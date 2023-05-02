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Коронное блюдо Тома Круза: как приготовить хрустящий шницель по-венски с лимоном

2 мая 2023 19:55
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Шницель по-венски с лимоном: рецепт коронного блюда Тома Круза
Шницель по-венски с лимоном — коронное блюдо Тома Круза. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Голливудский актер и красавец-сердцеед Том Круз — довольно частый гость всяческих американских ТВ-шоу о кулинарии. Звезда обожает готовить равиоли, пасту, часто импровизирует на кухне и, по слухам, коллекционирует рецепты со всех уголков мира. А его коронное блюдо — шницель по-венски с лимоном.

Рецептом этого сочного и хрустящего блюда поделился портал Shuba. Шницель готовить очень легко и быстро, а ингредиенты достаточно просты и доступны по цене.

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Что нужно знать о шницеле

Шницелем называют тонкий кусочек говядины или телятины в панировке и обжаренный в масле или фритюре. Подается с запеченным картофелем или картофелем фри, разными соусами.

Часто можно встретить рецепты, где говядину заменяют курицей или свининой. Такие варианты тоже допустимы.

 

Что нужно знать о шницеле
Шницель с картофелем и лимоном. Фото: google.com

Шницель по-венски с лимоном — рецепт Тома Круза

Ингредиенты на две персоны:

  • телятина — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 6 ст. л.;
  • панировочные сухари — 6 ст. л.;
  • соль и свежемолотый черный перец — по своему вкусу;
  • лимонный сок;
  • несколько кусков лимона для декора блюда.

 

Шницель по-венски с лимоном — рецепт Тома Круза
Шницель по-венски с лимоном — рецепт Тома Круза. Фото: google.com

Готовим шницель по-венски с лимоном пошагово по рецепту Тома Круза:

1. Самое главное в блюде мясо — кусочек толщиной 1,5-2 см следует разрезать вдоль пополам (но не до конца), разверните, как бабочку.

2. Положите мясо между смазанными оливковым маслом листами пергаментной бумаги и отбейте молотком до толщины 4-5 мм.

3. Яйца следует вылить в миску, солить, добавить перец и хорошо взбить.

4. Приготовьте для панировки: яичную взбитую смесь, муку и сухари. Мясо следует обваливать в такой последовательности:

  • мука;
  • яйца;
  • сухари.

Панировка должна ровно покрыть весь кусочек мяса.

5. Далее поставьте шницель в холод на 5 минут, чтобы панировка "сцементировалась".

6. Обжарьте мясо на среднем огне (4 минуты), поливая его сверху горячим маслом (из сковороды).

7. Переверните и жарьте еще 3 минуты — до румяной корочки.

8. Подавайте аппетитный шницель с лимоном, любимыми соусами, салатом или картофелем фри.

Приятного аппетита!

 

Готовим шницель по-венски с лимоном по рецепту Тома Круза
Шницель по-венски с лимоном по рецепту Тома Круза. Фото: google.com

Напомним, мы делились необычным и очень особенным рецептом любимого блюда Джонни Деппа — мофонго. Актер неоднократно в своих интервью говорил, что всегда готовит ее, когда чувствует себя счастливым.

Раньше мы писали о рецепте веганской лазаньи от Натали Портман. Это блюдо в детстве актрисе готовила мама Шелли Стивенс.

Также мы рассказывали о рецепте пикантного и пряного бурита с мясом, который обожает звезда "Мстителей" Скарлетт Йоганссон.

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