Як зробити ефективний засіб для миття кухні – ці речі є просто під рукою

Миття кухні ефективним засобом. Фото: скріншот з YouTube

Коли ви починаєте прибирати вдома, для вас кухня — це, напевно, найбільш проблемне місце в домі в плані прибирання. Тому слід знати, як можна приготувати ефективний засіб, який допоможе видалити будь-які плями або подряпини з поверхонь на кухні.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати ефективний та натуральний засіб для чищення кухні.

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На кухні є велика кількість поверхонь, за якими потрібно наглядати постійно, аби не допустити забруднень та пилу. Зокрема, йдеться про підвіконня, стіни, плиту з мікрохвильовою піччю, стіл, меблі, підлогу, мийку та інші поверхні.

Ефективне миття кухні спеціальними засобами. Фото: скріншот з YouTube

Також не варто забувати й про посуд, який теж важливо ретельно мити, але не завжди його можна відмити навіть якісною побутовою хімією. Тому можна самостійно приготувати ефективний засіб, який допоможе почистити поверхні на кухні, з підручних речей.

Як зробити чудовий засіб для чищення кухні?

Інгредієнти

Щоб приготувати ефективний засіб, який допоможе справитися з будь-якою проблемою на кухні, варто взяти:

дві столові ложки господарського мила;

гарячу воду;

зубний порошок або пасту для ротової порожнини.

Приготування ефективного засобу для миття кухні. Фото: скріншот з YouTube

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти ємність, яка буде достатньою для приготування засобу. Потім слід натерти на терці господарське мило та покласти в цю ємність, вливши туди гарячу воду. Всі це потрібно ретельно перемішати до тих пір, поки мило там не розчиниться.

До цієї суміші варто також додати одну ложку пасти для ротової порожнини або зубного порошку. Все це також треба ретельно перемішати, щоб вийшов потрібний для чищення кухня розчин. Цим засобом можна сміливо починати прибирати на кухні.

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