Как приготовить вкусные зразы с грибами – простой рецепт

Самое простое и вкусное блюдо: как приготовить нежные зразы с грибами
Зразы – это одно из самых простых и популярных блюд, которое поможет наесться и не займет много времени на приготовление. Поэтому нужно знать, как правильно приготовить это вкусное и простое блюдо с грибами, а также понимать, что туда следует добавлять.
Рецептом поделилась кулинарка Татьяна на своей странице в Instagram.
Чтобы приготовить вкусные зразы, нужно знать, из чего это правильно делать. Поэтому следует понимать, какие продукты нужно приготовить, прежде чем делать зразы.
Как приготовить вкусные зразы?
Ингредиенты
Нужно взять:
- один килограмм картофеля;
- одно яйцо;
- два–три стакана муки;
- перец, соль и сушеный чеснок (по вкусу).
Для приготовления начинки для зразов нужно взять:
- 500 г грибов;
- 150 грамм сыра сулугуни.
Способ приготовления
Для начала нужно очистить картофель, затем залить его водой, добавить соли и варить до полной готовности. После этого следует слить воду и перемешать картофель так, чтобы получилось пюре. Затем оставить его остыть, а затем добавить туда яйцо, перец, соль и сушеный чеснок.
Все это нужно тщательно перемешать, добавить муку и еще раз перемешать.
Затем следует сделать начинку из мелко порезанных грибов, которые следует обжарить до хрустящей корочки, посолить и добавить перца. К грибам нужно потом добавить тертый сыр.
Из готового теста нужно сделать шарики, затем их размять и добавить к ним начинку. Из этого следует сделать форму и положить на сковороду, обжаривая с обеих сторон до готовности.
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