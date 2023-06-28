ТОП-10 кулінарних секретів, які знають лише італійські кухарі

Шеф-кухарі на кухні. Фото: Poster Pos

Італійська кухня — одна з найбільш улюблених у світі. Багатьом здається, що повторити подібні кулінарні шедеври вдома просто неможливо. Однак все набагато простіше, ніж ви думаєте.

Як повідомляє видання Eat This, існує 10 кулінарних секретів, які відомі лише італійським кухарям. Далі ви можете ознайомитися з секретами детальніше.

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Зелень має бути свіжою

Як стверджують кулінари, зелень обов'язково має бути свіжою. Вона надає страві не лише неповторно смаку, але й свіжого аромату. В італійській кухні найчастіше використовують базилік, петрушку та орегано.

Поєднання одного чи двох смаків

Для того, щоб приготувати справжній кулінарний шедевр, не обов'язково поєднувати в одній страві безліч смаків та інгредієнтів. Акцент потрібно робити на одному чи максимум двох смаках.

Унікальні інгредієнти

На думку кухарів, на кожній кухні повинні бути такі інгредієнти, як оливкова олія, бальзамічний оцет та унікальний рис Арборіо. Маючи такий набір, ви приготуєте ідеальне ризотто.

Важливо не перестаратись з часником

З часником важливо не перестаратись або зовсім не додавати у їжу. Італійські страви ніжні за своїм смаком і текстурою, в той час як часник зробить їх пікантними та гострими.

Посуд

Для приготування важливо використовувати великий посуд з товстими стінками. Це потрібно для того, щоб у процесі варіння макарони не склеювалися між собою, а також щоб вистачало місця для решти інгредієнтів. Так вони краще поєднаються між собою.

Як варити макарони

Експерти зазначають, що варити макарони до повною готовності не потрібно. Їх краще дістати з води, коли вони на 90% приготовлені, а доготувати вже у соусі.

Як додавати спеції

Попри те, що у багатьох рецептах вказано додавати спеції наприкінці приготування, кулінари рекомендують це робити на початку, поєднуючи їх з оливковою олією чи вершковим маслом.

Не виливайте воду після варіння пасти

Зваривши пасту, не поспішайте виливати воду, у якій вона готувалася. Зовсім у невеликій кількості її можна додати у соус, який в результаті вийде дуже густим та смачним. Все тому, що вода з-під макаронів містить у собі крохмаль.

Не викидайте спаржу

Готуючи страви зі спаржею, багато хто викидає кінчики овоча. Однак не потрібно це робити. З таких частин спаржі смачно зварити так званий крем і подавати його з ризотто.

Які помідори використовувати

Такий інгредієнт, як помідори, важливо використовувати найкращої якості. Вони можуть бути як консервовані, так і свіжі.

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