Как приготовить запеченную скумбрию — рецепт пасхального блюда, что привлекает удачу

Рецепт фаршированной запеченной скумбрии. Фото: google.com.ua

На праздник всегда хочется приготовить и съесть что-нибудь особенное и вкусненькое. Одно из блюд, которое украинцы часто готовили на Пасху, была фаршированная или запеченная рыба. Наши предки верили, правильно приготовленные рыбные блюда способны привлечь в дом удачу на целый год.

Предлагаем вам приготовить волшебную запеченную скумбрию, которая станет королевой на вашем столе и обязательно принесет ту удачу и благополучие. Рецептом поделилось издание "Главред".

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Как приготовить запеченную скумбрию — пасхальный рецепт

Составляющие:

скумбрия — 1 шт;

лук — 2 шт;

морковь — 2 шт;

лимон — 1 шт;

рис — 1 стакан;

масло оливковое;

укроп, петрушка;

соль, черный молотый перец, специи к рыбе — по вкусу.

Готовим пасхальную запеченную скумбрию пошагово:

1. Скумбрию необходимо тщательно вычистить: убрать внутренности, кости и жабры. Хорошо промыть.

2. Морковь и лук почистить и промыть. Нарезать кольцами овощи и обжарить на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки.

3. Зелень помыть, обсушить, порезать и добавить в морковь и лук. Овощи посолить, поперчить и приправить по вкусу.

4. Рис хорошо промыть и отварить чуть больше 10 минут. Смешать его с овощами.

5. Сделать поперечные надрезы на рыбе, посолите, поперчите и приправьте по вкусу.

6. Берем удобную форму для запекания, фольгу или в бумагу для выпечки, перекладываем скумбрию и начиняем рисом с овощами.

7. В надрезе в рыбе выкладываем кусочки лимона. Натираем немного сверху блюда лимонную цедру. Если любите лимон, можно выложить несколько кусочков у рыбы запекаться.

8. Запекать скумбрию в духовке 25 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Напомним, мы подготовили подборку традиционных блюд и особые рецепты на Пасху 2023 года.

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