Когда дети испытывают терпение родителей — ТОП 10 курьезных фото

Забавные проделки детей. Коллаж Новини.LIVE

Дети делают все возможное, чтобы исследовать этот сложный мир. Но иногда их эксперименты выходят из-под контроля, превращаясь в настоящую катастрофу, превышающую пределы родительского терпения и покоя. Но, несмотря на это, дети остаются для своих родителей источником любви, нежности, веселья и смеха.

Предлагаем вам посмотреть ТОП 10 курьезных фото баловства детей, которые демонстрируют как много нужно терпения, чтобы стать родителями. Снимки собрал портал Вrightside.

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1. Когда в семье растет маленький экспериментатор

"Пятилетний ребенок потянул ремень безопасности с одной стороны фургона через подголовник с другой стороны, и он натянулся. Подголовник на моей модели не предназначен для того, чтобы сниматься, поэтому он застрял в таком виде в течение месяцев", — поделился своей историей один из пользователей популярной соцсети.

Фото: kevinmparkinson/Reddit

2. Когда растет маленький художник

Родители поделились в соцсети своей главной бедой:

"Фаза: мел на каждой поверхности".

Фото: ARKenneKRA/Reddit

3. Когда хочется поделиться вкусненьким с другом

Ребенок решил покормить домашнего любимца вкусностями, однако сам начал его есть прямо из собачьей миски.

"Насыпала новенький пакетик чипсов в собачью миску, чтобы просто съесть их из миски", — написала пользовательница, поделившись курьезным фото.

Фото: GABBY21leo/Reddit

4. Когда ты с детства гурман

"Она похитила кусок мыла из ванной комнаты, чтобы перекусить, и у нее произошел припадок, когда я не позволил ей продолжать его есть", — поделился своим горем отец.

Фото: herdofkittens/Reddit

5. Когда эксперимент вышел из-под контроля

"Маленький пучок радости", — подписала фото мама малыша.

Фото: PoorCousinCharles/Reddit

6. Когда очень нравятся маркеры

"Сегодня я узнал, что детское масло растворяет перманентный маркер", — поделился пользователь лайфхаком.

Фото: Jessmika0910/Reddit

7. Когда в доме маленький ученый

"Моя 6-летняя дочь провела этот "научный эксперимент" минувшей ночью. Она также решила оставить его на пороге наших новеньких соседей как "поздравительный подарок". Это утро было очень неудобно", — рассказал эту курьезную историю отец девочки.

Фото: Kinkykuteness/Reddit

8. Этой изобретательности можно только позавидовать

"После этого мы больше никогда не купали младшего ребенка на кухне", — смеется одна из мам в соцсетях.

Фото: ganymede_boy/Reddit

9. Когда прятки — это не твое

"Мой 3-летний племянник нашел лучшее место для укрытий", — поделился смешным фото пользователь.

Фото: InfamousGrass0/Reddit

10. Болезненное признание в любви

"Не уверен, что Бри теперь мой любимый племянник", — опубликовал курьезное фото пользователь.

Фото: polygone722/Reddit

Ранее Новини.LIVE показывали забавные фото из жизни людей, ставших популярными в соцсетях.

Напомним, мы делились самыми смешными фото детей, уставших от дистанционного обучения. Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей.