Как приготовить ароматные оладьи на завтрак – рецепт

Порадуйте своих близких: как приготовить вкусные и ароматные оладьи на завтрак
В доме каждой хозяйки всегда есть что–нибудь вкусненькое, что постоянно хотят есть близкие. Поэтому представляем вам вкусные и пышные оладьи, к которым можно не добавлять муку, а также те, которые идеально подойдут к завтраку каждому человеку.
Рецепт от редакции "Новини.LIVE"
В каждой семье есть те люди, которые очень любят что–нибудь вкусненькое, поэтому им очень важно приготовить то, что их удовлетворит. Поэтому простой рецепт вкусных и пышных оладий подойдет каждой семье.
Как приготовить пышные оладьи без муки?
Ингредиенты
Чтобы приготовить вкусные оладьи, нужно взять:
- два яйца;
- две столовые ложки сахара;
- щепотку соли;
- 250 мл кефира;
- 250 г манной крупы;
- одну чайную ложку соды;
- масло (для жарки).
Способ приготовления
Прежде всего, следует смешать в миске два яйца с сахаром, щепоткой соли и кефиром, после чего туда всыпать манку. Все это следует тщательно перемешать и оставить на 30 минут. К этой смеси нужно добавить соду и снова тщательно перемешать.
Готовое тесто следует переложить в кондитерский мешок и отрезать уголок. В сковороду нужно добавить растительное масло, а туда выдавить оладьи из кондитерского мешка.
Жарьте по бокам на среднем огне до золотистой корочки и доставайте из сковороды. Эти оладьи получатся очень вкусными, душистыми и пышными! Ваши близкие будут очень довольны, а также будут просить еще оладий, которые делать не так уж трудно.
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