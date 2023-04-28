Любимое блюдо Джонни Деппа — рецепт с особым ингредиентом

Любимое блюдо Джонни Деппа. Фото: Новости.

Известный голливудский актер Джонни Депп считает себя истинным ценителем вкусной еды и гурманом. Звезда умеет готовить и не редко сочетает несочетаемое. К примеру, одно из его любимых блюд — мофонго. Его основа — жареные бананы.

Делимся необычным и очень особенным рецептом любимого блюда Джонни Деппа. Актер неоднократно в своих интервью говорил, что всегда готовит мофонго, когда чувствует себя счастливым.

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Что нужно знать о Мофонго

Слово "мофонго" в переводе означает "многие вещи".

Это довольно древнее блюдо родом из Африки, где его называли фуфу. Зеленые бананы отваривали и превращали в пасту, которую подавали в мясо, рыбу или овощи.

Блюдо было доставлено в Пуэрто-Рико рабами из Анголы в 16 веке. Впоследствии мофонго стала традиционным пуэрториканским блюдом. Однако в отличие от африканской версии зеленые бананы начали обжаривать в разогретом масле.

Сегодня разнообразие гарниров увеличилось — распространенные креветки, осьминоги, курица и т.д. Современный вариант мофонго также более плотный и преподносится как основное блюдо.

Гурманы отмечают, что мофонго сочетает африканские и карибские кулинарные традиции, в результате чего получается блюдо с органическим, сбалансированным вкусом.

Традиционное пуэрториканское блюдо мофонго. Фото: today.com

Рецепт любимого блюда Джонни Деппа — мофонго

Блюдо рассчитано на две порции.

Ингредиенты:

бананы зеленые — 4 шт.;

бекон — 40 г;

чесночная паста — 2 ст. л.;

лайм;

оливковое масло;

соль и черный молотый перец по своему вкусу.

Ингредиенты для мофонго. Фото: thespruceeats.com

Готовим любимое блюдо Джонни Деппа пошагово:

1. Из чеснока нужно сделать однородную пасту. Лучше всего запечь небольшую головку чеснока. Далее зубчики следует превратить в мягкую массу, добавить щепотку соли и одну чайную ложку сока лайма.

2. Бекон нарежьте мелкими кубиками.

3. На разогретую с маслом (1 ст. л.) сковороду выложите бекон. Обжарьте до хрустящей корочки.

4. Затем почистите зеленый банан и порежьте на небольшие кусочки.

5. Кусочки нарезанных бананов выложите на разогретую с маслом сковороду, обжарьте их с обеих сторон по 2 минуты. После положите бананы на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Обжаривание бананов для мофонго. Фото: thespruceeats.com



6. Положите бананы и чеснок в ступку и разотрите их в однородную массу.

7. Переложите бананы в глубокую миску, добавьте бекон, соль и перец. Перемешайте и пробуйте.

Блюдо подают с кусочком лайма, оно хорошо сочетается с морепродуктами и особенно подходит к сангрии.

Приятного аппетита!

Любимое блюдо Джонни Деппа. Фото: thespruceeats.com

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