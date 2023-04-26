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Мати брата чи сестру — це шалено весело: ТОП 10 курйозних фотодоказів

26 квітня 2023 22:25
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як це — мати брата чи сестру: ТОП 10 курйозних фото
Відносини між братами та сестрами. Фото: Reddit
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Взаємини між братами та сестрами – це справжній "коктейль Молотова", який складається з яскравих та вибухових емоцій. Від справжнього кохання до жорстокої війни, від веселощів, що ламають стереотипи до гумору, що не всім дано зрозуміти.

Пропонуємо вам 10 смішних фотографій, які наочно демонструють, як це мати брата чи сестру. Ці фотознімки точно підіймуть вам настрій та знімуть напругу.

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А якщо у вас є брат чи сестра, після перегляду, вам неодмінно захочеться зв'язатися з цією рідною людиною. 

Любов до брата чи сестри буває різною 

"Ось так я любив сестру, коли був маленьким", — підписав архівне фото один з користувачів соцмережі Reddit. 

Це справжня любов до сліз!

 

Як це – мати брата чи сестру: курйозні фото дітей
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Брат — це мати підтримку 

"Мені ампутували ногу, тому мій брат прийшов у лікарню в костюмі пірата", — підписав фото інший користувач Reddit. 

Не вистачає тільки дерев'яної ноги, рому та папуги...

 

Коли в тебе є брат: курйозне фото
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Коли брат дуже креативна людина 

"Брат кожного року дарує мені таку футболку", — поділився смішним фото користувач соцмережі. 

 

Смішне фото відносин братів
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Покоління близнюків 

"Ми з братом стали дядьками близнюків!"

 

Курйозні фото з життя братів
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Мати близнюка мріє кожен, але...

"Мама сфотографувала нас з братом. Це виглядає як до – після", — поділився смішним фото користувач.

 

Смішне фото відносин братів
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Інколи брати та сестри тягнуть нас в авантюру, а ми погоджуємося, не знаючи, що на нас чекає

"Сестра покликала мене на напівмарафон..."

 

Коли в тебе є сестра: смішне фото
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Коли хотів як краще, а вийшло як завжди 

"Останнім часом мені було дуже погано… І мій маленький братик вирішив знищити крихітну розсаду", — написала свою курйозну історію користувачка. 

 

Коли в тебе є брат: курйозне фото
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Мати молодшу сестру — це змога завжди бути в тренді 

Молодша сестра тренується малювати нігті на старшому браті. Виглядає не погано!

 

Смішне фото відносин братів та сестер
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Коли маєш за брата великого жартівника 

"Я думав, що ось-ось уперше побачу свою наречену, але вийшов мій брат".

 

Коли в тебе є брат: курйозне фото
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

"Сестрі на вихідних зробили пропозицію, тому я замаскувалася під кущ, щоб зафіксувати цей момент. Між нами рік різниці, і чому наші життя такі різні?", — поділилася своєю смішною історією з життя користувачка Reddit.

 

Коли в тебе є сестра: смішне фото Коли в тебе є сестра: смішне фото
Курйози з життя братів та сестер. Фото: Reddit

Раніше Новини.LIVE показували кумедні фото з життя людей, які стали популярними у соцмережах.

Нагадаємо, ми ділилися найсмішнішими фото дітей, які втомилися від дистанційного навчання. Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі.

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