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Різнобарвні та патріотичні: як пофарбувати яйця на Великдень за допомогою рису

12 квітня 2023 11:55
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як фарбувати яйця на Великдень — оригінальний спосіб з рисом
Фарбування яєць на Великдень за допомогою рису. Фото: Depositphotos
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вже на цьому тижні українці відзначатимуть Великдень, тож настав час подбати про святковий стіл. Один з ключових атрибутів свята розфарбовані яйця — крашанки, які символізують подолання смерті, торжество життя і добробут. У наш час варіантів декорування яєць досить багато. 

Ми ж ділимося оригінальним способом, як зробити красиві крашанки за допомогою рису та барвників.

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Як пофарбувати яйця на Великдень — оригінальний спосіб з рисом 

Для приготування святкових крашанок нам знадобиться мінімум інгредієнтів, а саме: 

  • білі яйця;
  • харчові барвники (сухі або рідкі);
  • одноразові пакети або паперові стаканчики з кришкою;
  • вода;
  • рис. 

Як пофарбувати яйця на Великдень — оригінальний спосіб з рисом

Фарбуємо великодні яйця покроково:

1. Яйця слід ретельно помити та поставити на вогонь варитися. Після закипання води, варимо 10 хвилин. 

Як зварити яйця на крашанки

2. Оскільки ми будемо працювати з барвниками, слід застелити поверхню стола харчовою плівкою, а також надягти рукавички. 

3. Також нам знадобляться стаканчики з кришечками або пакети. У них ми будемо засипати рис та змішувати крупу з барвником. Зі стаканчиками працювати зручніше й на них іде менше рису. 

4. У стакани необхідно насипати приблизно 2-3 ст. л. рису, а ось у пакет — близько пів склянки, щоб яйце візуально можна було "закопати" в рис. 

5. Рідкі барвники можна одразу додавати до рису й ретельно перемішувати. Якщо це сухі барвники, їх попередньо слід висипати у ємність, розвести з невеликою кількістю води й перемішати. А вже потім додавати до рису й також ретельно перемішати, щоб крупа стала рівномірно кольоровою. 

Як зробити крашанки за допомогою рису

Як красиво пофарбувати яйця на Великдень

6. Відварені яйця виймаємо з води, акуратно витираємо насухо рушником. Фарбувати слід ще гарячі яйця. 

7. Гаряче яйце, кладемо в пакет із рисом — так, щоб воно повністю було в нього занурене, і акуратно починаємо його ніби стискати в руках. Також акуратно витягуємо забарвлене яйце, щоб не пошкодити малюнок і викладаємо його на тарілку для охолодження.

8. Якщо використовуємо стаканчики: обережно опускаємо відварене гаряче яйце у стаканчик, накриваємо кришкою й гарненько струшуємо стаканчик. Можна діставати за допомогою кулінарного пінцета. Головне зберегти малюнок. 

Як фарбувати яйця на Великдень

9. Усі фарбовані яйця викладаємо в тарілку, даємо їм час охолонути й щоб малюнок закріпився. 

Крашанки готові!

Щоб вийшло ще оригінальніше та цікавіше, можна накладати не один, а декілька різних кольорів.

Робимо крашанки за допомогою рису: у чому особливість такого способу 

Оскільки контакт із зернами відбувається хаотично і в різних точках, то замість гладкої однотонної поверхні виходить дуже цікава та незвичайна фактура шкаралупи яйця.

Крім того, описана тут методика дозволяє імпровізувати з кольорами й отримувати часом зовсім непередбачувані варіанти забарвлення, адже яйця можна фарбувати не в один, а у два або навіть три різні кольори, які довільно накладатимуться один на одного і створюватимуть різнобарвні цятки, що нібито переливаються.

Робимо крашанки за допомогою рису: у чому особливість такого способу

 

Нагадаємо, ми писали, як оригінально пофарбувати яйця на Великдень. Як зробити діамантові, мармурові, лазурні та космічні крашанки на свято. 

Також ми розповідали, як варити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися. Щоб яйця вийшли цілими після варіння та послужили для гарних писанок і крашанок, важливо розуміти, як їх правильно варити.

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