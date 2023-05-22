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Как облегчить мытье посуды: ТОП–3 эффективных лайфхаков

22 мая 2023 19:25
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как облегчить мытье посуды – простые способы
Мытье посуды в раковине губкой. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Многие не любят мыть посуду, особенно ту, которая остается после гостей, но можно это неприятное занятие превратить в приятное. Мы рассказываем, как можно помыть посуду быстро и эффективно, не потратив много сил.

Новини.LIVE рассказывает, какими лайфхаками следует пользоваться перед мытьем посуды.

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Использование одной мыльной губки

Прежде, чем мыть посуду, нужно капнуть на губку одну дозу средства для мытья посуды. Важно понимать, что использовать нужно только одну дозу, не добавляя больше ни капли средства. Когда мыло на губке закончится, закройте воду и отдохните немного.

Когда снова будете мыть посуду, она уже не будет в таком количестве, как раньше. Делайте это столько раз, сколько нужно, пока не закончите мыть всю свою посуду.

Мытье посуды
Мытье посуды губкой в раковине. Фото: скриншот с YouTube

Отсортировка посуды

Например, какой–нибудь стакан после воды, не требующий средства для мытья посуды, можно сразу сполоснуть и поставить на место. А вот посуду, которая требует мытья со специальным средством, следует оставить на потом, чтобы не тратить время.

Свободная мойка

Когда в раковине много грязной посуды, это выглядит, мягко говоря, очень страшно, особенно когда из посуды уже появилась самая настоящая пирамида.

Мытье посуды
Мытье кучи посуды в раковине. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому не складывайте всю посуду на кучу, а сложите посуду, которую нужно помыть, у раковины на специальном коврике. К примеру, это касается нежирных предметов, которые легко помыть.

Таким образом, можно упростить процесс мытья посуды, который многие не любят, и ускорить это всего в несколько шагов.

Напомним, мы писали о том, как можно отстирать кухонные полотенца от жирных пятен.

Раньше мы рассказывали о том, как можно убрать свою квартиру всего за полчаса.

Также мы сообщали о том, как можно вымыть свой диван от разных пятен с помощью соды.

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