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Щоб залучити удачу на цілий рік: рецепт чарівної запеченої риби на Великдень

14 квітня 2023 15:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати запечену скумбрію — рецепт великодньої страви, що приверне удачу
Рецепт фаршированої запеченої скумбрії. Фото: google.com.ua
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

На свято завжди хочеться приготувати та з'їсти щось особливе та смачненьке. Одна зі страв, яку українці часто готували на Великдень, була фарширована або запечена риба. Наші предки вірили, правильно приготовані рибні страви здатні залучити в дім удачу на цілий рік. 

Пропонуємо вам приготувати чарівну запечену скумбрію, яка стане королевою на вашому столі й обов'язково принесе ту саму удачу та добробут. Рецептом поділилося видання "Главред".

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Як приготувати запечену скумбрію — великодній рецепт 

Складники:

  • скумбрія — 1 шт;
  • цибуля — 2 шт;
  • морква — 2 шт;
  • лимон — 1 шт;
  • рис — 1 склянка;
  • масло оливкове;
  • кріп, петрушка;
  • сіль, чорний мелений перець, спеції до риби — на смак.

Як приготувати запечену скумбрію — рецепт великодньої страви

Готуємо великодню запечену скумбрію покроково: 

1. Скумбрію необхідно ретельно вичистити: прибрати нутрощі, кістки та зябра. Добре промити.

2. Моркву та цибулю почистити та помити. Нарізати овочі кільцями й обсмажити на розігрітій з олією пательні до золотистої скоринки. 

3. Зелень помити, обсушити, порізати та додати до моркви й цибулі. Овочі посолити, поперчити та приправити до смаку.

4. Рис добре промити та відварити трохи більш як 10 хвилин. Змішати його з овочами.

5. Зробити поперечні надрізи на рибі, посоліть, поперчить та приправте за смаком. 

6. Беремо зручну форму для запікання, фольгу або в папір для випікання, перекладаємо скумбрію й начиняємо рисом з овочами.

7. У надрізі в рибі викладаємо шматочки лимона. Натираємо трохи зверху страви лимонну цедру. Якщо любите лимон, можна викласти кілька шматочків біля риби запікатися.  

8. Запікати скумбрію в духовці 25 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Рецепт чарівної запеченої риби на Великдень

 

Нагадаємо, ми підготували добірку традиційних страв та особливі рецепти на Великдень 2023.

Також ми писали рецепт українських рибних товчеників зі смаженою цибулею. Ця страва підходить навіть для тих, хто дотримується посту.

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