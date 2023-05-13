Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Найпростіша та найсмачніша страва: як приготувати ніжні зрази з грибами arrow

Найпростіша та найсмачніша страва: як приготувати ніжні зрази з грибами

13 травня 2023 12:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати смачні зрази с грибами – простий рецепт
Смачні картопляні зрази з грибами. Фото: googlec.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Зрази – це одна з найпростіших та найпопулярніших страв, яка допоможе наїстися та не займе багато часу на приготування. Тому потрібно знати, як правильно приготувати цю смачну та просту страву з грибами, а також розуміти, що туди слід додавати.

Рецептом поділилася кулінарка Тетяна на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Щоб приготувати смачні зрази, потрібно знати, з чого це правильно робити. Тому слід розуміти, які продукти треба приготувати перш, ніж робити зрази.

Як приготувати смачні зрази?

Інгредієнти

Потрібно взяти:

  • один кілограм картоплі;
  • одне яйце;
  • два–три стакани борошна;
  • перець, сіль та сушений часник (за смаком).

Для приготування начинки для зразів потрібно взяти:

  • 500 грамів грибів;
  • 150 грамів сиру сулугуні.
Зразы с грибами
Картопляні зрази з грибами. Фото: скріншот з YouTube

Спосіб приготування

Спершу потрібно очистити картоплю, потім залити її водою, додати солі та варити до повної готовності. Після цього слід злити воду та перемішати картоплю так, щоб вийшло пюре. Далі потрібно залишити його охолонути, а потім додати туди яйце, перець, сіль та сушений часник.

Все це слід ретельно перемішати, додати борошно та ще раз перемішати.

Потім треба зробити начинку з дрібно порізаних грибів, які слід обсмажити до хрусткої скоринки, посолити та додати перцю. До грибів потрібно потім додати тертий сир.

З готового тіста потрібно зробити кульки, потім їх розім’яти та додати до них начинку. З цього слід зробити форму та покласти на сковороду, обсмажуючи з обох боків до готовності.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати смачну закуску, яку любила королева Єлизавета II.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати улюблену страву актора Джонні Деппа.

Також ми повідомляли про те, як приготувати смачний весняний салат з редискою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB