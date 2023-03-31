Готовим лемковские фучки — рецепт старинного украинского блюда

Лакомство лемковской кухни: что такое украинские фучки и как их готовить
Украинская кухня становится все более популярной и это не удивительно, ведь она богата интересными и вкусными рецептами при этом из абсолютно простых и доступных всем продуктов. Одно из таких блюд фучки, что готовится из квашеной капусты и имеет вид оладий.
Как приготовить настоящие украинские фучки рассказала фуд-блогер Наталья Машика.
Что такое фучки
Это давнее украинское блюдо, которое принадлежит к лемковской кухне. Лемковская пища была очень скромной, в основном состояла из растительных продуктов, мучных изделий, картофеля, капусты, фасоли, разных каш и круп.
Фучки представляют собой лепешки или оладьи, которые готовятся из квашеной капусты. Как правило, они являлись дополнением к основному блюду. Однако их можно подавать и как отдельное, например, с грибным соусом.
Фучки невероятно вкусны, полезны и очень легки в приготовлении!
Как приготовить фучки — рецепт
Ингредиенты:
- квашеная капуста — 250 г;
- мука — 200 г;
- молоко — 250 мл;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — ½ ч. ложки;
- сода — ¼ ч. ложки;
- масло для жарки.
Готовим фучки пошагово:
1. Квашеную капусту следует положить в дуршлаг и дать стечь жидкости, затем немного отжать, чтобы убрать влагу.
2. Луковицу чистим и нарезаем очень мелкими кубиками.
3. Берем удобную и глубокую миску, где смешиваем яйца, соль, сахар. Смесь необходимо хорошо взбить до однородного состояния.
4. В отдельной также достаточно глубокой миске просеиваем муку и добавляем соду.
5. Далее в муку следует влить яичную смесь и хорошо вымешать. Масса должна получиться очень густой.
6. Начинаем медленно вливать частями молоко, не забывая помешивать, чтобы достичь однородности.
7. Добавьте капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешайте и дайте отдохнуть 20 минут.
8. Разогреваем сковороду на огне, добавляем масло для жарки.
9. Будущие фучки следует выкладывать на сковороду столовой ложкой. Жарим до появления золотистого цвета с двух сторон.
10. Готовые фучки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
11. Затем выкладываем на тарелку и подаем со сметаной или другим соусом по своему вкусу. Сверху можно посыпать зеленью.
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