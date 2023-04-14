Что приготовить из вареных яиц на Пасху — самые вкусные рецепты

Что приготовить из вареных яиц? Четыре вкуснейших блюда к Пасхе
Крашанки и писанки — незаменимый атрибут Пасхи, символизирующий новую жизнь. В каждой украинской семье красят яйца на этот праздник. Но часто они остаются надолго лежать и после торжества, ведь когда на столе много вкусностей, не хочется есть просто вареное яйцо.
Предлагаем вам несколько интересных блюд и закусок из яиц, которые обязательно будут съедены и порадуют своим непревзойденным вкусом.
Яичный салат в лаваше — легкий рецепт нежного блюда
Ингредиенты:
- яйца — 6 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- горчица — 2-3 ч. л.;
- паприка — 1/4 ч. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- черный перец — по своему вкусу;
- лук — 2 ст. л.;
- зеленый лук — 1 ст. л.;
- лаваш — 4 шт.;
- бекон — 4 полоски;
- латук — 250 г;
- огурец — 1/2 шт.
Готовим закуску пошагово:
1. Для закуски необходимы яйца сваренные вкрутую, которыми и есть пасхальные яйца. Нарезать их нужно средним кубиком.
2. Лук и зеленый лук промыть, мелко порезать.
3. Огурцы порезать кружочками.
4. Далее делаем заправку: смешиваем майонез, горчицу, паприку, соль и перец.
5. Добавляем в заправку зеленый и репчатый лук и порезанные яйца.
6. После разогреваем сковороду и обжариваем бекон до хрустящей корочки.
7. Заворачиваем все красиво и порционно в лаваш и наслаждаемся.
Рецепт яиц по-шотландски
Ингредиенты:
- яйца — 6 шт.;
- сухари для панировки;
- черный перец;
- фарш говяжий — 500 г;
- горчица — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль;
- мука;
- зелень.
Готовим яйца по-шотландски пошагово:
1. Вареные яйца следует почистить.
2. Смешиваем фарш с чесноком, солью, перцем и горчицей.
3. Фарш нужно разделить и сформировать шарики по 120-130 г.
4. Далее следует завернуть яйца в мясные шарики.
5. Делаем панировку: сначала обваливаем в муке, затем обмачиваем во взбитом яйце и завершаем панировкой в сухарях.
6. Обжариваем шарики на сковороде примерно 3 минуты с каждой стороны.
7. Выкладываем обжаренные шарики в форму, застеленную фольгой.
8. Выпекаем яйца 5 минут в духовке. Перед подачей можно украсить зеленью.
Рецепт пирога с колбасой и вареным яйцом
Этот рецепт на 12 порций.
Ингредиенты:
- колбаса домашняя — 800 г;
- слоеное тесто — 500 г;
- яйца куриные — 8 шт.;
- панировочные сухари — 1 ст. л.;
- масло сливочное — 1 ч. л.;
- перец болгарский — 2 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- крахмал картофельный — 1 ст. л.;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- горчица с хреном — 1 ст. л.
Как приготовить пирог:
1. Яйца, как и в предыдущих рецептах, должны быть круто отварены. Их следует очистить.
2. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сковороде до размягчения.
3. Нарежьте кубиками перец и измельчите петрушку.
4. Очистите сырую колбасу от кожуры и поместите в миску.
5. Добавьте поджаренный лук, перец, измельченную петрушку, соус из хрена, панировочные сухари и картофельную муку. Все тщательно перемешайте (сухари позволят легко контролировать консистенцию).
6. Раскатайте половину слоеного теста на противень.
7. Выложите на него половину мясной внутренности.
8. Выложите в центр запеканки сваренные яйца, слегка вдавив их, но не развалив.
8. Сверху уложите мясную начинку, обертывая яйца.
9. Сверху выложите оставшееся тесто и тщательно закрепите края, выпустив весь воздух из центра.
10. Выпекайте около 45 минут при 180°C.
Ирландский салат — вкусный рецепт
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- зелень — 250 г;
- огурцы — 2 шт.;
- помидоры черри — 250 г;
- зеленый горошек — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- зелень;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- соль;
- черный перец.
Готовим ирландский салат пошагово:
1. Отваренные в крутую яйца очищаем. Разрезаем на 6-8 частиц или режем большим кубиком.
2. Все овощи тщательно промываем, лук нарезаем полукольцами, огурцы и помидоры — кружочками.
3. Твердый творог нарезаем соломкой или натираем на большую терку.
4. Для соуса смешиваем майонез, уксус, горчицу, добавляем 2-3 ч. л. воды.
5. Выкладываем зелень, овощи, сыр и яйца в салатник, добавляем майонез и аккуратно перемешиваем.
Хорошей и вкусной Пасхи!
Напомним, мы писали, как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались. Чтобы яйца получились целыми после варки и послужили для хороших писанок и пасхальных яиц, важно понимать, как их правильно варить.
Также предлагаем оригинальные и модные способы покрасить пасхальные яйца. Ваши праздничные пасхальные яйца станут настоящим произведением искусства!