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Коли свято пішло не за планом: ТОП 10 курйозних весільних фото, які змусять сміятися до сліз

19 квітня 2023 22:25
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Курйозні фото з весіль, від яких хочеться сміятися до сліз: ТОП 10
Курйозні фото з весіль. Фотоколаж: Новини.Live
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

День весілля вважається одним з найважливіших та найромантичніших у житті. Проте нерідко у це свято трапляються курйози, які потрапляють на камеру фотографа. 

Пропонуємо вам підняти собі настрій й подивитися веселу добірку фотографій з весіль. Смішні кадри доводять, що навіть із хорошою підготовкою до свята все може піти не за планом.

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Коли фата опинилася за бортом 

Жінка вірно обрала свого лицаря, адже наречений без вагань відправився "рятувати" фату, що опинилися за бортом. Наречена теж себе проявила й підтримала коханого. 

 

Смішний випадок на весіллі: фото
Коли фата опинилася за бортом, а твій наречений герой. Фото: Twitter/kevinrobledo

Коли весільна сукня підвела 

Пишна сукня виявилася непристосованою до сильних шквалів вітру. Проте ця ситуація неабияк насмішила нареченого. 

 

Весільна сукня підвела наречену: курйозне фото
Весільна сукня підвела наречену: курйозне фото. Фото: Imgur/anlyin

Коли на весіллі змушують ловити букет

Ми достеменно не знаємо, що так налякало жінку. Можливо, її змушували ловити букет, а бо ж вона сильно переживала, що небажана жінка зловить квіти й вийде заміж за її сина. 

Як би там не було, фото вийшло неймовірно смішним. 

 

Коли на весіллі змушують ловити букет: смішний кадр
Коли на весіллі змушують ловити букет. Фото: appearphotography

Найелегантніший джентльмен на весіллі

Молодята взяли з собою на весілля улюбленого пса, якого вдягли у найкращий костюм. Звичайно, він став зіркою свята.

 

Собака на весіллі підкорив гостей своїм елегантним виглядом
Собака на весіллі підкорив гостей своїм елегантним виглядом. Фото: Imgur/ReadThisSomewhere

Коли вирішив подарувати молодятам оригінальне фото

Наречені фотографувалися на пляжі, коли до них приєднався чоловік у червоних плавках. Що ж, цей відпочивальник подарував молодятам дійсно незабутній спогад. 

 

Курйозне фото чоловіка, який вирішив розважитися на пляжі
Курйозне фото чоловіка, який вирішив розважитися на пляжі. Фото: Imgur/anlyin

Коли вирішив втекти з чужого весілля 

Цьому чоловікові явно стало сумна на цьому святі життя й він вирішив завітати в гості до Посейдона. 

 

Курйозний випадок на весіллі
Один гість опинився за бортом. Фото: del Sol Photography

Коли вирішив стати зіркою 

Птах зіпсував групове фото нареченої та її подруг. Проте вийшов на знімку неперевершено!

 

Смішний кадр з весілля
Птах заважає фотосесії. Фото: del Sol Photography

Коли обрав невдале місце для весільної фотосесії 

Молодята вирішили провести фотосесію на живописному пліжі. Однак він виявився улюбленим місцем нудистів. Що ж, чоловік позаду дуже граційний...

 

Курйозне фото весілля
Коли обрав не найкраще місце для весільної фотосесії. Фото: jonaspeterson.com 

Коли вирішили погратися у дорослих 

Діти повторили пристрасний поцілунок подружжя і розсмішили гостей.

 

Найсмішніше фото на весіллі
Малята також вирішили зіграти весілля. Фото: Leah Bullard

Дельфін вирішив сам провести церемонію розпису

Цей спогад для молодят буде незабутній!

 

Дельфін був головним гостем на весіллі
Дельфін був головним гостем на весіллі. Фото: Reddit/keckste

Нагадаємо, ми ділилися найсмішнішими фото дітей, які втомилися від дистанційного навчання. Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі.

Раніше Новини.LIVE показували кумедні фото з життя людей, які стали популярними у соцмережах.

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