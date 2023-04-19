Курьезные фото со свадеб, от которых хочется смеяться до слез: ТОП 10

Когда праздник пошел не по плану: ТОП 10 курьезных свадебных фото, которые заставят смеяться до слез
День свадьбы считается одним из самых важных и романтичных в жизни. Однако нередко в этот праздник случаются курьезы, попадающие на камеру фотографа.
Предлагаем вам поднять себе настроение и посмотреть веселую подборку фотографий со свадеб. Смешные кадры доказывают, что даже с хорошей подготовкой к празднику все может пойти не по плану.
Когда фата оказалась за бортом
Женщина верно избрала своего рыцаря, ведь жених без колебаний отправился "спасать" оказавшихся за бортом фату. Невеста тоже себя проявила и поддержала возлюбленного.
Когда свадебное платье подняло
Пышное платье оказалось неприспособленным к сильным шквалам ветра. Однако эта ситуация изрядно насмешила жениха.
Когда на свадьбе заставляют ловить букет
Мы точно не знаем, что так испугало женщину. Возможно ее заставляли ловить букет, а ведь она сильно переживала, что нежелательная женщина поймает цветы и выйдет замуж за ее сына.
Как бы то ни было, фото получилось невероятно смешным.
Элегантный джентльмен на свадьбе
Молодожены взяли с собой на свадьбу любимую собаку, которую одели в лучший костюм. Конечно, он стал звездой праздника.
Когда решил подарить молодоженам оригинальное фото
Женихи фотографировались на пляже, когда к ним присоединился мужчина в красных плавках. Что ж, этот отдыхающий подарил молодоженам действительно незабываемое воспоминание.
Когда решил сбежать с чужой свадьбы
Этому человеку явно стало грустно на этом празднике жизнь и он решил посетить Посейдона.
Когда решил стать звездой
Птица испортила групповое фото невесты и ее подруг. Однако вышел на снимке непревзойденно!
Когда выбрал неудачное место для свадебной фотосессии
Молодожены решили провести фотосессию на живописном пляже. Однако он оказался излюбленным местом нудистов. Что ж, мужчина позади очень грациозен...
Когда решили поиграть у взрослых
Дети повторили страстный поцелуй супругов и рассмешили гостей.
Дельфин решил сам провести церемонию росписи
Это воспоминание для молодоженов будет незабываемым!
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