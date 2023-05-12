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Порадуйте своих близких: как приготовить вкусные и ароматные оладьи на завтрак

12 мая 2023 07:00
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить ароматные оладьи на завтрак – рецепт
Приготовление ароматных и пышных оладий. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

В доме каждой хозяйки всегда есть что–нибудь вкусненькое, что постоянно хотят есть близкие. Поэтому представляем вам вкусные и пышные оладьи, к которым можно не добавлять муку, а также те, которые идеально подойдут к завтраку каждому человеку.

Рецепт от редакции "Новини.LIVE"

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В каждой семье есть те люди, которые очень любят что–нибудь вкусненькое, поэтому им очень важно приготовить то, что их удовлетворит. Поэтому простой рецепт вкусных и пышных оладий подойдет каждой семье.

Оладьи
Пышные и душистые оладьи на завтрак. Фото: скриншот с YouTube

Как приготовить пышные оладьи без муки?

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусные оладьи, нужно взять:

  • два яйца;
  • две столовые ложки сахара;
  • щепотку соли;
  • 250 мл кефира;
  • 250 г манной крупы;
  • одну чайную ложку соды;
  • масло (для жарки).

Способ приготовления

Прежде всего, следует смешать в миске два яйца с сахаром, щепоткой соли и кефиром, после чего туда всыпать манку. Все это следует тщательно перемешать и оставить на 30 минут. К этой смеси нужно добавить соду и снова тщательно перемешать.

Оладьи
Пышные оладьи на сковороде. Фото: скриншот с YouTube

Готовое тесто следует переложить в кондитерский мешок и отрезать уголок. В сковороду нужно добавить растительное масло, а туда выдавить оладьи из кондитерского мешка.

Жарьте по бокам на среднем огне до золотистой корочки и доставайте из сковороды. Эти оладьи получатся очень вкусными, душистыми и пышными! Ваши близкие будут очень довольны, а также будут просить еще оладий, которые делать не так уж трудно.

Напомним, мы писали о том, как приготовить вкусный и ароматный пирог к чаю.

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