Улюблена страва Скарлетт Йоганссон — як приготувати гострий буріто з м’ясом

Скарлетт Йоганссон у кіно. Кадр з фільму "Кухар на колесах"

Відома голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон, яка зібрала цілу армію шанувальників завдяки ролям у фільмах "Люсі", "Чорна вдова", "Привид у броні" та, звичайно, "Месники", може похвалитися однією з найкращих фігур серед зірок. При цьому, як запевняє сама красуня, вона ніколи не сиділа на дієті, а її улюбленою стравою є гостре буріто з м'ясом.

Розповідаємо найсмачніший рецепт цієї страви та ділимося секретами зірки "Месників", як залишатися стрункою та сяяти.

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Скарлетт Йоганссон не раз зізнавалася, що небайдужа до мексиканської кухні, особливо полюбляє вона гострі страви. На думку акторки, спеції та прянощі допомагають їй залишатись стрункою.

Особливо вона полюбляє класичний буріто з м’ясом, томатами та пікантним соусом.

Ділиться зірка й іншими своїми секретами стрункої фігури. Зірка "Месників" рекомендує збалансоване харчування, де 70% має бути саме корисною їжею.

Кількість прийомів їжі у Йоганссон за день у середньому становить 4-5 разів. З дрібних слабкостей вона дозволяє собі поласувати сиром нежирних сортів. А ось у чому собі акторка не відмовляє, то це у фруктах та мигдалі. Ну і звичайно, у розкладі часті тренування у спортивному залі та ранкові пробіжки.

Однак, головний секрет краси, запевняє акторка, в тому, що вона кохана та бажана.

Секрети краси Скарлетт Йоганссон. Фото: shutterstock.com

Рецепт класичного гострого буріто з м'ясом

Інгредієнти на дві порції:

фарш із яловичини — 100 г;

солодкий червоний лук — один маленький або половина середнього;

консервована кукурудза — 30 г (2 ст. л.);

біла консервована квасоля — 40 г (3-4 ст. л.);

томати — 2 стиглі або пів баночки у власному соці;

сир чедер — 50 г;

червоний солодкий перець — половинка;

гострий перець — на свій смак;

молотий сушений часник — щіпка;

соус барбекю — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

оливкова олія — на свій смак;

тортільї — 2 шт.

Рецепт класичного гострого буріто з м'ясом. Фото: google.com

Готуємо улюблену страву Скарлетт Йоганссон покроково:

1. Нарізаємо дрібно цибулю й замішуємо з фаршем.

2. Ставимо пательню на середній вогонь й розігріваємо невелику кількість оливкової олії.

3. Висипаємо фарш на пательню й підсмажуємо. Солимо та перчимо на свій смак.

4. Як тільки фарш підсмажиться, додаємо дрібно порізаний солодкий перець, гострий перець, томати, консервовану кукурудзу та квасолю.

5. Через 2-3 хвилини додаємо соус барбекю, сушений часник і тертий сир чедер.

6. Коржики теж слід посипати сиром чедер, викласти зверху фарш і загорнути.

7. Буріто підсмажити на сковороді гриль і подати.

Страва добре смакує з гуакамоле, сальсою та сметаною.

Як приготувати буріто. Фото: google.com

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