Как приготовить запеченную скумбрию — рецепт пасхального блюда, что привлекает удачу

Чтобы привлечь удачу на целый год: рецепт волшебной запеченной рыбы на Пасху
На праздник всегда хочется приготовить и съесть что-нибудь особенное и вкусненькое. Одно из блюд, которое украинцы часто готовили на Пасху, была фаршированная или запеченная рыба. Наши предки верили, правильно приготовленные рыбные блюда способны привлечь в дом удачу на целый год.
Предлагаем вам приготовить волшебную запеченную скумбрию, которая станет королевой на вашем столе и обязательно принесет ту удачу и благополучие. Рецептом поделилось издание "Главред".
Как приготовить запеченную скумбрию — пасхальный рецепт
Составляющие:
- скумбрия — 1 шт;
- лук — 2 шт;
- морковь — 2 шт;
- лимон — 1 шт;
- рис — 1 стакан;
- масло оливковое;
- укроп, петрушка;
- соль, черный молотый перец, специи к рыбе — по вкусу.
Готовим пасхальную запеченную скумбрию пошагово:
1. Скумбрию необходимо тщательно вычистить: убрать внутренности, кости и жабры. Хорошо промыть.
2. Морковь и лук почистить и промыть. Нарезать кольцами овощи и обжарить на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки.
3. Зелень помыть, обсушить, порезать и добавить в морковь и лук. Овощи посолить, поперчить и приправить по вкусу.
4. Рис хорошо промыть и отварить чуть больше 10 минут. Смешать его с овощами.
5. Сделать поперечные надрезы на рыбе, посолите, поперчите и приправьте по вкусу.
6. Берем удобную форму для запекания, фольгу или в бумагу для выпечки, перекладываем скумбрию и начиняем рисом с овощами.
7. В надрезе в рыбе выкладываем кусочки лимона. Натираем немного сверху блюда лимонную цедру. Если любите лимон, можно выложить несколько кусочков у рыбы запекаться.
8. Запекать скумбрию в духовке 25 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Напомним, мы подготовили подборку традиционных блюд и особые рецепты на Пасху 2023 года.
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