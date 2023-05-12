Як приготувати запашні оладки на сніданок – рецепт

Приготування запашних та пишних оладок. Фото: скріншот з YouTube

У будинку кожної господині завжди є щось смачненьке, що постійно хочуть їсти близькі. Тому представляємо вам смачні та пишні оладки, до яких можна не додавати борошно, а також ті, які ідеально підійдуть до сніданку кожній людині.

Рецепт від редакції "Новини.LIVE"

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У кожній сім’ї є ті люди, які дуже люблять щось смачненьке, тому їм дуже важливо приготувати щось те, що їх задовольнить. Саме тому простий рецепт смачних та пишних оладок підійде кожній родині.

Пишні та запашні оладки на сніданок. Фото: скріншот з YouTube

Як приготувати пишні оладки без борошна?

Інгредієнти

Щоб приготувати смачні оладки, потрібно взяти:

два яйця;

дві столові ложки цукру;

щіпку солі;

250 мл кефіру;

250 г манної крупи;

одну чайну ложку соди;

олію (для смаження).

Спосіб приготування

Перш за все, слід змішати у мисці два яйця з цукром, щіпкою солі та кефіром, після чого туди всипати манку. Все це слід ретельно перемішати та залишити на 30 хвилин. До цієї суміші потрібно додати соду та ще раз ретельно перемішати.

Пишні оладки на сковороді. Фото: скріншот з YouTube

Готове тісто слід перекласти до кондитерського мішку та відрізати куточок. У сковороду потрібно додати олії, а туди видавити оладки з кондитерського мішка.

Смажте з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки та діставайте зі сковороди. Ці оладки вийдуть дуже смачними, запашними та пишними! Ваші близькі будуть дуже задоволені, а також проситимуть ще оладок, які робити не так вже й важко.

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