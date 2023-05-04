Коли діти випробовують терпіння батьків — ТОП 10 курйозних фото

Кумедні витівки дітей. Колаж Новини.LIVE

Дітлахи роблять усе можливе, щоб дослідити цей складний світ. Та часом їх експерименти виходять з-під контролю, перетворюючись на справжню катастрофу, перевищуючи межі батьківського терпіння та спокою. Та попри це діти залишаються для своїх батьків джерелом любові, ніжності, веселощів та сміху.

Пропонуємо вам подивитися ТОП 10 курйозних фото пустощів дітей, які демонструють як багато треба терпіння, щоб стати батьками. Знімки зібрав портал Вrightside.

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1. Коли в сім'ї зростає маленький експериментатор

"П’ятирічна дитина потягнула ремінь безпеки з одного боку фургона через підголівник з іншого боку, і він натягнувся. Підголівник на моїй моделі не призначений для того, щоб зніматися, тому він застряг у такому вигляді протягом місяців", — поділився своєю історією один з користувачів популярної соцмережі.

Фото: kevinmparkinson/Reddit

2. Коли зростає маленький художник

Батьки поділилися у соцмережі своєю головною бідою:

"Фаза: крейда на кожній поверхні".

Фото: ARKenneKRA/Reddit

3. Коли хочеться поділитися смачненьким з другом

Дитина вирішила погодувати домашнього улюбленця смаколиком, проте сама почала його їсти прямо з собачої миски.

"Насипала новенький пакетик чипсів у собачу миску, щоб просто з’їсти їх із миски", — написала користувачка, поділившись курйозним фото.

Фото: GABBY21leo/Reddit

4. Коли ти змалечку гурман

"Вона викрала шматок мила з ванної кімнати, щоб перекусити, і в неї стався напад, коли я не дозволив їй продовжувати його їсти", — поділився своїм горем батько.

Фото: herdofkittens/Reddit

5. Коли експеримент вийшов з-під контролю

"Маленький пучок радості", — підписала фото мама малюка.

Фото: PoorCousinCharles/Reddit

6. Коли дуже подобаються маркери

"Сьогодні я дізнався, що дитяча олія розчиняє перманентний маркер", — поділився користувач лайфхаком.

Фото: Jessmika0910/Reddit

7. Коли в домі маленький науковець

"Моя 6-річна дочка провела цей "науковий експеримент" минулої ночі. Вона також вирішила залишити його на порозі наших новеньких сусідів як "вітальний подарунок". Цього ранку було дуже незручно", — розповів цю курйозну історію батько дівчинки.

Фото: Kinkykuteness/Reddit

8. Цій винахідливості можна тільки позаздрити

"Після цього ми більше ніколи не купали молодшу дитину на кухні", — сміється одна із мам у соцмережах.

Фото: ganymede_boy/Reddit

9. Коли хованки — це не твоє

"Мій 3-річний племінник знайшов найкраще місце для хованок", — поділився смішним фото користувач.

Фото: InfamousGrass0/Reddit

10. Болюче зізнання в коханні

"Не впевнений, що Брі тепер мій улюблений племінник", — опублікував курйозне фото користувач.

Фото: polygone722/Reddit

Раніше Новини.LIVE показували кумедні фото з життя людей, які стали популярними у соцмережах.

Нагадаємо, ми ділилися найсмішнішими фото дітей, які втомилися від дистанційного навчання. Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі.