Як це — мати брата чи сестру: ТОП 10 курйозних фото

Відносини між братами та сестрами. Фото: Reddit

Взаємини між братами та сестрами – це справжній "коктейль Молотова", який складається з яскравих та вибухових емоцій. Від справжнього кохання до жорстокої війни, від веселощів, що ламають стереотипи до гумору, що не всім дано зрозуміти.

Пропонуємо вам 10 смішних фотографій, які наочно демонструють, як це мати брата чи сестру. Ці фотознімки точно підіймуть вам настрій та знімуть напругу.

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А якщо у вас є брат чи сестра, після перегляду, вам неодмінно захочеться зв'язатися з цією рідною людиною.

Любов до брата чи сестри буває різною

"Ось так я любив сестру, коли був маленьким", — підписав архівне фото один з користувачів соцмережі Reddit.

Це справжня любов до сліз!

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Брат — це мати підтримку

"Мені ампутували ногу, тому мій брат прийшов у лікарню в костюмі пірата", — підписав фото інший користувач Reddit.

Не вистачає тільки дерев'яної ноги, рому та папуги...

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Коли брат дуже креативна людина

"Брат кожного року дарує мені таку футболку", — поділився смішним фото користувач соцмережі.

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Покоління близнюків

"Ми з братом стали дядьками близнюків!"

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Мати близнюка мріє кожен, але...

"Мама сфотографувала нас з братом. Це виглядає як до – після", — поділився смішним фото користувач.

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Інколи брати та сестри тягнуть нас в авантюру, а ми погоджуємося, не знаючи, що на нас чекає

"Сестра покликала мене на напівмарафон..."

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Коли хотів як краще, а вийшло як завжди

"Останнім часом мені було дуже погано… І мій маленький братик вирішив знищити крихітну розсаду", — написала свою курйозну історію користувачка.

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Мати молодшу сестру — це змога завжди бути в тренді

Молодша сестра тренується малювати нігті на старшому браті. Виглядає не погано!

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Коли маєш за брата великого жартівника

"Я думав, що ось-ось уперше побачу свою наречену, але вийшов мій брат".

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

"Сестрі на вихідних зробили пропозицію, тому я замаскувалася під кущ, щоб зафіксувати цей момент. Між нами рік різниці, і чому наші життя такі різні?", — поділилася своєю смішною історією з життя користувачка Reddit.

Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

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