Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Готує лише тоді, коли щасливий: рецепт улюбленої страви Джонні Деппа arrow

Готує лише тоді, коли щасливий: рецепт улюбленої страви Джонні Деппа

28 квітня 2023 19:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Улюблена страва Джонні Деппа — рецепт з особливим інгредієнтом
Улюблена страва Джонні Деппа. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Відомий голлівудський актор Джонні Депп вважає себе істинним поціновувачем смачної їжі та гурманом. Зірка вміє готувати й не рідко поєднує непоєднуване. До прикладу, одна з його улюблених страв — мофонго. Її основа — смажені банани. 

Ділимося незвичним та дуже особливим рецептом улюбленої страви Джонні Деппа. Актор неодноразово у своїх інтерв'ю казав, що завжди готує мофонго, коли почувається щасливим.

Читайте також:

Тим, хто спробує цю страву неодмінно захочеться передивитись усі частини "Піратів Карибського моря"!

Що треба знати про Мофонго

Слово "мофонго" в перекладі означає "багато речей".

Це досить давня страва родом з Африки, де її називали фуфу. Зелені банани відварювали й перетворювали у пасту, яку подавали до м'яса, риби або овочів.

Страву було привезено в Пуерто-Ріко рабами з Анголи в 16 столітті. Згодом мофонго стала традиційною пуерторіканською стравою. Проте на відміну від африканської версії, зелені банани почали обсмажувати в розігрітій олії. 

Сьогодні різноманітність гарнірів збільшилася – поширені креветки, восьминоги, курка тощо. Сучасний варіант мофонго також більш щільний і подається як основна страва.

Гурмани відзначають, що мофонго поєднує африканські та карибські кулінарні традиції, в результаті чого виходить страва з органічним, збалансованим смаком.

 

Страва Мофонго - що це та як готувати
Традиційна пуерторіканська страва мофонго. Фото: today.com

Рецепт улюбленої страви Джонні Деппа — мофонго

Страва розрахована на дві порції. 

Інгредієнти: 

  • банани зелені — 4 шт.;
  • бекон — 40 г;
  • часникова паста — 2 ст. л.;
  • лайм;
  • оливкова олія;
  • сіль та чорний мелений перець на свій смак. 

 

Рецепт улюбленої страви Джонні Деппа — мофонго
Інгредієнти для мофонго. Фото: thespruceeats.com

Готуємо улюблену страву Джонні Деппа покроково: 

1. З часнику необхідно зробити однорідну пасту. Найкраще запекти невеличку головку часнику. Далі зубчики слід перетворити у м'яку масу, додати дрібку солі та одну чайну ложку соку лайма. 

2. Бекон наріжте дрібними кубиками. 

3. На розігріту з олією (1 ст. л.) пательню викладіть бекон. Обсмажте до хрусткої скоринки. 

4. Далі почистьте зелений банан та поріжте на невеликі шматочки. 

5. Шматки нарізаних бананів викладіть на розігріту з олією пательню, обсмажте їх з обох сторін по 2 хвилини. Після покладіть банани на паперову серветку, щоб забрати зайвий жир. 

 

Як смажити банани
Обсмаження бананів для страви мофонго. Фото: thespruceeats.com


6. Покладіть банани та часник у ступку та розітріть їх в однорідну масу.

7. Перекладіть перетерті банани у глибоку миску, додайте бекон, сіль і перець. Перемішайте та смакуйте.

До страви додають шматочок лайму, вона добре поєднується з морепродуктами та особливо смакує з сангрією.

Смачного!

 

Яка улюблена страва у Джонні Деппа
Улюблена страва Джонні Деппа. Фото: thespruceeats.com

Нагадаємо, ми писали про особливий рецепт веганської лазаньї від Наталі Портман. Цю страву у дитинстві акторці готувала мама Шеллі Стівенс. 

Також ми ділилися рецептом пікантного та пряного буріто з м'ясом, який обожнює зірка "Месників" Скарлетт Йоганссон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB