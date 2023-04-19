Любимое блюдо Скарлетт Йоханссон — как приготовить острое буррито с мясом

Рецепт острого буррито с мясом: готовим любимое блюдо звезды "Мстителей" Скарлетт Йоханссон
Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, собравшая целую армию поклонников благодаря ролям в фильмах "Люси", "Черная вдова", "Призрак в броне" и, конечно, "Мстители", может похвастаться одной из лучших фигур среди звезд. При этом, как уверяет сама красавица, она никогда не сидела на диете, а ее любимым блюдом есть острое буррито с мясом.
Рассказываем самый вкусный рецепт этого блюда и делимся секретами звезды "Мстителей", как оставаться стройной и сиять.
Фигура, как у Скарлетт Йоханссон — секреты голливудской красавицы
Скарлетт Йоханссон не раз признавалась, что небезразлична к мексиканской кухне, особенно любит она острые блюда. По мнению актрисы, специи и пряности помогают ей оставаться стройной.
Особенно она любит классический буррито с мясом, томатами и пикантным соусом.
Делится звезда и другими своими секретами стройной фигуры. Звезда "Мстителей" рекомендует сбалансированное питание, где 70% должно быть именно полезной едой.
Количество приемов пищи в Йоганссоне за день в среднем составляет 4-5 раз. Из мелких слабостей она позволяет себе полакомиться творогом нежирных сортов. А вот в чем себе актриса не отказывает, так это во фруктах и миндале. Ну и конечно, в расписании частые тренировки в спортивном зале и утренние пробежки.
Однако главный секрет красоты, уверяет актриса, в том, что она любимая и желанная.
Рецепт классического острого буррито с мясом
Ингредиенты на две порции:
- фарш из говядины — 100 г;
- сладкий красный лук — один маленький или половина среднего;
- консервированная кукуруза — 30 г (2 ст. л.);
- белая консервированная фасоль — 40 г (3-4 ст. л.);
- томаты — 2 спелых или полбаночки в собственном соку;
- сыр чеддер — 50 г;
- красный сладкий перец — половинка;
- острый перец — по своему вкусу;
- молотый сушеный чеснок — щепотка;
- соус барбекю — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- оливковое масло — по своему вкусу;
- тортильи — 2 шт.
Готовим любимое блюдо Скарлетт Йоганссон пошагово:
1. Нарезаем мелко лук и замешиваем с фаршем.
2. Ставим сковороду на средний огонь и разогреваем небольшое количество оливкового масла.
3. Высыпаем фарш на сковороду и поджариваем. Солим и перчим по своему вкусу.
4. Как только фарш поджарится, добавляем мелко нарезанный сладкий перец, острый перец, томаты, консервированную кукурузу и фасоль.
5. Через 2-3 минуты добавляем соус барбекю, сушеный чеснок и тертый сыр чеддер.
6. Коржики тоже следует посыпать сыром чеддер, выложить сверху фарш и завернуть.
7. Буррито поджарить на сковороде гриль и подать.
Блюдо хорошо подходит с гуакамоле, сальсой и сметаной.
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