Пасхальные яйца 2023 — как сделать мраморные, бриллиантовые или космические

Покраска яиц на Пасху. Фото: istockphoto.com

Один из главных атрибутов и символов Пасхи — крашеные яйца. В праздничных корзинах чаще всего можно увидеть яйца, окрашенные магазинными красителями, в луковой шелухе или с наклейками. Однако это не единственные способы, которые позволят сделать их невероятно красивыми.

Предлагаем оригинальные и модные способы покрасить пасхальные яйца. Ваши праздничные пасхальные яйца станут настоящим произведением искусства!

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Как сделать бриллиантовые или "мерцающие" яйца к Пасхе

Это настоящий тренд 2023 года. Для приготовления вам понадобятся яйца, уксус и бутылка сладкого вина. Но не для того, чтобы пить!

Как готовить:

1. Мытые сырые яйца нужно залить натуральным сладким красным вином.

2. Варим 10-15 минут и в процессе добавляем 1 ст. л. уксуса.

3. Далее оставляем яйца в вине на 2-3 часа.

4. Затем аккуратно вынимаем яйца на салфетку и даем полностью высохнуть. Нельзя их вытирать салфетками, иначе пропадет вся магия.

5. По мере высыхания пасхальные яйца будут становиться бриллиантовыми, то есть покроются слоем перламутровых кристаллов.

Как это работает:

Дело в том, что в вине есть органические кислоты, в том числе лимонные. Они вступают в реакцию с яичной скорлупой, а точнее кальций карбонатом, который является ее составной частью — кислоты растворяют его. В результате образуются соли, которые оседают в виде сверкающих кристаллов на поверхности пасхального яйца.

Как сделать мраморные яйца к Пасхе

Самый простой способ для окрашивания яиц в мраморные оттенки — использовать чай каркаде или луковую шелуху.

Готовим мраморные яйца пошагово:

1. Отвариваем яйца как обычно.

2. Завариваем крутой чай каркаде и даем ему настояться или отвариваем луковую шелуху пока вода не станет темно-коричневого цвета.

3. Добавляем в воду с отваром 1 столовую ложку уксуса.

4. Затем опускаем в цветную воду яйца, погружаем полностью, засыпаем листьями и даем настояться.

5. Вытаскиваем яйца на салфетку и даем остыть. Мраморный эффект готов!

Как сделать лазурные яйца с золотом на Пасху

Для приготовления такого пасхального яйца понадобится:

красная капуста;

золотые акриловые краски или пищевой золотой краситель;

уксус — 4 ст. л.;

кисточка или зубная щетка.

Именно натуральный сок капусты дает очень красивый голубой цвет, которого сложно добиться искусственными красителями. Поэтому даже без золотых брызг яйца выглядят очень красиво.

Готовим фантастические лазурные пасхальные яйца пошагово:

1. Капусту следует натереть или измельчить ножом.

2. Выкладываем цветной овощ в кастрюлю и заливаем водой и ставим на огонь.

3. Когда закипит, убавьте огонь и проварите 30-45 минут. Дождитесь пока отвар остынет, затем процедите. Не пугайтесь, что отвар фиолетового цвета, яйца все равно получатся голубыми.

4. Добавьте в отвар уксус и окуните уже отваренные яйца на 3-4 часа.

5. Чтобы они окрасились равномерно, нужно переворачивать каждые 30 минут.

6. Различные оттенки можно получить, продержав подольше или меньше в отваре. Если яйца оставить в растворе на всю ночь (в холодильнике), получится насыщенный синий цвет.

7. Уже голубые яйца выкладываем на бумажное полотенце и даем им высохнуть.

8. С помощью кисточки или зубной щетки делаем золотые брызги.

Как сделать космические пасхальные яйца к Пасхе

Красим яйцо в растворе голубого пищевого красителя. Посыпаем сухими пищевыми красителями: фиолетовым, розовым, серым — не всю поверхность, а сыплем по щепотке в разные места и втираем. Сверху можно набрызгать желтый краситель — чтобы образовались звезды.

Также есть другой вариант. Заварить каркаде чай, добавить уксус и продержать в отваре уже вареные яйца всю ночь. Они приобретут насыщенный темный цвет. После выложить их на тарелку или салфетку и дать высохнуть. Далее, чтобы они сверкали натираем маслом и даем просохнуть или так же выбираем несколько пищевых красителей, в частности золотой, серый, синий или фиолетовый и натираем яйца для дополнительного "космического" эффекта.

Напомним, мы писали, как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались. Чтобы яйца получились целыми после варки и послужили для хороших писанок и пасхальных яиц, важно понимать, как их правильно варить.