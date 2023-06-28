ТОП-10 кулинарных секретов, которые знают только итальянские повара

Шеф-повара на кухне. Фото: Poster Pos

Итальянская кухня — одна из самых любимых в мире. Многим кажется, что повторить подобные кулинарные шедевры дома просто невозможно. Однако все гораздо проще, чем вы думаете.

Как сообщает издание Eat This, существует 10 кулинарных секретов, известных только итальянским поварам. Далее вы можете ознакомиться с секретами поподробнее.

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Зелень должна быть свежей

Как утверждают кулинары, зелень обязательно должна быть свежей. Она придает блюду не только неповторимый вкус, но и свежий аромат. В итальянской кухне чаще всего используют базилик, петрушку и орегано.

Сочетание одного или двух вкусов

Для того чтобы приготовить настоящий кулинарный шедевр, не обязательно сочетать в одном блюде множество вкусов и ингредиентов. Акцент нужно делать на одном или максимум двух вкусах.

Уникальные ингредиенты

По мнению поваров, на каждой кухне должны быть такие ингредиенты как оливковое масло, бальзамический уксус и уникальный рис Арборио. Имея такой набор, вы приготовите идеальное ризотто.

Важно не перестараться с чесноком

С чесноком важно не переусердствовать или совсем не добавлять. Итальянские блюда нежные по своему вкусу и текстуре, в то время как чеснок сделает их пикантными и острыми.

Посуда

Для приготовления важно использовать большую посуду с толстыми стенками. Это нужно для того, чтобы в процессе варки макароны не склеивались между собой, а также чтобы хватало места для остальных ингредиентов. Так они лучше сочетаются друг с другом.

Как варить макароны

Эксперты отмечают, что варить макароны до полной готовности не нужно. Их лучше достать из воды, когда они на 90% готовы, а приготовить уже в соусе.

Как добавлять специи

Несмотря на то, что во многих рецептах указано добавлять специи в конце приготовления, кулинары рекомендуют это делать в начале, совмещая их с оливковым маслом или сливочным маслом.

Не выливайте воду после варки пасты

Сварив пасту, не торопитесь изливать воду, в которой она готовилась. Совсем в небольшом количестве его можно добавить в соус, который в результате получится очень густым и вкусным. Все потому, что вода из-под макарон содержит крахмал.

Не выбрасывайте спаржу

Готовя блюда со спаржей, многие выбрасывают кончики овоща. Однако не нужно это делать. Из таких частей спаржи вкусно сварить так называемый крем и подавать его с ризотто.

Какие помидоры использовать

Такой ингредиент, как помидоры, важно использовать наилучшее качество. Они могут быть как консервированными, так и свежими.

Недавно мы писали, как приготовить ленивые пирожки. Это блюдо прекрасно дополнит спаржа в лимонно-сливочном соусе.