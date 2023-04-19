Курьезные фото со свадеб, от которых хочется смеяться до слез: ТОП 10

Курьезные фото со свадеб. Фотоколлаж: Новини.Live

День свадьбы считается одним из самых важных и романтичных в жизни. Однако нередко в этот праздник случаются курьезы, попадающие на камеру фотографа.

Предлагаем вам поднять себе настроение и посмотреть веселую подборку фотографий со свадеб. Смешные кадры доказывают, что даже с хорошей подготовкой к празднику все может пойти не по плану.

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Когда фата оказалась за бортом

Женщина верно избрала своего рыцаря, ведь жених без колебаний отправился "спасать" оказавшихся за бортом фату. Невеста тоже себя проявила и поддержала возлюбленного.

Когда фата очутилась за бортом, а твой жених герой. Фото: Twitter/kevinrobledo

Когда свадебное платье подняло

Пышное платье оказалось неприспособленным к сильным шквалам ветра. Однако эта ситуация изрядно насмешила жениха.

Свадебное платье подняло невесту: курьезное фото. Фото: Imgur/anlyin

Когда на свадьбе заставляют ловить букет

Мы точно не знаем, что так испугало женщину. Возможно ее заставляли ловить букет, а ведь она сильно переживала, что нежелательная женщина поймает цветы и выйдет замуж за ее сына.

Как бы то ни было, фото получилось невероятно смешным.

Когда на свадьбе заставляют ловить букет. Фото: appearphotography

Элегантный джентльмен на свадьбе

Молодожены взяли с собой на свадьбу любимую собаку, которую одели в лучший костюм. Конечно, он стал звездой праздника.

Собака на свадьбе покорила гостей своим элегантным видом. Фото: Imgur/ReadThisSomewhere

Когда решил подарить молодоженам оригинальное фото

Женихи фотографировались на пляже, когда к ним присоединился мужчина в красных плавках. Что ж, этот отдыхающий подарил молодоженам действительно незабываемое воспоминание.

Курьезное фото мужчины, решившего развлечься на пляже. Фото: Imgur/anlyin

Когда решил сбежать с чужой свадьбы

Этому человеку явно стало грустно на этом празднике жизнь и он решил посетить Посейдона.

Один гость оказался за бортом. Фото: del Sol Photography

Когда решил стать звездой

Птица испортила групповое фото невесты и ее подруг. Однако вышел на снимке непревзойденно!

Птица мешает фотосессии. Фото: del Sol Photography

Когда выбрал неудачное место для свадебной фотосессии

Молодожены решили провести фотосессию на живописном пляже. Однако он оказался излюбленным местом нудистов. Что ж, мужчина позади очень грациозен...

Когда выбрал не лучшее место для свадебной фотосессии. Фото: jonaspeterson.com

Когда решили поиграть у взрослых

Дети повторили страстный поцелуй супругов и рассмешили гостей.

Малыши также решили сыграть свадьбу. Фото: Leah Bullard

Дельфин решил сам провести церемонию росписи

Это воспоминание для молодоженов будет незабываемым!

Дельфин был главным гостем на свадьбе. Фото: Reddit/keckste

Напомним, мы делились самыми смешными фото детей, уставших от дистанционного обучения. Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей.

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