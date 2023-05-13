Як приготувати смачні зрази с грибами – простий рецепт

Смачні картопляні зрази з грибами. Фото: googlec.com

Зрази – це одна з найпростіших та найпопулярніших страв, яка допоможе наїстися та не займе багато часу на приготування. Тому потрібно знати, як правильно приготувати цю смачну та просту страву з грибами, а також розуміти, що туди слід додавати.

Рецептом поділилася кулінарка Тетяна на своїй сторінці в Instagram.

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Щоб приготувати смачні зрази, потрібно знати, з чого це правильно робити. Тому слід розуміти, які продукти треба приготувати перш, ніж робити зрази.

Як приготувати смачні зрази?

Інгредієнти

Потрібно взяти:

один кілограм картоплі;

одне яйце;

два–три стакани борошна;

перець, сіль та сушений часник (за смаком).

Для приготування начинки для зразів потрібно взяти:

500 грамів грибів;

150 грамів сиру сулугуні.

Картопляні зрази з грибами. Фото: скріншот з YouTube

Спосіб приготування

Спершу потрібно очистити картоплю, потім залити її водою, додати солі та варити до повної готовності. Після цього слід злити воду та перемішати картоплю так, щоб вийшло пюре. Далі потрібно залишити його охолонути, а потім додати туди яйце, перець, сіль та сушений часник.

Все це слід ретельно перемішати, додати борошно та ще раз перемішати.

Потім треба зробити начинку з дрібно порізаних грибів, які слід обсмажити до хрусткої скоринки, посолити та додати перцю. До грибів потрібно потім додати тертий сир.

З готового тіста потрібно зробити кульки, потім їх розім’яти та додати до них начинку. З цього слід зробити форму та покласти на сковороду, обсмажуючи з обох боків до готовності.

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