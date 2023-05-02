Шницель по-венски с лимоном: рецепт коронного блюда Тома Круза

Шницель по-венски с лимоном — коронное блюдо Тома Круза. Фото: Новини.LIVE

Голливудский актер и красавец-сердцеед Том Круз — довольно частый гость всяческих американских ТВ-шоу о кулинарии. Звезда обожает готовить равиоли, пасту, часто импровизирует на кухне и, по слухам, коллекционирует рецепты со всех уголков мира. А его коронное блюдо — шницель по-венски с лимоном.

Рецептом этого сочного и хрустящего блюда поделился портал Shuba. Шницель готовить очень легко и быстро, а ингредиенты достаточно просты и доступны по цене.

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Шницелем называют тонкий кусочек говядины или телятины в панировке и обжаренный в масле или фритюре. Подается с запеченным картофелем или картофелем фри, разными соусами.

Часто можно встретить рецепты, где говядину заменяют курицей или свининой. Такие варианты тоже допустимы.

Шницель с картофелем и лимоном. Фото: google.com

Шницель по-венски с лимоном — рецепт Тома Круза

Ингредиенты на две персоны:

телятина — 300 г;

яйца — 2 шт.;

мука пшеничная — 6 ст. л.;

панировочные сухари — 6 ст. л.;

соль и свежемолотый черный перец — по своему вкусу;

лимонный сок;

несколько кусков лимона для декора блюда.

Шницель по-венски с лимоном — рецепт Тома Круза. Фото: google.com

Готовим шницель по-венски с лимоном пошагово по рецепту Тома Круза:

1. Самое главное в блюде мясо — кусочек толщиной 1,5-2 см следует разрезать вдоль пополам (но не до конца), разверните, как бабочку.

2. Положите мясо между смазанными оливковым маслом листами пергаментной бумаги и отбейте молотком до толщины 4-5 мм.

3. Яйца следует вылить в миску, солить, добавить перец и хорошо взбить.

4. Приготовьте для панировки: яичную взбитую смесь, муку и сухари. Мясо следует обваливать в такой последовательности:

мука;

яйца;

сухари.

Панировка должна ровно покрыть весь кусочек мяса.

5. Далее поставьте шницель в холод на 5 минут, чтобы панировка "сцементировалась".

6. Обжарьте мясо на среднем огне (4 минуты), поливая его сверху горячим маслом (из сковороды).

7. Переверните и жарьте еще 3 минуты — до румяной корочки.

8. Подавайте аппетитный шницель с лимоном, любимыми соусами, салатом или картофелем фри.

Приятного аппетита!

Шницель по-венски с лимоном по рецепту Тома Круза. Фото: google.com

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