Любимое блюдо Скарлетт Йоханссон — как приготовить острое буррито с мясом

Скарлетт Йоханссон в кино. Кадр из фильма "Повар на колесах"

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, собравшая целую армию поклонников благодаря ролям в фильмах "Люси", "Черная вдова", "Призрак в броне" и, конечно, "Мстители", может похвастаться одной из лучших фигур среди звезд. При этом, как уверяет сама красавица, она никогда не сидела на диете, а ее любимым блюдом есть острое буррито с мясом.

Рассказываем самый вкусный рецепт этого блюда и делимся секретами звезды "Мстителей", как оставаться стройной и сиять.

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Скарлетт Йоханссон не раз признавалась, что небезразлична к мексиканской кухне, особенно любит она острые блюда. По мнению актрисы, специи и пряности помогают ей оставаться стройной.

Особенно она любит классический буррито с мясом, томатами и пикантным соусом.

Делится звезда и другими своими секретами стройной фигуры. Звезда "Мстителей" рекомендует сбалансированное питание, где 70% должно быть именно полезной едой.

Количество приемов пищи в Йоганссоне за день в среднем составляет 4-5 раз. Из мелких слабостей она позволяет себе полакомиться творогом нежирных сортов. А вот в чем себе актриса не отказывает, так это во фруктах и миндале. Ну и конечно, в расписании частые тренировки в спортивном зале и утренние пробежки.

Однако главный секрет красоты, уверяет актриса, в том, что она любимая и желанная.

Секреты красоты Скарлетт Йохансон. Фото: shutterstock.com

Рецепт классического острого буррито с мясом

Ингредиенты на две порции:

фарш из говядины — 100 г;

сладкий красный лук — один маленький или половина среднего;

консервированная кукуруза — 30 г (2 ст. л.);

белая консервированная фасоль — 40 г (3-4 ст. л.);

томаты — 2 спелых или полбаночки в собственном соку;

сыр чеддер — 50 г;

красный сладкий перец — половинка;

острый перец — по своему вкусу;

молотый сушеный чеснок — щепотка;

соус барбекю — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

оливковое масло — по своему вкусу;

тортильи — 2 шт.

Рецепт классического острого буррито с мясом. Фото: google.com

Готовим любимое блюдо Скарлетт Йоганссон пошагово:

1. Нарезаем мелко лук и замешиваем с фаршем.

2. Ставим сковороду на средний огонь и разогреваем небольшое количество оливкового масла.

3. Высыпаем фарш на сковороду и поджариваем. Солим и перчим по своему вкусу.

4. Как только фарш поджарится, добавляем мелко нарезанный сладкий перец, острый перец, томаты, консервированную кукурузу и фасоль.

5. Через 2-3 минуты добавляем соус барбекю, сушеный чеснок и тертый сыр чеддер.

6. Коржики тоже следует посыпать сыром чеддер, выложить сверху фарш и завернуть.

7. Буррито поджарить на сковороде гриль и подать.

Блюдо хорошо подходит с гуакамоле, сальсой и сметаной.

Как приготовить бурито. Фото: google.com

Напомним, рэпер Алексей Завгородний (POZITIFF), более известный как экс-участник группы "Время и Стекло", признался, какие украинские блюда занимают особое место в его кулинарном рейтинге.