне ампутировали ногу, поэтому мой брат пришел в больницу в костюме пирата", — подписал фото другой пользователь Reddit.

Не хватает только деревянной ноги, рома и попугая.

 

Когда у тебя есть брат: курьезное фото
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Когда брат очень креативный человек

"Брат каждый год дарит мне такую футболку", — поделился смешным фото пользователь соцсети.

 

Смешное фото отношений братьев
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Поколение близнецов

"Мы с братом стали дядей близнецов!"

 

Курьезные фото из жизни братьев
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Иметь близнеца мечтает каждый, но...

"Мама сфотографировала нас с братом. Это выглядит как до  после", — поделился смешным фото пользователь.

 

Смешное фото отношений братьев
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Иногда братья и сестры тянут нас в авантюру, а мы соглашаемся, не зная, что нас ждет

"Сестра позвала меня на полумарафон..."

 

Когда у тебя есть сестра: смешное фото
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Когда хотел как лучше, а получилось как обычно

"В последнее время мне было очень плохо… И мой маленький братик решил уничтожить крошечную рассаду", — написала свою курьезную историю пользовательница.

 

Когда у тебя есть брат: курьезное фото
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Иметь младшую сестру — это возможность всегда быть в тренде

Младшая сестра тренируется рисовать ногти на старшем брате. Выглядит неплохо!

 

Смешное фото отношений братьев и сестер
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Когда у тебя брат великий шутник

"Я думал, что вот-вот впервые увижу свою невесту, но вышел мой брат".

 

Когда у тебя есть брат: курьезное фото
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

"Сестре на выходных сделали предложение, поэтому я замаскировалась под куст, чтобы зафиксировать этот момент. Между нами год разницы, и почему наши жизни такие разные?", — поделилась своей смешной историей из жизни пользователь Reddit.

 

Когда у тебя есть сестра: смешное фото Когда у тебя есть сестра: смешное фото
Курьезы из жизни братьев и сестер. Фото: Reddit

Ранее Новини.LIVE показывали забавные фото из жизни людей, ставших популярными в соцсетях.

Напомним, мы делились самыми смешными фото детей, уставших от дистанционного обучения. Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей.

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