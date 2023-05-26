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Как сделать эффективное средство для мытья кухни из обычного хозяйственного мыла

26 мая 2023 21:10
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как сделать эффективное средство для мытья кухни – эти вещи прямо под рукой
Мытье кухни эффективным средством. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Когда вы начинаете убирать дома, для вас кухня — это, пожалуй, самое проблемное место в доме в плане уборки. Поэтому следует знать, как можно приготовить эффективное средство, которое поможет удалить любые пятна или царапины с поверхностей на кухне.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить эффективное и натуральное средство для чистки кухни.

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На кухне есть большое количество поверхностей, за которыми нужно присматривать постоянно, чтобы не допустить пыли и загрязнений. В частности, речь идет о подоконниках, стенах, плите с микроволновой печью, столе, мебели, поле, мойке и других поверхностях.

Мытье кухни
Эффективная мойка кухни специальными средствами. Фото: скриншот с YouTube

Также не стоит забывать и о посуде, которую тоже важно тщательно мыть, но не всегда ее можно отмыть даже качественной бытовой химией. Поэтому можно самостоятельно приготовить эффективное средство, которое поможет почистить поверхности на кухне из подручных вещей.

Как сделать отличное средство для мытья кухни?

Ингредиенты

Чтобы приготовить эффективное средство, которое поможет справиться с любой проблемой на кухне, следует взять:

  • две столовые ложки хозяйственного мыла;
  • горячую воду;
  • зубной порошок или пасту для полости рта.
Смесь для мытья кухни
Приготовление эффективного средства для мытья кухни. Фото: скриншот с YouTube

Способ приготовления

Сначала нужно взять емкость, которая будет достаточна для приготовления средства. Затем натереть на терке хозяйственное мыло и положить в эту емкость, влив туда горячую воду. Всё это нужно тщательно перемешать до тех пор, пока мыло там не растворится.

К этой смеси следует также добавить одну ложку пасты для полости рта или зубного порошка. Все это также нужно тщательно перемешать, чтобы получился нужный для чистки кухни раствор. Этим средством можно смело начинать убирать на кухне.

Напомним, мы писали о том, как можно удалить жирные пятна с дивана с помощью соды.

Раньше мы рассказывали о том, как можно упростить процесс мытья посуды.

Также мы сообщали о том, как феном можно убрать любые пятна с деревянной поверхности.

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