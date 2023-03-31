Готуємо лемківські фучки — рецепт старовинної української страви

Страва дуже смачна, ніжна та легка у приготуванні

Українська кухня стає дедалі популярнішої та це й не дивно, адже вона багата на цікаві та смачні рецепти при цьому з абсолютно простих та доступних усім продуктів. Одна з таких страв фучки, що готується з квашеної капусти та має вигляд оладок.

Як приготувати справжні українські фучки розповіла фуд-блогерка Наталія Машика.

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Що таке фучки

Це давня українська страва, яка належить до лемківської кухні. Лемківська їжа була дуже скромною, переважно складалася з рослинних продуктів, борошняних виробів, картоплі, капусти, квасолі, різних каш та круп.

Фучки являють собою коржики або оладки, які готуються з квашеної капусти. Як правило, вони були додатком до основної страви. Проте їх можна подавати і як окрему, наприклад, із грибним соусом.

Фучки неймовірно смачні, корисні та дуже легкі у приготуванні!

Як приготувати фучки — рецепт

Інгредієнти:

квашена капуста — 250 г;

борошно — 200 г;

молоко — 250 мл;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — ½ ч. ложки;

сода — ¼ ч. ложки;

олія для смаження.

Готуємо фучки покроково:

1. Квашену капусту слід покласти у друшляк і дати стекти рідині, потім трохи віджати, щоб прибрати вологу.

2. Цибулину чистимо та нарізаємо дуже дрібними кубиками.

3. Беремо зручну та глибоку миску, де змішуємо яйця, сіль, цукор. Суміш необхідно гарно збити до однорідного стану.

4. В окремій також досить глибокій мисці просіюємо борошно та додаємо соду.

5. Далі до борошна слід влити яєчну суміш та гарно вимішати. Маса має вийти дуже густою.

6. Починаємо вливати повільно частинами молоко, не забуваючи помішувати, щоб досягти однорідності.

7. Додайте капусту і цибулю в готове тісто. Ретельно перемішайте та дайте "відпочити" 20 хвилин.

8. Розігріваємо пательню на вогні, додаємо олію для смаження.

9. Майбутні фучки слід викладати на пательню столовою ложкою. Смажимо до появи золотистого кольору з двох сторін.

10. Готові фучки викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

11. Потім викладаємо на тарілку і подаємо зі сметаною чи іншим соусом на свій смак. Зверху можна посипати зеленню.

Пропонуємо також приготувати смачну заправку до цієї закуски, скориставшись одним з простих рецептів пісного майонезу. На приготування соусу треба прості інгредієнти та мінімум часу.

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