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Разноцветные и патриотические: как покрасить яйца на Пасху с помощью риса

12 апреля 2023 11:55
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как красить яйца на Пасху — оригинальный способ с рисом
Покраска яиц на Пасху с помощью риса. Фото: Depositphotos
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Уже на этой неделе украинцы будут отмечать Пасху, поэтому пора позаботиться о праздничном столе. Один из ключевых атрибутов праздника раскрашенные яйца — крашанки, символизирующие преодоление смерти, торжество жизни и благополучие. В настоящее время вариантов декорирования яиц достаточно много.

Мы же делимся оригинальным способом, как сделать красивые пасхальные яйца с помощью риса и красителей.

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Как покрасить яйца на Пасху — оригинальный способ с рисом

Для приготовления праздничных пасхальных яиц нам понадобится минимум ингредиентов, а именно:

  • белые яйца;
  • пищевые красители (сухие или жидкие);
  • одноразовые пакеты или бумажные стаканчики с крышкой;
  • вода;
  • рис.

Как покрасить яйца на Пасху — оригинальный способ с рисом

Красим пасхальные яйца пошагово:

1. Яйца следует тщательно вымыть и поставить на огонь вариться. После закипания воды варим 10 минут.

Как сварить яйца на пасхальные яйца.

2. Поскольку мы будем работать с красителями, следует застелить поверхность стола пищевой пленкой, а также надеть перчатки.

3. Также нам понадобятся стаканчики с крышечками или пакеты. В них мы засыпаем рис и смешиваем крупу с красителем. Со стаканчиками работать удобнее и на них уходит меньше риса.

4. В стаканы нужно насыпать приблизительно 2-3 ст. л. риса, а вот в пакет – около полустакана, чтобы яйцо визуально можно было "закопать" в рис.

5. Жидкие красители можно сразу добавлять в рис и тщательно перемешивать. Если это сухие красители, то их предварительно следует высыпать в емкость, развести с небольшим количеством воды и перемешать. А потом добавлять к рису и также тщательно перемешать, чтобы крупа стала равномерно цветной.

Как сделать пасхальные яйца с помощью риса

Как красиво покрасить яйца на Пасху

6. Отварные яйца вынимаем из воды, аккуратно вытираем досуха полотенцем. Красить следует еще горячие яйца.

7. Горячее яйцо, кладем в пакет с рисом — так, чтобы оно полностью было в него погружено, и аккуратно начинаем его словно сжимать в руках. Также аккуратно вытаскиваем окрашенное яйцо, чтобы не повредить рисунок и выкладываем его на тарелку для охлаждения.

8. Если используем стаканчики: осторожно опускаем отварное горячее яйцо в стаканчик, накрываем крышкой и хорошенько встряхиваем стаканчик. Можно доставать с помощью кулинарного пинцета. Главное сохранить рисунок.

Как красить яйца на Пасху

9. Все крашеные яйца выкладываем в тарелку, даем им время остыть и чтобы рисунок закрепился.

Пасхальные яйца готовы!

Совет: чтобы получилось еще более оригинально и интересно, можно накладывать не один, а несколько разных цветов.

Делаем пасхальные яйца с помощью риса: в чем особенность такого способа

Поскольку контакт с зернами происходит хаотично и в разных точках, вместо гладкой однотонной поверхности получается очень интересную и необычную фактуру скорлупы яйца.

Кроме того, описанная здесь методика позволяет импровизировать с цветами и получать порой совершенно непредсказуемые варианты окраски, ведь яйца можно красить не в один, а в два или даже три разных цвета, которые произвольно будут накладываться друг на друга и создавать разливающиеся якобы переливающиеся пятнышки.

Делаем пасхальные яйца с помощью риса: в чем особенность такого способа

 

Напомним, мы писали, как оригинально покрасить яйца на Пасху. Как сделать бриллиантовые, мраморные, лазурные и космические пасхальные яйца на праздник.

Также мы рассказывали, как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались. Чтобы яйца получились целыми после варки и послужили для хороших писанок и крашанок, важно понимать, как их правильно варить.

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