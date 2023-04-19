Курйозні фото з весіль, від яких хочеться сміятися до сліз: ТОП 10

Коли свято пішло не за планом: ТОП 10 курйозних весільних фото, які змусять сміятися до сліз
День весілля вважається одним з найважливіших та найромантичніших у житті. Проте нерідко у це свято трапляються курйози, які потрапляють на камеру фотографа.
Пропонуємо вам підняти собі настрій й подивитися веселу добірку фотографій з весіль. Смішні кадри доводять, що навіть із хорошою підготовкою до свята все може піти не за планом.
Коли фата опинилася за бортом
Жінка вірно обрала свого лицаря, адже наречений без вагань відправився "рятувати" фату, що опинилися за бортом. Наречена теж себе проявила й підтримала коханого.
Коли весільна сукня підвела
Пишна сукня виявилася непристосованою до сильних шквалів вітру. Проте ця ситуація неабияк насмішила нареченого.
Коли на весіллі змушують ловити букет
Ми достеменно не знаємо, що так налякало жінку. Можливо, її змушували ловити букет, а бо ж вона сильно переживала, що небажана жінка зловить квіти й вийде заміж за її сина.
Як би там не було, фото вийшло неймовірно смішним.
Найелегантніший джентльмен на весіллі
Молодята взяли з собою на весілля улюбленого пса, якого вдягли у найкращий костюм. Звичайно, він став зіркою свята.
Коли вирішив подарувати молодятам оригінальне фото
Наречені фотографувалися на пляжі, коли до них приєднався чоловік у червоних плавках. Що ж, цей відпочивальник подарував молодятам дійсно незабутній спогад.
Коли вирішив втекти з чужого весілля
Цьому чоловікові явно стало сумна на цьому святі життя й він вирішив завітати в гості до Посейдона.
Коли вирішив стати зіркою
Птах зіпсував групове фото нареченої та її подруг. Проте вийшов на знімку неперевершено!
Коли обрав невдале місце для весільної фотосесії
Молодята вирішили провести фотосесію на живописному пліжі. Однак він виявився улюбленим місцем нудистів. Що ж, чоловік позаду дуже граційний...
Коли вирішили погратися у дорослих
Діти повторили пристрасний поцілунок подружжя і розсмішили гостей.
Дельфін вирішив сам провести церемонію розпису
Цей спогад для молодят буде незабутній!
Нагадаємо, ми ділилися найсмішнішими фото дітей, які втомилися від дистанційного навчання. Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі.
Раніше Новини.LIVE показували кумедні фото з життя людей, які стали популярними у соцмережах.