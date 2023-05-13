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Самое простое и вкусное блюдо: как приготовить нежные зразы с грибами

13 мая 2023 12:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить вкусные зразы с грибами – простой рецепт
Вкусные картофельные зразы с грибами. Фото: googlec.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Зразы – это одно из самых простых и популярных блюд, которое поможет наесться и не займет много времени на приготовление. Поэтому нужно знать, как правильно приготовить это вкусное и простое блюдо с грибами, а также понимать, что туда следует добавлять.

Рецептом поделилась кулинарка Татьяна на своей странице в Instagram.

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Чтобы приготовить вкусные зразы, нужно знать, из чего это правильно делать. Поэтому следует понимать, какие продукты нужно приготовить, прежде чем делать зразы.

Как приготовить вкусные зразы?

Ингредиенты

Нужно взять:

  • один килограмм картофеля;
  • одно яйцо;
  • два–три стакана муки;
  • перец, соль и сушеный чеснок (по вкусу).

Для приготовления начинки для зразов нужно взять:

  • 500 г грибов;
  • 150 грамм сыра сулугуни.
Зразы с грибами
Картофельные зразы с грибами. Фото: скриншот с YouTube

Способ приготовления

Для начала нужно очистить картофель, затем залить его водой, добавить соли и варить до полной готовности. После этого следует слить воду и перемешать картофель так, чтобы получилось пюре. Затем оставить его остыть, а затем добавить туда яйцо, перец, соль и сушеный чеснок.

Все это нужно тщательно перемешать, добавить муку и еще раз перемешать.

Затем следует сделать начинку из мелко порезанных грибов, которые следует обжарить до хрустящей корочки, посолить и добавить перца. К грибам нужно потом добавить тертый сыр.

Из готового теста нужно сделать шарики, затем их размять и добавить к ним начинку. Из этого следует сделать форму и положить на сковороду, обжаривая с обеих сторон до готовности.

Напомним, мы писали о том, как приготовить вкусную закуску, которую любила королева Елизавета II.

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