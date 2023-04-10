Великодні крашанки 2023 — як зробити мармурові, діамантові або космічні яйця

Фарбування яєць на Великдень. Фото: istockphoto.com

Один з головних атрибутів та символів Великодня — фарбовані яйця, крашанки. У святкових кошиках найчастіше можна побачити яйця, що пофарбовані магазинними барвниками, в цибулевому лушпинні або з наклейками. Однак це не єдині способи, які дозволять зробити їх неймовірно красивими.

Пропонуємо оригінальні й модні способи пофарбувати яйця до Великодня. Ваші святкові крашанки стануть справжнім витвором мистецтва!

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Як зробити діамантові або "мерехтливі" яйця до Великодня

Це справжній тренд 2023 року. Для приготування вам знадобляться яйця, оцет та пляшка солодкого вина. Але не для того, щоб пити!

Як готувати:

1. Миті сирі яйця потрібно залити натуральним червоним солодким вином.

2. Варимо 10-15 хвилин й у процесі додаємо 1 ст. л. оцту.

3. Далі залишаємо яйця у вині на 2-3 години.

4. Потім акуратно виймаємо яйця на серветку і даємо повністю висохнути. Не можна їх витирати серветками, інакше пропаде уся "магія".

5. В міру висихання крашанки ставатимуть діамантовими, тобто вкриються шаром перламутрових кристалів.

Як це працює:

Річ у тім, що у вині є органічні кислоти, зокрема лимонні. Вони вступають у реакцію з яєчною шкарлупою, а точніше, кальцій карбонатом, який є її складовою — кислоти розчиняють його. В результаті утворюються солі, які осідають у вигляді блискучих кристалів на поверхні крашанки.

Як зробити мармурові яйця до Великодня

Найпростіший спосіб для фарбування яєць у мармурові відтінки — використовувати чай каркаде або цибулеве лушпиння.

Готуємо мармурові яйця покроково:

1. Відварюємо яйця як зазвичай.

2. Заварюємо крутий чай каркаде й даємо йому настоятися або відварюємо цибулеве лушпиння поки вода не стане темно-коричневого кольору.

3. Додаємо у воду з відваром 1 столову ложку оцту.

4. Потім опускаємо в кольорову воду яйця, занурюємо повністю, засипаємо листям і даємо настоятися.

5. Витягаємо яйця на серветку і даємо охолонути. Мармуровий ефект готовий!

Як зробити лазурні яйця із золотом на Великдень

Для приготування такої крашанки знадобиться:

червона капуста;

золоті акрилові фарби або харчовий золотий барвник;

оцет – 4 ст. л.;

пензлик або зубна щітка.

Саме натуральний сік капусти дає дуже красивий блакитний колір, якого складно домогтися штучними барвниками. Тому, навіть без золотих бризок, яйця виглядають дуже гарно.

Готуємо фантастичні лазурні крашанки покроково:

1. Капусту слід натерти або подрібнити ножем.

2. Викладаємо кольоровий овоч в каструлю та заливаємо водою й ставимо на вогонь.

3. Коли закипить, зменште вогонь та проваріть 30-45 хвилин. Дочекайтеся поки відвар охолоне, а потім процідіть. Не лякайтеся, що відвар фіолетового кольору, яйця все одно вийдуть блакитними.

4. Додайте у відвар оцет та занурте вже відварені яйця на 3-4 години.

5. Щоб вони забарвилися рівномірно, потрібно перевертати кожні 30 хвилин.

6. Різні відтінки можна отримати, протримавши довше або менше у відварі. Якщо яйця залишити в розчині на всю ніч (в холодильнику), то вийде насичений синій колір.

7. Вже блакитні яйця викладаємо на паперовий рушник та даємо їм висохнути.

8. За допомогою пензлика або зубної щітки робимо золоті бризки.

Як зробити космічні яйця-крашанки до Великодня

Фарбуємо яйце в розчині блакитного харчового барвника. Посипаємо сухими харчовими фарбниками: фіолетовим, рожевим, сірим — не всю поверхню, а сиплемо по дрібці в різні місця та втираємо. Зверху можна набризкати жовтий барвник — щоб утворилися зірки.

Також є інший варіант. Заварити чай каркаде, додати оцет та протримати у відварі вже варені яйця усю ніч. Вони набудуть насиченого темного кольору. Після викласти їх на тарілку або серветку і дати висохнути. Далі, щоб вони блищали натираємо маслом й даємо просохнути або так само обираємо декілька харчових барвників, зокрема золотий, сірий, синій або фіолетовий та натираємо яйця для додаткового "космічного" ефекту.

Нагадаємо, ми писали, як варити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися. Щоб яйця вийшли цілими після варіння та послужили для гарних писанок і крашанок, важливо розуміти, як їх правильно варити.