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Что приготовить из вареных яиц? Четыре вкуснейших блюда к Пасхе

14 апреля 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить из вареных яиц на Пасху — самые вкусные рецепты
Блюда из яиц на Пасху. Фотоколлаж: novyny.live
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Крашанки и писанки — незаменимый атрибут Пасхи, символизирующий новую жизнь. В каждой украинской семье красят яйца на этот праздник. Но часто они остаются надолго лежать и после торжества, ведь когда на столе много вкусностей, не хочется есть просто вареное яйцо.

Предлагаем вам несколько интересных блюд и закусок из яиц, которые обязательно будут съедены и порадуют своим непревзойденным вкусом.

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Яичный салат в лаваше — легкий рецепт нежного блюда

Ингредиенты:

  • яйца — 6 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • горчица — 2-3 ч. л.;
  • паприка — 1/4 ч. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • лук — 2 ст. л.;
  • зеленый лук — 1 ст. л.;
  • лаваш — 4 шт.;
  • бекон — 4 полоски;
  • латук — 250 г;
  • огурец — 1/2 шт.

Готовим закуску пошагово:

1. Для закуски необходимы яйца сваренные вкрутую, которыми и есть пасхальные яйца. Нарезать их нужно средним кубиком.

2. Лук и зеленый лук промыть, мелко порезать.

3. Огурцы порезать кружочками.

4. Далее делаем заправку: смешиваем майонез, горчицу, паприку, соль и перец.

5. Добавляем в заправку зеленый и репчатый лук и порезанные яйца.

6. После разогреваем сковороду и обжариваем бекон до хрустящей корочки.

7. Заворачиваем все красиво и порционно в лаваш и наслаждаемся.

Яичный салат в лаваше – легкий рецепт нежного блюда.

Рецепт яиц по-шотландски

Ингредиенты:

  • яйца — 6 шт.;
  • сухари для панировки;
  • черный перец;
  • фарш говяжий — 500 г;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль;
  • мука;
  • зелень.

Готовим яйца по-шотландски пошагово:

1. Вареные яйца следует почистить.

2. Смешиваем фарш с чесноком, солью, перцем и горчицей.

3. Фарш нужно разделить и сформировать шарики по 120-130 г.

4. Далее следует завернуть яйца в мясные шарики.

5. Делаем панировку: сначала обваливаем в муке, затем обмачиваем во взбитом яйце и завершаем панировкой в сухарях.

6. Обжариваем шарики на сковороде примерно 3 минуты с каждой стороны.

7. Выкладываем обжаренные шарики в форму, застеленную фольгой.

8. Выпекаем яйца 5 минут в духовке. Перед подачей можно украсить зеленью.

Рецепт яиц по-шотландски — как готовить

Рецепт пирога с колбасой и вареным яйцом 

Этот рецепт на 12 порций.

Ингредиенты:

  • колбаса домашняя — 800 г;
  • слоеное тесто — 500 г;
  • яйца куриные — 8 шт.;
  • панировочные сухари — 1 ст. л.;
  • масло сливочное — 1 ч. л.;
  • перец болгарский — 2 шт.;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • крахмал картофельный — 1 ст. л.;
  • петрушка, пучок — 1 шт.;
  • горчица с хреном — 1 ст. л.

Как приготовить пирог:

1. Яйца, как и в предыдущих рецептах, должны быть круто отварены. Их следует очистить.

2. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сковороде до размягчения.

3. Нарежьте кубиками перец и измельчите петрушку.

4. Очистите сырую колбасу от кожуры и поместите в миску.

5. Добавьте поджаренный лук, перец, измельченную петрушку, соус из хрена, панировочные сухари и картофельную муку. Все тщательно перемешайте (сухари позволят легко контролировать консистенцию).

6. Раскатайте половину слоеного теста на противень.

7. Выложите на него половину мясной внутренности.

8. Выложите в центр запеканки сваренные яйца, слегка вдавив их, но не развалив.

8. Сверху уложите мясную начинку, обертывая яйца.

9. Сверху выложите оставшееся тесто и тщательно закрепите края, выпустив весь воздух из центра.

10. Выпекайте около 45 минут при 180°C.

Рецепт пирога с колбасой и вареным яйцом.

Ирландский салат — вкусный рецепт

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • зелень — 250 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • помидоры черри — 250 г;
  • зеленый горошек — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • зелень;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • соль;
  • черный перец.

Готовим ирландский салат пошагово:

1. Отваренные в крутую яйца очищаем. Разрезаем на 6-8 частиц или режем большим кубиком.

2. Все овощи тщательно промываем, лук нарезаем полукольцами, огурцы и помидоры — кружочками.

3. Твердый творог нарезаем соломкой или натираем на большую терку.

4. Для соуса смешиваем майонез, уксус, горчицу, добавляем 2-3 ч. л. воды.

5. Выкладываем зелень, овощи, сыр и яйца в салатник, добавляем майонез и аккуратно перемешиваем.

Ирландский салат — вкусный рецепт

Хорошей и вкусной Пасхи! 

Напомним, мы писали, как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались. Чтобы яйца получились целыми после варки и послужили для хороших писанок и пасхальных яиц, важно понимать, как их правильно варить.

Также предлагаем оригинальные и модные способы покрасить пасхальные яйца. Ваши праздничные пасхальные яйца станут настоящим произведением искусства!

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