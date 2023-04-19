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Рецепт острого буррито с мясом: готовим любимое блюдо звезды "Мстителей" Скарлетт Йоханссон

19 апреля 2023 19:25
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Любимое блюдо Скарлетт Йоханссон — как приготовить острое буррито с мясом
Скарлетт Йоханссон в кино. Кадр из фильма "Повар на колесах"
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, собравшая целую армию поклонников благодаря ролям в фильмах "Люси", "Черная вдова", "Призрак в броне" и, конечно, "Мстители", может похвастаться одной из лучших фигур среди звезд. При этом, как уверяет сама красавица, она никогда не сидела на диете, а ее любимым блюдом есть острое буррито с мясом.

Рассказываем самый вкусный рецепт этого блюда и делимся секретами звезды "Мстителей", как оставаться стройной и сиять.

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Скарлетт Йоханссон не раз признавалась, что небезразлична к мексиканской кухне, особенно любит она острые блюда. По мнению актрисы, специи и пряности помогают ей оставаться стройной.

Особенно она любит классический буррито с мясом, томатами и пикантным соусом.

Делится звезда и другими своими секретами стройной фигуры. Звезда "Мстителей" рекомендует сбалансированное питание, где 70% должно быть именно полезной едой.

Количество приемов пищи в Йоганссоне за день в среднем составляет 4-5 раз. Из мелких слабостей она позволяет себе полакомиться творогом нежирных сортов. А вот в чем себе актриса не отказывает, так это во фруктах и миндале. Ну и конечно, в расписании частые тренировки в спортивном зале и утренние пробежки.

Однако главный секрет красоты, уверяет актриса, в том, что она любимая и желанная.

 

Секреты красоты Скарлетт Йоганссон
Секреты красоты Скарлетт Йохансон. Фото: shutterstock.com

Рецепт классического острого буррито с мясом

Ингредиенты на две порции:

  • фарш из говядины — 100 г;
  • сладкий красный лук — один маленький или половина среднего;
  • консервированная кукуруза — 30 г (2 ст. л.);
  • белая консервированная фасоль — 40 г (3-4 ст. л.);
  • томаты — 2 спелых или полбаночки в собственном соку;
  • сыр чеддер — 50 г;
  • красный сладкий перец — половинка;
  • острый перец — по своему вкусу;
  • молотый сушеный чеснок — щепотка;
  • соус барбекю — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — по своему вкусу;
  • тортильи — 2 шт.

 

Рецепт классического острого бурита с мясом
Рецепт классического острого буррито с мясом. Фото: google.com

Готовим любимое блюдо Скарлетт Йоганссон пошагово:

1. Нарезаем мелко лук и замешиваем с фаршем.

2. Ставим сковороду на средний огонь и разогреваем небольшое количество оливкового масла.

3. Высыпаем фарш на сковороду и поджариваем. Солим и перчим по своему вкусу.

4. Как только фарш поджарится, добавляем мелко нарезанный сладкий перец, острый перец, томаты, консервированную кукурузу и фасоль.

5. Через 2-3 минуты добавляем соус барбекю, сушеный чеснок и тертый сыр чеддер.

6. Коржики тоже следует посыпать сыром чеддер, выложить сверху фарш и завернуть.

7. Буррито поджарить на сковороде гриль и подать.

Блюдо хорошо подходит с гуакамоле, сальсой и сметаной.

 

Как приготовить бурито.
Как приготовить бурито. Фото: google.com

 

Напомним, рэпер Алексей Завгородний (POZITIFF), более известный как экс-участник группы "Время и Стекло", признался, какие украинские блюда занимают особое место в его кулинарном рейтинге.

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