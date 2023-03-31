Готовим лемковские фучки — рецепт старинного украинского блюда

Блюдо очень вкусное, нежное и легкое в приготовлении.

Украинская кухня становится все более популярной и это не удивительно, ведь она богата интересными и вкусными рецептами при этом из абсолютно простых и доступных всем продуктов. Одно из таких блюд фучки, что готовится из квашеной капусты и имеет вид оладий.

Как приготовить настоящие украинские фучки рассказала фуд-блогер Наталья Машика.

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Что такое фучки

Это давнее украинское блюдо, которое принадлежит к лемковской кухне. Лемковская пища была очень скромной, в основном состояла из растительных продуктов, мучных изделий, картофеля, капусты, фасоли, разных каш и круп.

Фучки представляют собой лепешки или оладьи, которые готовятся из квашеной капусты. Как правило, они являлись дополнением к основному блюду. Однако их можно подавать и как отдельное, например, с грибным соусом.

Фучки невероятно вкусны, полезны и очень легки в приготовлении!

Как приготовить фучки — рецепт

Ингредиенты:

квашеная капуста — 250 г;

мука — 200 г;

молоко — 250 мл;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — ½ ч. ложки;

сода — ¼ ч. ложки;

масло для жарки.

Готовим фучки пошагово:

1. Квашеную капусту следует положить в дуршлаг и дать стечь жидкости, затем немного отжать, чтобы убрать влагу.

2. Луковицу чистим и нарезаем очень мелкими кубиками.

3. Берем удобную и глубокую миску, где смешиваем яйца, соль, сахар. Смесь необходимо хорошо взбить до однородного состояния.

4. В отдельной также достаточно глубокой миске просеиваем муку и добавляем соду.

5. Далее в муку следует влить яичную смесь и хорошо вымешать. Масса должна получиться очень густой.

6. Начинаем медленно вливать частями молоко, не забывая помешивать, чтобы достичь однородности.

7. Добавьте капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешайте и дайте отдохнуть 20 минут.

8. Разогреваем сковороду на огне, добавляем масло для жарки.

9. Будущие фучки следует выкладывать на сковороду столовой ложкой. Жарим до появления золотистого цвета с двух сторон.

10. Готовые фучки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

11. Затем выкладываем на тарелку и подаем со сметаной или другим соусом по своему вкусу. Сверху можно посыпать зеленью.

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