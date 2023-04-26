Как это иметь брата или сестру: ТОП 10 курьезных фото

Иметь брата или сестру — это безумно весело: ТОП 10 курьезных фотодоказательств
Взаимоотношения между братьями и сестрами — это настоящий "коктейль Молотова", состоящий из ярких и взрывных эмоций. От настоящей любви до жестокой войны, от веселья, ломающего стереотипы к юмору, что не всем дано понять.
Предлагаем вам 10 смешных фотографий, наглядно демонстрирующих, как это иметь брата или сестру. Эти фотографии точно поднимут настроение и снимут напряжение.
А если у вас есть брат или сестра, после просмотра, вам обязательно захочется связаться с этим родным человеком.
Любовь к брату или сестре бывает разной
"Вот так я любил сестру, когда был маленьким", — подписал архивное фото один из пользователей соцсети Reddit.
Это настоящая любовь до слез!
Брат – это иметь поддержку
"Мне ампутировали ногу, поэтому мой брат пришел в больницу в костюме пирата", — подписал фото другой пользователь Reddit.
Не хватает только деревянной ноги, рома и попугая.
Когда брат очень креативный человек
"Брат каждый год дарит мне такую футболку", — поделился смешным фото пользователь соцсети.
Поколение близнецов
"Мы с братом стали дядей близнецов!"
Иметь близнеца мечтает каждый, но...
"Мама сфотографировала нас с братом. Это выглядит как до — после", — поделился смешным фото пользователь.
Иногда братья и сестры тянут нас в авантюру, а мы соглашаемся, не зная, что нас ждет
"Сестра позвала меня на полумарафон..."
Когда хотел как лучше, а получилось как обычно
"В последнее время мне было очень плохо… И мой маленький братик решил уничтожить крошечную рассаду", — написала свою курьезную историю пользовательница.
Иметь младшую сестру — это возможность всегда быть в тренде
Младшая сестра тренируется рисовать ногти на старшем брате. Выглядит неплохо!
Когда у тебя брат великий шутник
"Я думал, что вот-вот впервые увижу свою невесту, но вышел мой брат".
"Сестре на выходных сделали предложение, поэтому я замаскировалась под куст, чтобы зафиксировать этот момент. Между нами год разницы, и почему наши жизни такие разные?", — поделилась своей смешной историей из жизни пользователь Reddit.
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