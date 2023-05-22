Як полегшити миття посуду – прості способи

Миття посуду у раковині губкою. Фото: скріншот з YouTube

Багато хто не любить мити посуд, особливо той, який залишається після гостей, але можна це неприємне заняття перетворити на приємне. Ми розповідаємо, як можна помити посуд швидко та ефективно, не витративши на це багато сил.

Новини.LIVE розповідає, якими лайфхаками слід користуватися перед миттям посуду.

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Використання однієї мильної губки

Перш, ніж мити посуд, потрібно крапнути на губку одну дозу засобу для миття посуду. Важливо розуміти, що використовувати потрібно лише одну дозу, не додаючи більше ані краплі засобу. Коли мило на губці закінчиться, закрийте воду та трохи відпочиньте.

Коли знову митимете посуд, він вже не буде в такій кількості, як раніше. Робіть це стільки разів, скільки потрібно, доки не закінчите мити весь свій посуд.

Миття посуду губкою в раковині. Фото: скріншот з YouTube

Відсортування посуду

Наприклад, якусь склянку після води, яка не потребує засобу для миття посуду, можна одразу сполоснути та поставити на місце. А ось посуд, який потребує миття зі спеціальним засобом, слід залишити на потім, аби не витрачати час.

Вільна мийка

Коли в раковині багато брудного посуду, це виглядає, м’яко кажучи, дуже страшно, особливо, коли з посуду вже з’явилася справжнісінька піраміда.

Миття купи посуду в раковині. Фото: скріншот з YouTube

Тому не складайте весь посуд на купу, а складіть посуд, який потрібно помити, біля раковини на спеціальному килимку. Наприклад, це стосується нежирних предметів, які легко помити.

Таким чином, можна спростити процес миття посуду, який багато хто не любить, та пришвидшити це всього за декілька кроків.

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