Рецепт лазаньи от Натали Портман — как приготовить вкусное блюдо из детства звезды

Рецепт лазаньи от Натали Портман. Фото: Новини.LIVE

Популярная голливудская актриса Натали Портман, которая с 9 лет не употребляет мясо, а уже во взрослом возрасте приняла решение стать веганкой, отказавшись от всех продуктов животного происхождения, имеет множество веганских рецептов. Один из ее любимых — лазанья, ведь это блюдо готовила будущей звезде мама.

Об особом рецепте веганской лазаньи от Натали Портман, написало издание Сheatsheet.

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Эту лазанью для Натали Портман готовила ее мама Шелли Стивенс. Актриса и сейчас пользуется этим рецептом. Из-за отсутствия мяса, это блюдо готовится очень легко и быстро.

Как известно, звезда "Звездных войн" имеет израильские корни. Она родилась в Иерусалиме. Поэтому у этого блюда есть особый израильский ингредиент — маца. Она используется вместо привычных листьев лазаньи.

"Это рецепт маминой лазаньи, и она такая вкусная!", — рассказывала об этом блюде актриса.

Веганская лазанья с простыми ингредиентами. Фото: google.com

Рецепт веганской лазаньи от Натали Портман

К сожалению, точное количество ингредиентов звезда не назвала. Так что рассчитывайте на количество людей, которых собираетесь угощать особым блюдом.

Ингредиенты:

маца;

веганский сыр;

лук;

чеснок — один зубчик, измельченный в масле и соли (Портман использует масло авокадо);

брокколи;

цуккини;

морковь;

1 банка томатного соуса.

Актриса советует по желанию самостоятельно приготовить томатный соус с пассированным чесноком, оливковым маслом, консервированными целыми очищенными помидорами и солью.

Портман говорит, что в это блюдо можно смело добавлять любые овощи, которые, по вашему мнению, будут вкусными.

Особый рецепт лазаньи. Фото: google.com

Готовим веганскую лазанью от Натали Портман пошагово:

1. Лук мелко порежьте кубиком и обжарьте на разогретой сковороде с чесноком и растительным маслом, пока овощ не станет прозрачным.

2. Далее добавьте к луку другие нарезанные овощи: морковь, цукини, брокколи.

3. Приправьте по своему вкусу и готовьте, пока овощи не станут готовыми, но все равно будут хрустеть.

4. В другой сковороде разогрейте томатный консервированный соус или приготовьте его самостоятельно. Портман не упоминает никаких приправ, кроме соли, но итальянские приправы, соль, перец, базилик и петрушка всегда являются отличными дополнениями к лазаньи. Небольшая кислинка лимона также способствует усилению вкуса, и вы можете добавить чуть-чуть красного перца, если любите острое. Дайте соусу немного покипеть, чтобы вкус стал насыщенный.

5. Натрите сыр для слоев лазаньи.

6. Мацу окуните в воду, пока она не станет мягкой (примерно от 30 секунд до 1 минуты).

7. В квадратную форму для выпечки выложите томатный соус, размягченную щупу, овощи, веганский сыр и повторяйте, пока форма не заполнится. Маца должна быть верхним слоем. Ее следует посыпать слегка творогом.

8. Духовку следует разогреть до 180 градусов. Выпекать блюдо от 15 до 20 минут.

Приятного аппетита!

Вкусная веганская лазанья. Фото: google.com

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