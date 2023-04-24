Рецепт лазаньї від Наталі Портман — як приготувати смачну страву з дитинства зірки

Рецепт лазаньї від Наталі Портман. Фото: Новини.LIVE

Популярна голлівудська акторка Наталі Портман, яка з 9 років не вживає м'ясо, а вже у дорослому віці прийняла рішення стати веганкою, відмовившись від усіх продуктів тваринного походження, має незліченну кількість веганських рецептів. Один з її улюблених — лазанья, адже цю страву готувала майбутній зірці мама.

Про особливий рецепт веганської лазаньї від Наталі Портман, написало видання Сheatsheet.

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У чому особливість лазаньї від Наталі Портман

Цю лазанью для Наталі Портман готувала її мама Шеллі Стівенс. Акторка й зараз користується цим рецептом. Через відсутність м'яса, ця страва готується надзвичайно легко та швидко.

Як відомо, зірка "Зоряних війн" має ізраїльське коріння. Вона народилася в Єрусалимі. Тож ця страва має особливий ізраїльський інгредієнт — мацу. Вона використовується замість звичних листів лазаньї.

"Це рецепт маминої лазаньї, і вона така смачна!", — розповідала про цю страву акторка.

Веганська лазанья з простих інгредієнтів. Фото: google.com

Рецепт веганської лазаньї від Наталі Портман

На жаль, точної кількості інгредієнтів зірка не назвала. Тож розраховуйте на кількість людей, яких збираєтеся пригощати особливою стравою.

Інгредієнти:

маца;

веганський сир;

цибуля;

часник — один зубчик, одрібнений в олії та солі (Портман використовує олію авокадо);

брокколі;

цукіні;

морква;

1 банка томатного соусу.

Акторка радить за бажанням самостійно приготувати томатний соус з пасерованим часником, оливковою олією, консервованими цілими очищеними помідорами та сіллю.

Також Портман каже, що у цю страву можна сміливо додавати будь-які овочі, які, на вашу думку, будуть смачними.

Особливий рецепт лазаньї. Фото: google.com

Готуємо веганську лазанью від Наталі Портман покроково:

1. Цибулю дрібно поріжте кубиком та обсмажте на розігрітій пательні з часником та олією, доки овоч не стане прозорим.

2. Далі додайте до цибулі інші нарізані овочі: моркву, цукіні, броколі.

3. Приправте до свого смаку і готуйте, поки овочі не стануть готовими, але все одно будуть хрустіти.

4. В іншій сковороді розігрійте консервований томатний соус або приготуйте його самостійно. Портман не згадує жодних приправ, окрім солі, але італійські приправи, сіль, перець, базилік і петрушка завжди є чудовими доповненнями до лазаньї. Невелика кислинка лимона також сприяє посиленню смаку, і ви можете додати трохи червоного перцю, якщо любите гостре. Дайте соусу трохи покипіти, щоб смак став насичений.

5. Натріть веганський сир для шарів лазаньї.

6. Мацу занурте у воду, поки вона не стане м’якою (приблизно від 30 секунд до 1 хвилини).

7. У квадратну форму для випікання викладіть томатний соус, розм’якшену мацу, овочі, веганський сир і повторюйте, поки форма не заповниться. Маца має бути верхнім шаром. Її слід притрусити злегка сиром.

8. Духовку слід розігріти до 180 градусів. Випікати страву від 15 до 20 хвилин.

Смачного!

Смачна веганська лазанья. Фото: google.com

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