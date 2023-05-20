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Как отстирать кухонные полотенца от жирных пятен: два простейших способа

20 мая 2023 10:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как удалить жирные пятна с кухонных полотенец – два простых способа
Удаление жирных пятен с кухонных полотенец в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Полотенца на кухне — это именно то, что всегда должно быть под рукой во время приготовления или мытья посуды, поэтому они постоянно загрязняются. Мы рассказываем, как можно удалить жирные пятна на кухонных полотенцах быстро и без усилий.

Новини.LIVE рассказывает, как можно удалить пятна жира на кухонных полотенцах.

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Стирайте с добавлением отбеливателя

Важно отметить, что этот способ подходит только для светлых или белых тканей. Отбеливатель поможет убрать жирные пятна и грязь растительного происхождения с кухонных полотенец. Также стирка с отбеливателем поможет дезинфицировать их и убрать неприятный аромат.

Стирка полотенец
Стирка кухонных полотенец в машинке с отбеливателем. Фото: скриншот с YouTube

Но важно понимать, что нужно выбирать исключительно отбеливатель, содержащий в своем составе кислород.

Прежде всего, нужно замочить полотенца в холодной воде, а только потом бросать в стиральную машинку. Также следует понимать, что сначала нужно насыпать стиральный порошок, чтобы машинка его забрала, а только потом отбеливатель.

Выварите кухонные полотенца

Этот способ также подойдет только для белых и светлых полотенец, ведь цветные ткани потеряют свой цвет после вываривания.

Вываривание кухонных полотенец
Вываривание кухонных полотенец в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Сначала наберите две трети воды в большую кастрюлю и добавьте туда порошок для стирки, отбеливатель или пятновыводитель. На один литр воды добавьте две столовые ложки моющего средства и поставьте все это на средний огонь.

Туда положите полотенца и доведите воду до кипения, после чего оставьте на малом огне от 15 минут до двух часов, в зависимости от материала и количества грязи. Помешивайте иногда воду, после чего промойте полотенца в теплой воде и оставьте их высыхать.

Напомним, мы писали о том, как можно очистить свою мебель от грязи и жирных пятен содой.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить еду без электроэнергии и газа.

Также мы сообщали о том, как правильно варить яйца, чтобы они не трескались.

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