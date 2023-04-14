Что приготовить из вареных яиц на Пасху — самые вкусные рецепты

Блюда из яиц на Пасху. Фотоколлаж: novyny.live

Крашанки и писанки — незаменимый атрибут Пасхи, символизирующий новую жизнь. В каждой украинской семье красят яйца на этот праздник. Но часто они остаются надолго лежать и после торжества, ведь когда на столе много вкусностей, не хочется есть просто вареное яйцо.

Предлагаем вам несколько интересных блюд и закусок из яиц, которые обязательно будут съедены и порадуют своим непревзойденным вкусом.

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Яичный салат в лаваше — легкий рецепт нежного блюда

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

горчица — 2-3 ч. л.;

паприка — 1/4 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

черный перец — по своему вкусу;

лук — 2 ст. л.;

зеленый лук — 1 ст. л.;

лаваш — 4 шт.;

бекон — 4 полоски;

латук — 250 г;

огурец — 1/2 шт.

Готовим закуску пошагово:

1. Для закуски необходимы яйца сваренные вкрутую, которыми и есть пасхальные яйца. Нарезать их нужно средним кубиком.

2. Лук и зеленый лук промыть, мелко порезать.

3. Огурцы порезать кружочками.

4. Далее делаем заправку: смешиваем майонез, горчицу, паприку, соль и перец.

5. Добавляем в заправку зеленый и репчатый лук и порезанные яйца.

6. После разогреваем сковороду и обжариваем бекон до хрустящей корочки.

7. Заворачиваем все красиво и порционно в лаваш и наслаждаемся.

Рецепт яиц по-шотландски

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

сухари для панировки;

черный перец;

фарш говяжий — 500 г;

горчица — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль;

мука;

зелень.

Готовим яйца по-шотландски пошагово:

1. Вареные яйца следует почистить.

2. Смешиваем фарш с чесноком, солью, перцем и горчицей.

3. Фарш нужно разделить и сформировать шарики по 120-130 г.

4. Далее следует завернуть яйца в мясные шарики.

5. Делаем панировку: сначала обваливаем в муке, затем обмачиваем во взбитом яйце и завершаем панировкой в сухарях.

6. Обжариваем шарики на сковороде примерно 3 минуты с каждой стороны.

7. Выкладываем обжаренные шарики в форму, застеленную фольгой.

8. Выпекаем яйца 5 минут в духовке. Перед подачей можно украсить зеленью.

Рецепт пирога с колбасой и вареным яйцом

Этот рецепт на 12 порций.

Ингредиенты:

колбаса домашняя — 800 г;

слоеное тесто — 500 г;

яйца куриные — 8 шт.;

панировочные сухари — 1 ст. л.;

масло сливочное — 1 ч. л.;

перец болгарский — 2 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

крахмал картофельный — 1 ст. л.;

петрушка, пучок — 1 шт.;

горчица с хреном — 1 ст. л.

Как приготовить пирог:

1. Яйца, как и в предыдущих рецептах, должны быть круто отварены. Их следует очистить.

2. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сковороде до размягчения.

3. Нарежьте кубиками перец и измельчите петрушку.

4. Очистите сырую колбасу от кожуры и поместите в миску.

5. Добавьте поджаренный лук, перец, измельченную петрушку, соус из хрена, панировочные сухари и картофельную муку. Все тщательно перемешайте (сухари позволят легко контролировать консистенцию).

6. Раскатайте половину слоеного теста на противень.

7. Выложите на него половину мясной внутренности.

8. Выложите в центр запеканки сваренные яйца, слегка вдавив их, но не развалив.

8. Сверху уложите мясную начинку, обертывая яйца.

9. Сверху выложите оставшееся тесто и тщательно закрепите края, выпустив весь воздух из центра.

10. Выпекайте около 45 минут при 180°C.

Ирландский салат — вкусный рецепт

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

зелень — 250 г;

огурцы — 2 шт.;

помидоры черри — 250 г;

зеленый горошек — 200 г;

лук — 1 шт.;

твердый сыр — 150 г;

майонез — 3-4 ст. л.;

зелень;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соль;

черный перец.

Готовим ирландский салат пошагово:

1. Отваренные в крутую яйца очищаем. Разрезаем на 6-8 частиц или режем большим кубиком.

2. Все овощи тщательно промываем, лук нарезаем полукольцами, огурцы и помидоры — кружочками.

3. Твердый творог нарезаем соломкой или натираем на большую терку.

4. Для соуса смешиваем майонез, уксус, горчицу, добавляем 2-3 ч. л. воды.

5. Выкладываем зелень, овощи, сыр и яйца в салатник, добавляем майонез и аккуратно перемешиваем.

Хорошей и вкусной Пасхи!

Напомним, мы писали, как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались. Чтобы яйца получились целыми после варки и послужили для хороших писанок и пасхальных яиц, важно понимать, как их правильно варить.

Также предлагаем оригинальные и модные способы покрасить пасхальные яйца. Ваши праздничные пасхальные яйца станут настоящим произведением искусства!