Що приготувати з варених яєць на Великдень — найсмачніші рецепти

Страви з яєць на Великдень. Фотоколаж: novyny.live

Крашанки та писанки — незамінний атрибут Великодня, який символізує нове життя. У кожній українській родині фарбують яйця на це свято. Але часто вони залишаються надовго лежати й після торжества, адже коли на столі багато смаколиків, не хочеться їсти просто варене яйце.

Тож пропонуємо вам кілька цікавих страв та закусок з яєць, які неодмінно будуть з'їдені та порадують своїм неперевершеним смаком.

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Яєчний салат у лаваші — легкий рецепт ніжної страви

Інгредієнти:

яйця — 6 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

гірчиця — 2-3 ч. л.;

паприка — 1/4 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

чорний перець — на свій смак;

цибуля — 2 ст. л.;

зелена цибуля — 1 ст. л.;

лаваш — 4 шт.;

бекон — 4 смужки;

латук — 250 г;

огірок — 1/ 2 шт.

Готуємо закуску покроково:

1. Для закуски необхідні яйця зварені вкруту, якими і є крашанки. Нарізати їх необхідно середнім кубиком.

2. Цибулю та зелену цибулю промити, дрібно нарізати.

3. Огірки нарізати кружальцями.

4. Далі робимо заправки: змішуємо майонез, гірчицю, паприку, сіль та перець.

5. Додаємо до заправки зелену та ріпчасту цибулю та порізані яйця.

6. Після розігріваємо сковороду та обсмажуємо бекон до хрусткої скоринки.

7. Загортаємо все красиво та порційно в лаваш й смакуємо.

Рецепт яєць по-шотландськи — як готувати

Складники:

яйця — 6 шт.;

сухарі для панірування;

чорний перець;

фарш яловичий — 500 г;

гірчиця — 1 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

сіль;

борошно;

зелень.

Готуємо яйця по-шотландськи покроково:

1. Варені яйця слід почистити.

2. Змішуємо фарш з часником, сіллю, перцем та гірчицею.

3. Фарш треба поділити та сформувати кульки по 120-130 г.

4. Далі слід загорнути яйця у м'ясні кульки.

5. Робимо панірування: спочатку обвалюємо у борошні, потім обмочуємо у збитому яйці й завершуємо паніруванням в сухарях.

6. Обсмажуємо кульки на сковороді приблизно 3 хвилини з кожного боку.

7. Викладаємо обсмажені кульки у форму, застелену фольгою.

8. Випікаємо яйця 5 хвилин у духовці. Перед подачею також можна прикрасити зеленню.

Рецепт пирога з ковбасою та вареним яйцем

Цей рецепт на 12 порцій.

Інгредієнти:

ковбаса домашня — 800 г;

листкове тісто — 500 г;

яйця курячі — 8 шт.;

панірувальні сухарі — 1 ст. л.;

олія вершкове — 1 ч. л.;

перець болгарський — 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

крохмаль картопляний — 1 ст. л.;

петрушка, пучок — 1 шт.;

гірчиця з хроном — 1 ст. л.

Як приготувати пиріг:

1. Яйця, як і в попередніх рецептах, мають бути круто відварені. Їх слід очистити.

2. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на сковороді до розм'якшення.

3. Наріжте кубиками перець і подрібніть петрушку.

4. Очистіть сиру ковбасу від шкірки та помістіть у миску.

5. Додайте підсмажену цибулю, перець, подрібнену петрушку, соус з хрону, панірувальні сухарі та картопляне борошно. Все ретельно перемішайте (сухарі дозволять легко контролювати консистенцію).

6. Розплескайте половину листкового тіста на деко.

7. Викладіть на нього половину м'ясної начинки.

8. Викладіть у центр запіканки зварені яйця, злегка втиснувши їх, але не розваливши.

8. Зверху покладіть м'ясну начинку, обгортаючи яйця.

9. Зверху викладіть тісто, що залишилося і ретельно закріпіть краї, випустивши все повітря з центру.

10. Випікайте близько 45 хвилин при 180°C.

Ірландський салат — смачний рецепт

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

зелень — 250 г;

огірки — 2 шт.;

помідори чері — 250 г;

зелений горошок — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

твердий сир — 150 г;

майонез — 3-4 ст. л.;

зелень;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль;

чорний перець.

Готуємо ірландський салат покроково:

1. Відварені в круту яйця очищуємо. Розрізаємо на 6-8 частинок або ріжемо великим кубиком.

2. Всі овочі ретельно промиваємо, цибулю нарізаємо півкільцями, огірки та помідори — кружальцями.

3. Твердий сир нарізаємо соломкою або натираємо на велику терку.

4. Для соусу змішуємо майонез, оцет, гірчицю, додаємо 2-3 ч. л. води.

5. Викладаємо зелень, овочі, сир та яйця в салатник, додаємо майонез та акуратно перемішуємо.

Гарного та смачного Великодня!

Нагадаємо, ми писали, як варити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися. Щоб яйця вийшли цілими після варіння та послужили для гарних писанок і крашанок, важливо розуміти, як їх правильно варити.

Також пропонуємо оригінальні й модні способи пофарбувати яйця до Великодня. Ваші святкові крашанки стануть справжнім витвором мистецтва!