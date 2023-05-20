Як видалити жирні плями з кухонних рушників – два простих способа

Видалення жирних плям з кухонних рушників в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Рушники на кухні — це саме те, що завжди повинно бути під рукою під час готування або миття посуду, тому вони постійно забруднюються. Ми розповідаємо, як можна видалити жирні плями на кухонних рушниках швидко та без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, як можна видалити плями жиру на кухонних рушниках.

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Періть з додаванням відбілювача

Важливо зазначити, що цей спосіб підходить лише для світлих чи білих тканин. Відбілювач допоможе прибрати жирні плями та бруд рослинного походження з кухонних рушників. Також прання з відбілювачем допоможе дезінфікувати їх та прибрати неприємний аромат.

Прання кухонних рушників у машинці з відбілювачем. Фото: скріншот з YouTube

Але важливо розуміти, що потрібно обирати виключно відбілювач, який містить у своєму складу кисень.

Перш за все, потрібно замочити рушники в холодній воді, а тільки потім кидати до пральної машинки. Також слід розуміти, що спочатку потрібно насипати прального порошку, щоб машинка його забрала, а тільки потім відбілювач.

Виваріть кухонні рушники

Цей спосіб також підійде тільки для світлих та білих рушників, адже кольорові тканини втратять свій колір після виварювання.

Виварювання кухонних рушників в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Спочатку наберіть дві третини води у велику каструлю та додайте туди порошок для прання, відбілювач або засіб для виведення плям. На один літр води додайте два столові ложки засобу для миття та поставте все це на середній вогонь.

Туди покладіть рушники та доведіть воду до кипіння, після чого залиште на малому вогні на час від 15 хвилин до двох годин, залежно від матеріалу та кількості бруду. Помішуйте іноді воду, після чого промийте рушники в теплій воді та залиште їх висихати.

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