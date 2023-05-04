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Коли в сім'ї маленький дослідник: курйозні фото дітей, які випробовують терпіння батьків

4 травня 2023 23:05
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Коли діти випробовують терпіння батьків — ТОП 10 курйозних фото
Кумедні витівки дітей. Колаж Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Дітлахи роблять усе можливе, щоб дослідити цей складний світ. Та часом їх експерименти виходять з-під контролю, перетворюючись на справжню катастрофу, перевищуючи межі батьківського терпіння та спокою. Та попри це діти залишаються для своїх батьків джерелом любові, ніжності, веселощів та сміху. 

Пропонуємо вам подивитися ТОП 10 курйозних фото пустощів дітей, які демонструють як багато треба терпіння, щоб стати батьками. Знімки зібрав портал Вrightside

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1. Коли в сім'ї зростає маленький експериментатор

"П’ятирічна дитина потягнула ремінь безпеки з одного боку фургона через підголівник з іншого боку, і він натягнувся. Підголівник на моїй моделі не призначений для того, щоб зніматися, тому він застряг у такому вигляді протягом місяців", — поділився своєю історією один з користувачів популярної соцмережі.

 

Курйозні фото витівок дітей
Фото: kevinmparkinson/Reddit

2. Коли зростає маленький художник 

Батьки поділилися у соцмережі своєю головною бідою:

"Фаза: крейда на кожній поверхні".

 

Діти, які випробовують нерви батьків: смішне фото
Фото: ARKenneKRA/Reddit

3. Коли хочеться поділитися смачненьким з другом 

Дитина вирішила погодувати домашнього улюбленця смаколиком, проте сама почала його їсти прямо з собачої миски. 

"Насипала новенький пакетик чипсів у собачу миску, щоб просто з’їсти їх із миски", — написала користувачка, поділившись курйозним фото.

 

Коли діти-бешкетники: курйозні фото
Фото: GABBY21leo/Reddit

4. Коли ти змалечку гурман 

"Вона викрала шматок мила з ванної кімнати, щоб перекусити, і в неї стався напад, коли я не дозволив їй продовжувати його їсти", — поділився своїм горем батько.

 

Смішне фото про батьківство
Фото: herdofkittens/Reddit

5. Коли експеримент вийшов з-під контролю 

"Маленький пучок радості", — підписала фото мама малюка. 

 

Як діти випробовують терпіння батьків: курйозне фото
Фото: PoorCousinCharles/Reddit

6. Коли дуже подобаються маркери 

"Сьогодні я дізнався, що дитяча олія розчиняє перманентний маркер", — поділився користувач лайфхаком.

 

Смішні діти: фото
Фото: Jessmika0910/Reddit

7. Коли в домі маленький науковець 

"Моя 6-річна дочка провела цей "науковий експеримент" минулої ночі. Вона також вирішила залишити його на порозі наших новеньких сусідів як "вітальний подарунок". Цього ранку було дуже незручно", — розповів цю курйозну історію батько дівчинки.

 

Кумедні витівки дітей: фото
Фото: Kinkykuteness/Reddit

8. Цій винахідливості можна тільки позаздрити

"Після цього ми більше ніколи не купали молодшу дитину на кухні", — сміється одна із мам у соцмережах.

 

Курйозне фото дитини
Фото: ganymede_boy/Reddit

9. Коли хованки — це не твоє 

"Мій 3-річний племінник знайшов найкраще місце для хованок", — поділився смішним фото користувач. 

 

Смішне фото дитини
Фото: InfamousGrass0/Reddit

10. Болюче зізнання в коханні 

"Не впевнений, що Брі тепер мій улюблений племінник", — опублікував курйозне фото користувач.

 

Як діти випробовують терпіння батьків: смішне фото з життя
Фото: polygone722/Reddit

Раніше Новини.LIVE показували кумедні фото з життя людей, які стали популярними у соцмережах.

Нагадаємо, ми ділилися найсмішнішими фото дітей, які втомилися від дистанційного навчання. Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі.

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