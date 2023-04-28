Улюблена страва Джонні Деппа — рецепт з особливим інгредієнтом

Улюблена страва Джонні Деппа. Фото: Новини.LIVE

Відомий голлівудський актор Джонні Депп вважає себе істинним поціновувачем смачної їжі та гурманом. Зірка вміє готувати й не рідко поєднує непоєднуване. До прикладу, одна з його улюблених страв — мофонго. Її основа — смажені банани.

Ділимося незвичним та дуже особливим рецептом улюбленої страви Джонні Деппа. Актор неодноразово у своїх інтерв'ю казав, що завжди готує мофонго, коли почувається щасливим.

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Що треба знати про Мофонго

Слово "мофонго" в перекладі означає "багато речей".

Це досить давня страва родом з Африки, де її називали фуфу. Зелені банани відварювали й перетворювали у пасту, яку подавали до м'яса, риби або овочів.

Страву було привезено в Пуерто-Ріко рабами з Анголи в 16 столітті. Згодом мофонго стала традиційною пуерторіканською стравою. Проте на відміну від африканської версії, зелені банани почали обсмажувати в розігрітій олії.

Сьогодні різноманітність гарнірів збільшилася – поширені креветки, восьминоги, курка тощо. Сучасний варіант мофонго також більш щільний і подається як основна страва.

Гурмани відзначають, що мофонго поєднує африканські та карибські кулінарні традиції, в результаті чого виходить страва з органічним, збалансованим смаком.

Традиційна пуерторіканська страва мофонго. Фото: today.com

Рецепт улюбленої страви Джонні Деппа — мофонго

Страва розрахована на дві порції.

Інгредієнти:

банани зелені — 4 шт.;

бекон — 40 г;

часникова паста — 2 ст. л.;

лайм;

оливкова олія;

сіль та чорний мелений перець на свій смак.

Інгредієнти для мофонго. Фото: thespruceeats.com

Готуємо улюблену страву Джонні Деппа покроково:

1. З часнику необхідно зробити однорідну пасту. Найкраще запекти невеличку головку часнику. Далі зубчики слід перетворити у м'яку масу, додати дрібку солі та одну чайну ложку соку лайма.

2. Бекон наріжте дрібними кубиками.

3. На розігріту з олією (1 ст. л.) пательню викладіть бекон. Обсмажте до хрусткої скоринки.

4. Далі почистьте зелений банан та поріжте на невеликі шматочки.

5. Шматки нарізаних бананів викладіть на розігріту з олією пательню, обсмажте їх з обох сторін по 2 хвилини. Після покладіть банани на паперову серветку, щоб забрати зайвий жир.

Обсмаження бананів для страви мофонго. Фото: thespruceeats.com



6. Покладіть банани та часник у ступку та розітріть їх в однорідну масу.

7. Перекладіть перетерті банани у глибоку миску, додайте бекон, сіль і перець. Перемішайте та смакуйте.

До страви додають шматочок лайму, вона добре поєднується з морепродуктами та особливо смакує з сангрією.

Смачного!

Улюблена страва Джонні Деппа. Фото: thespruceeats.com

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