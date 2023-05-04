Когда дети испытывают терпение родителей — ТОП 10 курьезных фото

Когда в семье маленький исследователь: курьезные фото детей, испытывающих терпение родителей
Дети делают все возможное, чтобы исследовать этот сложный мир. Но иногда их эксперименты выходят из-под контроля, превращаясь в настоящую катастрофу, превышающую пределы родительского терпения и покоя. Но, несмотря на это, дети остаются для своих родителей источником любви, нежности, веселья и смеха.
Предлагаем вам посмотреть ТОП 10 курьезных фото баловства детей, которые демонстрируют как много нужно терпения, чтобы стать родителями. Снимки собрал портал Вrightside.
Они точно заставят вас улыбнуться!
1. Когда в семье растет маленький экспериментатор
"Пятилетний ребенок потянул ремень безопасности с одной стороны фургона через подголовник с другой стороны, и он натянулся. Подголовник на моей модели не предназначен для того, чтобы сниматься, поэтому он застрял в таком виде в течение месяцев", — поделился своей историей один из пользователей популярной соцсети.
2. Когда растет маленький художник
Родители поделились в соцсети своей главной бедой:
"Фаза: мел на каждой поверхности".
3. Когда хочется поделиться вкусненьким с другом
Ребенок решил покормить домашнего любимца вкусностями, однако сам начал его есть прямо из собачьей миски.
"Насыпала новенький пакетик чипсов в собачью миску, чтобы просто съесть их из миски", — написала пользовательница, поделившись курьезным фото.
4. Когда ты с детства гурман
"Она похитила кусок мыла из ванной комнаты, чтобы перекусить, и у нее произошел припадок, когда я не позволил ей продолжать его есть", — поделился своим горем отец.
5. Когда эксперимент вышел из-под контроля
"Маленький пучок радости", — подписала фото мама малыша.
6. Когда очень нравятся маркеры
"Сегодня я узнал, что детское масло растворяет перманентный маркер", — поделился пользователь лайфхаком.
7. Когда в доме маленький ученый
"Моя 6-летняя дочь провела этот "научный эксперимент" минувшей ночью. Она также решила оставить его на пороге наших новеньких соседей как "поздравительный подарок". Это утро было очень неудобно", — рассказал эту курьезную историю отец девочки.
8. Этой изобретательности можно только позавидовать
"После этого мы больше никогда не купали младшего ребенка на кухне", — смеется одна из мам в соцсетях.
9. Когда прятки — это не твое
"Мой 3-летний племянник нашел лучшее место для укрытий", — поделился смешным фото пользователь.
10. Болезненное признание в любви
"Не уверен, что Бри теперь мой любимый племянник", — опубликовал курьезное фото пользователь.
Ранее Новини.LIVE показывали забавные фото из жизни людей, ставших популярными в соцсетях.
Напомним, мы делились самыми смешными фото детей, уставших от дистанционного обучения. Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей.